Pronostici Totocalcio, la schedina di oggi: concorso N.38 16/11/2024

In questo articolo tutti i pronostici Totocalcio del concorso di oggi nonché la schedina a cura degli esperti con eventi obbligatori e opzionali.

La schedina del Totocalcio è da quasi 80 anni una vera e propria tradizione per quanto riguarda le giocate sportive italiane. Lo storico concorso a premi fondato dalla Sisal nel 1946 continua ad esistere anche oggi: il Totocalcio online unisce la classica formula a 13 partite ad altre formule di gioco che ampliano il ventaglio di possibilità per gli amanti della schedina.

Pronostici Totocalcio: concorso N.38 del 16/11/2024

Nelle due tabelle i pronostici degli esperti Totocalcio per la schedina di oggi, sia per quanto riguarda le partite obbligatorie che per i match opzionali.

Schedina Totocalcio - Eventi obbligatori

Data Numero evento Partita Pronostico Totocalcio 17/11 1 Italia-Francia X 17/11 2 Serbia-Danimarca 2 17/11 3 Lettonia-Armenia 2 16/11 4 Svezia-Slovacchia X 16/11 5 Albania-Repubblica Ceca X 17/11 6 Austria-Slovenia 1 18/11 7 Bulgaria-Bielorussia 1 18/11 8 Croazia-Portogallo X

Schedina Totocalcio - Eventi opzionali

Data Numero evento Partita Pronostico Totocalcio 17/11 9 Finlandia-Grecia 2 16/11 10 Montenegro-Islanda 2 18/11 11 Lussemburgo-Irlanda del Nord 2 16/11 12 Paesi Bassi-Ungheria 1 17/11 13 Romania-Cipro 1 16/11 14 Georgia-Ucraina 2 17/11 15 Inghilterra-Eire 1 16/11 16 Turchia-Galles 1 16/11 17 Germania-Bosnia ed Erzegovina 1 17/11 18 Liechtenstein-San Marino X 17/11 19 Polonia-Scozia X 17/11 20 Israele-Belgio 2

Schedina Totocalcio: come funziona e tutte le formule

Il Totocalcio online, entrato in vigore nel 2022, presenta una serie di novità. La prima riguarda le partite che non sono più 13 ma 20 suddivise in due gruppi: 8 match rientrano tra gli eventi obbligatori mentre altre 12 partite fanno parte degli eventi opzionali.

Oltre alla suddivisione degli eventi sono state introdotte anche nuove modalità di gioco, dette formule, che affiancano la classica giocata a 13 eventi. Ecco qui nel dettaglio tutte le formule della schedina Totocalcio oggi.

Totocalcio concorso classico (13 partite)

Si tratta della formula che ha reso celebre e amato il concorso per gli amanti dei pronostici Totocalcio. L’obiettivo è quello di indovinare l’esito finale delle 13 partite presenti all’interno della schedina, che sarà composta da tutte le 8 partite inserite nel pannello degli eventi obbligatori e da 5 partite facenti parte degli eventi opzionali scelte dal giocatore. Nel concorso classico sono consentite le giocate a sistema.

Formula 11

Questa è una delle prime varianti della schedina Totocalcio. Il numero di partite si riduce a 11: le prime 7 del pannello obbligatorio più altri 4 match da scegliere tra gli eventi opzionali. Nella formula 11 sono consentite le giocate a sistema.

Formula 9

In questo caso i pronostici Totocalcio sono ridotti a 9 partite: la schedina è composta dai primi 6 eventi del pannello dei match obbligatori e da 3 opzionali a scelta del giocatore. Nella Formula 9 non sono autorizzate le giocate a sistema.

Formula 7

All’interno di questa variante i pronostici Totocalcio diventano 7: i primi 4 del pannello obbligatorio e 3 a scelta del giocatore dal pannello opzionale. Anche nella Formula 7 non si può giocare a sistema.

Formula 5

Nella Formula 5 del Totocalcio online gli eventi si riducono a 5: i primi 3 del pannello obbligatorio più due a scelta tra i match opzionali. Le giocate a sistema non sono consentite.

Formula 3

Si tratta del formato più piccolo dei pronostici Totocalcio: in questo caso la schedina viene composta dai primi due eventi del pannello obbligatorio a cui si aggiunge una partita a scelta tra le opzionali. Anche in questo caso non sono consentite le giocate a sistema.

Nel caso in cui non venissero realizzate vincite nel Totocalcio oggi i montepremi confluiscono nel concorso della settimana successiva: questa regola si applica a tutte le modalità di gioco.

