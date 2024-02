In questo articolo si possono trovare i pronostici Torino – Salernitana, quote dei bookmakers e analisi match di domenica 4 febbraio ore 12.30.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Torino – Salernitana, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sul Sunday lunch match, valido per la 23esima giornata di Serie A.

La Salernitana fanalino di coda della Serie A, è impegnata nella difficile trasferta di Torino, con i piemontesi che cercano la seconda vittoria casalinga consecutiva dopo il 3 a 0 contro il Napoli del 7 gennaio scorso.

I nostri pronostici Torino – Salernitana

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Torino - Salernitana bet365 Sisal William Hill Over 2.5 2.15 2.10 2.05 Risultato esatto 2-0 Torino 6.00 6.25 5.80 Duvan Zapata marcatore dell’incontro 2.62 2.50 2.30

Altre info, quote Torino - Salernitana, pronostici e mercati sono consultabili sui siti scommesse online ufficiali degli operatori. In più i lettori possono avere una panoramica più ampia del mondo del betting

consultando la nostra guida ai siti scommesse con bonus senza deposito

visitando la nostra guida al codice promo Eurobet esclusivo per ottenere un bonus benvenuto speciale.

Come scommettere su Torino – Salernitana: analisi match e pronostici

Il Toro di Ivan Juric è a caccia del quarto risultato utile consecutivo. Reduci da una vittoria per 2 a 1 a Cagliari, i granata piemontesi ospitano la Salernitana allenata da Pippo Inzaghi che si trova quasi all’ultima spiaggia.

Probabili formazioni Torino - Salernitana

Per i pronostici Torino – Salernitana occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

TORINO (3-4-1-2) : Milinkovic Savic; Tameze, Djidji/Sazonov, Rodriguez; Bellanova, Linetty, Ricci, Lazaro; Vlasic; Sanabria, Zapata.

: Milinkovic Savic; Tameze, Djidji/Sazonov, Rodriguez; Bellanova, Linetty, Ricci, Lazaro; Vlasic; Sanabria, Zapata. SALERNITANA (4-3-2-1): Ochoa; Zanoli/Pierozzi, Gyomber, Fazio, Bradaric; Martegani, Maggiore, Basic; Candreva, Tchaouna; Simy.

Confrontare le quote vincente della partita Torino – Salernitana permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Una difesa da rivedere

Quella della Salernitana ultima in classifica è la peggior difesa del torneo. Pur giocando bene, la squadra allenata da Filippo Inzaghi nelle ultime 4 partite di campionato ha sempre perso per 2 a 1. Destino quasi segnato quello dei campani, in una gara che, a detta dei pronostici Torino – Salernitana, rischia di finire con l’ennesima goleada per i padroni di casa.

Scommessa 1; over 2.5: 2,15 con bet365

Il Toro vuole regalare una vittoria ai suoi tifosi

Dopo il 3 a 0 inflitto al Napoli ad inizio anno, il Torino di Ivan Juric sta inanellando soltanto risultati utili. Nelle partite di Genova e Cagliari i granata hanno conquistato 4 punti sui 6 a disposizione, ed ospitano una Salernitana in piena crisi di risultati. Dopo due trasferte di fila, il Toro vuole trovare la vittoria anche davanti al suo pubblico. Con ogni probabilità, e secondo i pronostici Torino - Salernitana, sarà la squadra di casa a prevalere.

Scommessa 2; risultato esatto 2-0 Torino: 6,25 con Sisal

Il momento di Duvan Zapata

Autore finora di 6 reti in campionato, Duvan Zapata sta cominciando a trovare continuità. Un suo gol contro il Cagliari ha dato il via ai giochi nella trasferta sarda dei granata che si sono poi imposti per 2 a 1 sulla squadra di Claudio Ranieri. Diventato ormai essenziale per la formazione piemontese, i pronostici Torino – Salernitana prevedono che l’attaccante colombiano possa essere uno dei probabili marcatori del match.

Scommessa 3; Giacomo Raspadori marcatore nell’incontro: 2,30 con William Hill