In questo articolo si possono trovare i pronostici Twente-Lazio, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Twente – Lazio, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la squadra di Joseph Oosting e quella guidata da Marco Baroni.

La partita, valevole per la terza giornata della fase campionato di Europa League, si disputerà alle 21:00 di giovedì 24 ottobre al De Grolsch Veste.

I nostri pronostici Twente - Lazio

Il nostro pronostico Twente - Lazio bet365 Sisal William Hill Boulaye Dia segna 3.75 3.25 2.90 Risultato esatto: 2-0 Lazio 13.00 13.00 12.00 Pareggio 3.30 3.10 3.40

Come scommettere su Twente – Lazio: analisi match e pronostici

Il Twente insegue il primo successo in questa (rinnovata) edizione dell'Europa League, dopo i pareggi contro Manchester United e Fenerbahce. Per gli olandesi ancora un impegno decisamente probante, questa volta al cospetto di una Lazio che in Europa sta facendo benissimo, come testimoniano i netti successi contro Nizza e Dinamo Kiev (con tanto di 7 gol realizzati e solo uno subito).

Cammini diversi in Europa, ma molto simili in patria: dopo un buon avvio, i padroni di casa del Twente sono sesti in graduatoria, penalizzati dal misero punto conquistato recentemente al cospetto di Feyenoord e Waalwijk. Quinta piazza a pari merito con altre tre squadre per la Lazio di Baroni, battuta sabato dalla Juventus dopo i successi contro Empoli e Torino.

Probabili formazioni Twente vs Lazio

Per i pronostici Twente – Lazio occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

TWENTE (4-2-3-1): Unnerstall; van Rooij, Hilgers, Bruns, Salah-Eddine; Regeer, Vlap; Steijn, van Wolfswinkel, Rots; Lammers. Allenatore: Oosting.

Unnerstall; van Rooij, Hilgers, Bruns, Salah-Eddine; Regeer, Vlap; Steijn, van Wolfswinkel, Rots; Lammers. Allenatore: Oosting. LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gigot, Romagnoli, Pellegrini; Vecino, Rovella; Tchaouna, Dele-Bashiru, Pedro; Dia. Allenatore: Baroni.

Dia è il protagonista più atteso tra i biancocelesti

Nemmeno mezz’ora in campo contro la Juventus (sostituito nel primo tempo per l’espulsione di Romagnoli) e adesso Boulaye Dia è l’uomo più atteso dell’attacco biancoceleste. L’ex Salernitana insegue il sesto gol stagionale, il terzo in Europa League: oltretutto, la difesa del Twente non è impenetrabile, come testimoniano i 4 gol subiti nelle ultime due sfide di Eredivisie. Così, secondo i nostri pronostici Twente - Lazio sarà nel segno di almeno un gol dell'attaccante senegalese.

Scommessa 1; Boulaye Dia segna: 3,75 con bet365

Lazio favorita: successo alla portata per gli uomini di Baroni

Secondo i bookmakers, la Lazio è leggermente favorito sugli olandesi. Sulla carta, i biancocelesti dispongono di un undici di maggiore qualità, nonostante il tecnico Baroni sia intenzionato ad attuare il più classico dei turnover. Nello specifico, Gigot dovrebbe trovare spazio in difesa, Vecino a centrocampo, mentre in attacco chance per Tchaouna e per l'eterno Pedro (avvantaggiati anche dalla squalifica di Noslin). Secondo la nostra previsione, il match in terra olandese si chiuderà sullo 0-2 per i laziali.

Scommessa 2; risultato esatto 2-0 Lazio: 13,00 con Sisal

Twente, un altro pareggio con una big della manifestazione

Il Twente è squadra difficile da affrontare, capace di bloccare sul pari due ottime squadre come Fenerbahce e Manchester United. Dimostrazione di forza soprattutto della difesa, capitanata da un giocatore interessante (e giovane) come Mees Hilgers. Occhio anche all'attacco nel segno del gioiello Sem Steijn (trequartista dotato di ottimi colpi) e dell'ex atalantino Sam Lammers. A centrocampo tutto passa per i piedi del regista Youri Regeer, 21enne di buone speranze. Elementi di un certo spessore: così, secondo i nostri pronostici Twente - Lazio è gara destinata a chiudersi con un pareggio, il terzo consecutivo per la compagine olandese.

Scommessa 3; pareggio: 3,40 con William Hill