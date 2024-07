In questo articolo si possono trovare i pronostici Ucraina - Argentina – squadre olimpiche, quote dei bookmakers e analisi match.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Ucraina – Argentina, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sull’ultimo match del gruppo B. Partita che avrà luogo alle ore 17:00 di martedì 30 luglio allo Stadio Parc Olympique Lyonnais di Lione.

I nostri pronostici Ucraina – Argentina

Il nostro pronostico Ucraina - Argentina bet365 Sisal William Hill Under 2.5 2.05 1.95 2.00 Risultato esatto 0-2 Argentina 8.00 7.75 8.00 Argentina in vantaggio alla fine del 1° tempo 2.10 2.15 2.10

Come scommettere su Ucraina – Argentina: analisi match e pronostici

Ancora tutto da decidere nel gruppo B, il più incerto del torneo. Arrivati all’ultima giornata infatti ben 4 squadre si trovano a 3 punti, con Argentina, Marocco, Iraq e Ucraina che si ritrovano in perfetta parità. Serviranno gli ultimi 90 minuti della fase a gironi per decidere quali saranno le due formazioni che accederanno alla fase ad eliminazione diretta. Sulla carta nella gara contro l’Ucraina l’Argentina dovrebbe andare sul velluto, ma la nazionale europea non è assolutamente da sottovalutare. Dopo aver perso la prima gara contro l’Iraq, alla seconda giornata gli ucraini sono riusciti a battere il Marocco grazie ad un gol di Krasnopir allo scadere.

Probabili formazioni Ucraina - Argentina

Per i pronostici Ucraina – Argentina occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

UCRAINA (4-5-1): Fesyun; Krupskyi, Tolovierov, Batagov, Martynyuk; Rubchynskyi, Bragaru, Kryskiv, Mykhaylenko, Khlan; Sikan.

Fesyun; Krupskyi, Tolovierov, Batagov, Martynyuk; Rubchynskyi, Bragaru, Kryskiv, Mykhaylenko, Khlan; Sikan. ARGENTINA (4-4-2): Rulli; Garcia, Di Cesare, Otamendi, Soler; Almada, Fernandez, Hezze, Medina; Beltran, Alvarez.

Confrontare le quote vincente della partita Ucraina – Argentina permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Tutto può succedere negli ultimi 90 minuti

Arrivati a 90 minuti dall’eliminazione dal torneo olimpico o dalla qualificazione alla fase ad eliminazione diretta, è lecito aspettarsi stando ai pronostici Ucraina - Argentina dalle due squadre una partita prudente dove le due formazioni potrebbero studiarsi a lungo prima di provare ad attaccare. Per questo motivo gli scommettitori si aspettano una partita contratta in cui ci sarà il rischio di non vedere molte reti.

Scommessa 1; under 2.5: 2,05 con bet365

La squadra olimpica argentina vuole trovare un’altra vittoria

Terza candidata ufficiale per la vittoria del Torneo Olimpico dopo la Francia padrone di casa, e la rappresentativa olimpica della Spagna, la nazionale olimpica argentina dopo la sconfitta all’esordio contro il Marocco ha superato brillantemente l’Iraq alla seconda giornata battendo i mediorientali per 3 a 1. Contro l’Ucraina gli uomini guidati da Mascherano vorranno trovare un altro successo stando ai pronostici Ucraina - Argentina.

Scommessa 2; risultato esatto 0-2 Argentina: 7,75 con Sisal

L’albiceleste non vuole rischiare

Nonostante abbia avuto in sorte un girone abbastanza comodo, con la sconfitta all’esordio del torneo i sudamericani probabilmente si sono complicati notevolmente la vita. Con ancora tutto da decidere all’ultima giornata, contro la rappresentativa olimpica dell’Ucraina, i sudamericani proveranno a passare subito in vantaggio per poi amministrare il resto della partita.

Scommessa 3; Argentina in vantaggio alla fine del 1° tempo: 2,10 con William Hill