Dove giocare il Totocalcio online

Di seguito elenchiamo una serie di siti scommesse che permettono di giocare i pronostici sul totocalcio online:

Schedina Totocalcio online: giocare su SISAL

Forse non tutti sanno che a introdurre il Totocalcio in Italia nel 1946 fu proprio la SISAL nella persona del giornalista Massimo Della Pergola, inventore del concorso a premi nonché uno dei soci fondatori dell’azienda.

A distanza di quasi 80 anni dalla sua creazione, SISAL continua a portare avanti la tradizione della schedina Totocalcio anche attraverso il web, con l’attuale versione del Totocalcio online, arricchita da più formule di gioco.

Per giocare la schedina Totocalcio su SISAL bisogna cliccare sul bottone omonimo presente nella sezione scommesse. Una volta fatto si può scegliere una delle 6 formule di gioco disponibili, selezionare gli esiti su cui si vuole giocare per i vari eventi e completare la giocata. All’interno del sito SISAL propone anche un'appendice con i pronostici esperti Totocalcio per ogni concorso settimanale.

Dove giocare Totocalcio online: SNAI

Tra i bookmaker che consentono di poter giocare la schedina anche SNAI, uno degli operatori storici del mercato italiano delle scommesse.

Per poter giocare la schedina Totocalcio online su SNAI occorre accedere con le proprie credenziali di gioco e recarsi prima nella sezione scommesse e poi nella sezione calcio. Una volta dentro quest’ultima sezione bisogna scorrere la pagina fino alla fine, quando comparirà il bottone “Totocalcio” in basso a sinistra.

La schedina Totocalcio su Lottomatica, Goldbet e BetFlag

Anche su Lottomatica e sugli altri due siti dell’omonimo gruppo Goldbet e BetFlag si può giocare il Totocalcio online.

Per farlo su Lottomatica e Goldbet bisogna accedere con le proprie credenziali al conto di gioco andare nella sezione scommesse e poi sul bottone Totocalcio. Su BetFlag invece, una volta fatto l’accesso, bisogna andare col cursore del mouse sulla finestra SPORT situata nella parte centrale della schermata e successivamente cliccare sulla finestra Totocalcio.

FAQ Pronostici Totocalcio

Cos'è la Schedina Totocalcio?

La Schedina Totocalcio è un gioco di pronostici calcistici in cui i partecipanti cercano di prevedere i risultati di una serie di partite di calcio. L'obiettivo è indovinare l'esito finale di ogni partita selezionata, solitamente esprimendo un 1 (vittoria della squadra di casa), una X (pareggio) o un 2 (vittoria della squadra ospite).

Sono consentite le giocate a sistema nel Totocalcio online?

Le giocate a sistema sono consentite nella modalità di gioco classica (Il 13) e nella Formula 11. Non si possono invece giocare sistemi negli altri quattro format.

Dove si gioca alla Schedina Totocalcio online?

La schedina Totocalcio online può essere giocata nei siti dei seguenti bookmaker: Sisal, SNAI, Lottomatica, Goldbet, BetFlag, AdmiralBet, QuiGioco, Vincitu e PlanetWin365.

Come viene determinato il montepremi del Totocalcio?

Il montepremi della Schedina Totocalcio è composto principalmente dalle somme versate dai partecipanti per le giocate. Una percentuale del totale raccolto viene destinata al fondo delle vincite, il quale è poi suddiviso tra i vari livelli di premi in percentuali prefissate. Laddove non vengano realizzate vincite nei vari format il montepremi avanzato viene canalizzato in quello del concorso successivo.

Quali sono le categorie di vincita della schedina Totocalcio?

Le categorie di vincita della Schedina Totocalcio variano a seconda della formula di gioco selezionata. Le formule a disposizione sono 6: 3, 5, 7, 9, 11 e 13.

Entro quando si può giocare il Totocalcio online?

Data e ora di chiusura del singolo concorso sono generalmente specificati nelle pagine degli operatori che consentono di giocare il Totocalcio online. Il dato in questione è reperibile anche nella pagina ADM (ex AAMS) del Totocalcio.

Come si vede se una schedina Totocalcio è vincente?

Per verificare gli esiti della Schedina Totocalcio bisogna per prima cosa verificare se i risultati delle partite inserite nella schedina coincidono con quelli inseriti nella propria schedina. Laddove questa risulti vincente bisognerà attendere il comunicato ufficiale dell’ADM (ex AAMS) con la validazione del concorso Totocalcio ADM. Una volta avvenuto ciò nel caso di schedina online l’operatore provvederà all’erogazione della vincita nei tempi indicati.