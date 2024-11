Pronostici Tottenham – Roma e informazioni utili per scommettere: gli inglesi hanno i favori dei pronostici, ma i capitolini devono reagire

In questo articolo si possono trovare i pronostici Tottenham-Roma, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Tottenham-Roma, le quote dei migliori bookmaker online e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la squadra di Ange Postecoglou e quella guidata da Claudio Ranieri.

La partita, valevole per la quinta giornata della fase campionato dell’Europa League, si disputerà alle 21:00 di giovedì 28 novembre al Tottenham Hotspur Stadium.

I nostri pronostici Tottenham-Roma

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Tottenham - Roma bet365 LeoVegas William Hill Pareggio 4.20 4.20 4.20 Vittoria Roma 1.72 1.71 1.75 Over 3,5 2.20 2.23 2.10

Maggiori info, quote Tottenham - Roma, pronostici e mercati sono disponbili sui portali ufficiali degli operatori. In più i lettori possono visitare

la nostra pagina dedicata al codice promo LeoVegas, offerte di benvenuto e tanto altro sul sito

la nostra guida ai siti con bonus deposito sulla prima ricarica.

Come scommettere su Tottenham – Roma: analisi match e pronostici

La Roma cerca il riscatto in Europa League. Dopo un avvio di stagione terrificante, segnato dagli esoneri di De Rossi e Juric e dal ritorno in panchina del mitico Claudio Ranieri, i giallorossi hanno bisogno di un grande risultato nella tana del Tottenham. I tre punti sarebbero fondamentali per provare l'approdo alla top 8 (che garantirebbe l'accesso diretto agli ottavi) e, in seconda istanza, per avvicinarsi alla quota play-off.

Dall'altro lato, il Tottenham deve archiviare la sconfitta inaspettata contro il Galatasaray di Osimhen, ma può rincuorarsi con il clamoroso 0-4 in Premier League al cospetto del Manchester City.

Probabili formazioni Tottenham vs Roma

Per i pronostici Tottenham – Roma occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

TOTTENHAM (4-2-3-1): Forster; Porro, Dragusin, Davies, Udogie; Bissouma, Sarr; Kulusevski, Maddison, Son; Solanke. Allenatore: Postecoglou

Forster; Porro, Dragusin, Davies, Udogie; Bissouma, Sarr; Kulusevski, Maddison, Son; Solanke. Allenatore: Postecoglou ROMA (4-4-1-1) - Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Angelino; Pisilli, Koné, Cristante, El Shaarawy; Pellegrini; Dovbyk. Allenatore: Ranieri

Confrontare le quote vincente della partita Tottenham - Roma permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

A Londra finirà in pareggio: un punto che servirà a poco

Il Tottenham ha molte certezze dei dirimpettai capitolini, nonostante le pesanti assenze di Vicario, Romero e Richarlison. Dall'altro lato, però, c'è una Roma che cerca il primo risultato utile con Claudio Ranieri in panchina, dopo la sconfitta di misura contro il Napoli capolista. I giallorossi dovrebbero riproporre il 4-4-1-1 visto nel primo tempo con i partenopei: un modulo molto abbottonato, a dimostrazione che ai giallorossi potrebbe bastare anche un punto (che in realtà non servirebbe a molto in ottica classifica). Così, secondo i nostri pronostici Tottenham-Roma terminerà con il più classico dei pareggi.

Scommessa 1; pareggio: 4,20 con bet365

Primo successo (importantissimo) per la Roma di Ranieri

Il secondo tempo con il Napoli fa ben sperare. Non è da escludere, così, che - dopo una prima frazione equilibrata - Mister Ranieri possa riproporre la difesa a tre e un centrocampo più folto nella ripresa. In attacco l'uomo in più è il solito Dovbyk, chiamato a vincere le resistenze di Dragusin e Davies. Per la nostra previsione, la gara di Londra sarà nel segno del successo dei giallorossi. Tre punti fondamentali in chiave qualificazione.

Scommessa 2; vittoria Roma: 4,20 con Leovegas

Tottenham-Roma, match nel segno di 4 gol

Il centravanti ucraino della Roma deve fare gol, dall’altro lato riflettori puntati sull'ex juventino Kulusevski, sullo scatenato Maddison (doppietta con il City) e ovviamente sul sudcoreano Son. Tutti elementi di spessore: così per il nostro pronostico Tottenham-Roma sarà nel segno di almeno 4 gol nell'arco dei novanta minuti.

Scommessa 3; doppia chance: 4,60 con William Hill