Pronostici Torino – Parma e informazioni utili per scommettere: granata leggermente favoriti, ma i ducali non si arrendono mai

In questo articolo si possono trovare i pronostici Torino-Parma, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Torino - Parma, le quote dei migliori bookmaker online e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la squadra di Paolo Vanoli e quella guidata da Fabio Pecchia.

La partita, valevole per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A, si disputerà alle 18:00 di domenica 5 gennaio allo stadio Olimpico Grande Torino.

I nostri pronostici Torino-Parma

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Torino - Palma bet365 Sisal William Hill Vittoria Torino + GOL 4.00 3.90 4.20 Sanabria segna per primo 5.50 5.50 6.50 Risultato esatto 2-2 15.00 16.00 15.00

Altre quote e pronostici Torino - Parma possono essere consultabili sulle piattaforme dei bookmakers. Inoltre i lettori possono dare un'occhiata a

la nostra pagina con i migliori bonus multipla per scommettere sulla Serie A

la nostra guida al codice promo Betclic, bonus di benvenuto e registrazione sul portale.

Come scommettere su Torino – Parma: analisi match e pronostici

Due squadre in cerca di continuità, per allontanarsi il più possibile dalla zona retrocessione. Il Torino deve dare seguito alla buona prova in casa dell'Udinese (2-2 il risultato finale) e attende buone notizie dal mercato, soprattutto in ottica attaccanti (manca ancora il sostituto dell'infortunato Duvan Zapata). Piemontesi a quota 19 punti, uno in più di un Parma che però ha chiuso il 2024 con l'importantissimo successo contro il Monza. Decisivo il gol al fotofinish dell'argentino Lautaro Valenti, che spera in un nuovo inizio in maglia gialloblu dopo appena cinque presenze in due stagioni.

Le due squadre si sfidano dopo quasi quattro anni: nel maggio 2021, successo del Torino con rete di Vojvoda, tra i superstiti di quella squadra insieme a Sanabria, Linetty e Milinkovic-Savic.

Probabili formazioni Torino vs Parma

Per i pronostici Torino – Parma occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Vojvoda, Coco, Masina; Pedersen, Gineitis, Ricci, Linetty, B. Sosa; Sanabria, Che Adams. Allenatore: Vanoli.

Milinkovic-Savic; Vojvoda, Coco, Masina; Pedersen, Gineitis, Ricci, Linetty, B. Sosa; Sanabria, Che Adams. Allenatore: Vanoli. PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Hainaut, Valenti, Balogh, Coulibaly; Sohm, Keita; Man, Hernani, Cancellieri; Mihaila. Allenatore: Pecchia.

Confrontare le quote vincente della partita Torino - Parma permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Torino, una vittoria per tornare a sognare l’Europa

Dopo un lungo periodo di appannamento, il Torino vuole tornare a fare la voce grossa. L’obiettivo è conquistare l’intera posta in palio, per allontanarsi dalle zone pericolose di una classifica che si fa sempre più corta e tornare a puntare un piazzamento in ottica Conference League. Vanoli sembra intenzionato a riproporre un 3-5-2 lineare, con Masina e Vojvoda braccetti di difesa e Ricci a guidare il centrocampo. Secondo il nostro pronostico Torino-Parma si chiuderà con un successo granata e sarà nel segno di almeno un gol degli emiliani.

Scommessa 1: vittoria Torino + Gol: 4,00 con bet365

Sanabria vuole lanciare un segnale: è lui il sostituto di Zapata

Il Torino è pronto a ricoprire un ruolo da protagonista in sede di calciomercato e cerca soprattutto un attaccante (vedi alla voce Giovanni Simeone). Antonio Sanabria, però, non vuole sentire ragioni: è lui il sostituto naturale dello sfortunato Duvan Zapata. Secondo la nostra previsione, l’attaccante paraguaiano siglerà almeno un gol, il terzo stagionale.

Scommessa 2; Sanabria segna il primo gol: 5,50 con Sisal

Partita combattuta a Torino: sarà 2-2

Il Torino vuole imporsi davanti al pubblico amico, ma il Parma non farà da sparring partner. Gli uomini di Mister Pecchia non si arrendono mai, come certifica il gol-vittoria contro il Monza in pieno recupero. Occhio agli attaccanti, con Man, Mihaila e Cancellieri chiamati a sorprendere la difesa del Torino con le loro giocate in velocità. Secondo il nostro pronostico Torino-Parma si chiuderà sul 2-2.

Scommessa 3; risultato esatto 2-2: 15,00 con William Hill