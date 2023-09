In questo articolo i lettori troveranno i pronostici Torino - Roma con confronto quote e consigli per scommettere sulla 5^ di Serie A.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Torino - Roma confrontando le quote dei bookmaker ADM e fornendo consigli per scommettere sulla partita valida per la quinta giornata di Serie A. Chiuderà la quinta giornata di Serie A alle ore 20.45 la partita Torino - Roma.

I nostri pronostici Torino - Roma

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Torino - Roma pronostico bet365 Sisal William Hill Risultato esatto 1-1 5.50 5.75 5.00 Romelu Lukaku marcatore nell’incontro 3.75 3.50 3.50 Pareggio alla fine del 1° tempo 1.90 1.93 1.90

Come scommettere su Torino - Roma: pronostico, analisi squadre e risultati

Nel capoluogo piemontese i granata guidati da Ivan Juric affronteranno i giallorossi di Mourinho. Il Torino è la squadra contro cui la Roma ha ottenuto più vittorie nella sua storia in Serie A: 68 in 156 precedenti nel torneo, completano il bilancio 41 pareggi e 47 successi granata.

La Roma inoltre ha vinto 10 delle ultime 13 sfide contro il Torino in Serie A (1N, 2P), segnando più del doppio dei granata nel periodo: 25 reti giallorosse e 12 granata.

Il Torino è reduce da due vittorie consecutive e contro la squadra allenata da José Mourinho proverà a dare continuità ai risultati. L’obiettivo dei granata per questa stagione è chiudere nella parte sinistra della classifica, cercando di entrare in una delle competizioni europee.

Probabili formazioni Torino – Roma

Per scommettere sull'ultimo match della quinta giornata di campionato ed avere dei pronostici Torino - Roma accurati, bisogna conoscere le formazioni delle rispettive squadre. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara della quinta giornata di Serie A:

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Tameze, Ricci, Lazaro; Seck, Radonjic; Zapata.

Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Tameze, Ricci, Lazaro; Seck, Radonjic; Zapata. ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Llorente; Kristensen, Cristante, Paredes, Aouar, Spinazzola; Dybala, Lukaku.

Confrontare le quote vincente della partita Torino – Roma permette agli appassionati di betting di avere già un'anteprima dei pronostici scommesse.

Il Torino squadra ostica

Al momento settima in Campionato, la squadra di Juric finora ha subìto 4 gol segnandone 5. A pari punti con il Napoli Campione d’Italia, i granata sono una squadra ostica per chiunque metta piede al Grande Torino. Pareggio, risultato esatto o under potrebbero essere dei mercati interessanti per i nostri pronostici Torino - Roma.

Scommessa 1; risultato esatto 1-1: 5,50 con bet365

La conferma del belga

Contro l’Empoli si è finalmente sbloccato anche Lukaku. Con un partner d’attacco come Paulo Dybala, l’attaccante belga ha la possibilità di agire sia come sponda che come finalizzatore. Contro il toro cercherà di far scrivere il suo nome nel tabellino dei marcatori. Ecco perché Lukaku è favorito dalle quote marcatore Torino - Roma.

Scommessa 2; Romelu Lukaku marcatore nell’incontro: 3,50 con Sisal

Le scorie dell’Europa League

La Roma ha vinto per 2 a 1 la sua gara contro lo Sheriff, tuttavia la trasferta moldava potrebbe aver lasciato qualche scoria nelle gambe dei giocatori della Roma. Starà a mister Mourinho cercare di motivarli per provare a portare a casa un buon risultato nella difficile trasferta di Torino. Il risultato fisso X infatti quota abbastanza bene ed è tenuto in considerazione dai pronostici Torino - Roma degli esperti.

Scommessa 3; pareggio alla fine del 1° tempo: 1,90 con William Hill