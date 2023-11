In questo articolo è possibile consultare i pronostici Ucraina - Italia dei nostri esperti con consigli utili per scommettere sul match.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Ucraina - Italia confrontando le quote dei bookmaker ADM e fornendo consigli per scommettere sulla partita valida per l’ultimo turno delle qualificazioni per Euro 2024.

Dopo la convincente prova – seppur con qualche brivido – contro la Macedonia del Nord, battuta per 5 a 2 allo Stadio Olimpico, alla nazionale azzurra basterà un punto per potersi qualificare direttamente ai prossimi Campionati Europei. La sfida si giocherà nel campo neutro della BayArena di Leverkusen alle ore 20.45 di lunedì 20 novembre.

L’ultimo precedente in terra tedesca contro gli ucraini sorride agli azzurri, era il 2006 infatti, quando l'Italia affrontò l'Ucraina ad Amburgo, per i quarti di finale dei Mondiali. La nazionale guidata allora da Marcello Lippi si impose per 3-0, andando poi a vincere il torneo.

La formazione azzurra allenata da Luciano Spalletti differirà di poco rispetto alla partita contro la Macedonia. Tra i pali, ovviamente, Gigio Donnarumma, con la retroguardia che ritroverà Di Lorenzo, di ritorno dalla squalifica, insieme a Dimarco sugli esterni. Al centro della difesa spazio a Gatti e Acerbi. A centrocampo Barella e Cristante con Jorginho come playmaker, mentre il tridente offensivo sarà composto da Politano, Jack Raspadori e Federico Chiesa.

I nostri pronostici Ucraina - Italia

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

I nostri pronostici Ucraina - Italia bet365 Sisal William Hill Pareggio alla fine del 1° tempo 2.10 2.10 2.10 Federico Chiesa marcatore nell’incontro 3.00 2.90 3.00 Risultato esatto 1-3 Italia 15.00 16.00 15.00

Probabili formazioni Ucraina – Italia

Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara.

UCRAINA (4-2-3-1) - Bushchan; Konoplya, Zabarnyi, Krivstov, Mykolenko; Stepanenko, Zinchenko; Yarmolenko, Sudakov, Tsygankov; Dovbyk.

Bushchan; Konoplya, Zabarnyi, Krivstov, Mykolenko; Stepanenko, Zinchenko; Yarmolenko, Sudakov, Tsygankov; Dovbyk. ITALIA (4-3-3) - Donnarumma; Di Lorenzo, Gatti, Acerbi, Dimarco; Barella, Jorginho, Cristante; Politano, Raspadori, Chiesa.

Confrontare le quote vincente della partita Ucraina – Italia permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

L’Italia può aspettare

L’Ucraina ha soltanto un risultato a disposizione per non andare agli spareggi, gli azzurri possono aspettare. Inevitabile che la formazione allenata da Rebrov provi a fare la partita, magari concedendo spazi agli azzurri che dovranno avere la pazienza di attendere il momento giusto per cercare di trovare il vantaggio. Non sarà una partita facile, e in almeno uno dei due tempi i pronostici Ucraina - Italia prevedono un pareggio.

Scommessa 1; pareggio alla fine del 1° tempo: 2,10 con bet365

Chiesa al centro del villaggio

Dopo la doppietta contro la Macedonia del Nord ampia fiducia a Federico Chiesa, che sta vivendo un momento di forma straordinario. L’attaccante della Juventus, numero 14 in Nazionale, si sta trovando benissimo con i compagni di reparto Raspadori e Berardi (che però salterà la sfida di Leverkusen), e spera di andare a segno anche alla BayArena. Ecco perché è tra i favoriti dalle quote marcatore Ucraina - Italia.

Scommessa 2; Federico Chiesa marcatore dell’incontro: 2,90 con Sisal

Gli azzurri ci credono

Dopo la netta vittoria contro la Macedonia, all’Italia di Spalletti manca l’ultima tessera del puzzle per finire in bellezza. Mancare la qualificazione diretta agli Europei da campioni in carica sarebbe una mezza catastrofe per l’ambiente azzurro. Fiducia quindi all’Italia, che con 2 risultati su 3 a disposizione può centrare la qualificazione senza dover passare per le acque rischiose degli eventuali spareggi. Di fatto la vittoria è favorita da quote e pronostici Ucraina - Italia.

Scommessa 3; risultato esatto 1-3 Italia: 15,00 con William Hill