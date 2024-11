Pronostici Torino – Napoli e informazioni utili per scommettere: campani in vetta e con i favori dei pronostici. Occhio all'orgoglio granata

In questo articolo si possono trovare i pronostici Torino-Napoli, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Torino-Napoli, le quote dei migliori bookmaker online e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la squadra di Paolo Vanoli e quella guidata da Antonio Conte.

La partita, valevole per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A, si disputerà alle 15:00 di domenica 1° dicembre allo stadio Grande Torino.

I nostri pronostici Torino-Napoli

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Torno - Napoli bet365 LeoVegas William Hill Vittoria Napoli 1.80 1.76 1.80 Over 2,5 2.30 2.20 2.20 Vittoria Torino 5.00 4.70 4.80

Ulteriori quote e pronostici Torino - Napoli sono dipsonibili sulle piattaforme ufficiali dei bookmakers. In più gli appassionati di betting possono visitare

la nostra guida ai migliori siti scommesse calcio in Italia

la nostra pagina dedicata al codice promo LeoVegas, bonus benvenuto e tanto altro su questo operatore.

Come scommettere su Torino – Napoli: analisi match e pronostici

Il Napoli vuole confermarsi in vetta alla classifica, ma deve fare i conti con un Torino che ha raccolto un solo punto nelle ultime quattro gare (i granata non vincono da più di un mese). A confronto, così, due squadre che vivono momenti decisamente diversi: i padroni di casa piemontesi sono costretti a fare risultato per tenere alla larga i bassifondi della classifica e riprendere il discorso interrotto dopo un avvio di stagione fenomenale.

I partenopei, invece, vogliono bissare il successo di misura contro la Roma, per mettersi definitivamente alle spalle un avvio di novembre decisamente difficile (tris subito al cospetto dell'Atalanta e pareggio contro l'Inter campione in carica). Adesso, l’obiettivo del Napoli è allungare sui diretti inseguitori: a rendere potenzialmente le cose più facili sono i tanti impegni europei che vedono protagoniste proprio le avversarie in chiave Scudetto.

Probabili formazioni Torino vs Napoli

Per i pronostici Torino – Napoli occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Maripan, Coco; Pedersen, Gineitis, Ricci, Vlasic, Lazaro; Sanabria, Che Adams. Allenatore: Vanoli.

Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Maripan, Coco; Pedersen, Gineitis, Ricci, Vlasic, Lazaro; Sanabria, Che Adams. Allenatore: Vanoli. NAPOLI (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Oliveira; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. Allenatore: Conte.

Confrontare le quote vincente della partita Torino - Napoli permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Napoli senza limiti: vittoria anche in Piemonte

Il Napoli vuole tornare a correre. I campioni d’Italia 2022-23 possono fare leva su un organico sulla carta decisamente superiore, con Mister Conte che ha a disposizione tutti i giocatori che vanno a comporre il suo undici ideale. In difesa c’è Buongiorno, a centrocampo Lobotka e McTominay sono pronti a fare la differenza, come del resto Lukaku e Kvaratskhelia in attacco. Per tutti questi elementi, per il nostro pronostico Torino-Napoli si chiuderà con il netto successo dei partenopei.

Scommessa 1; vittoria Napoli: 1,80 con bet365

Due squadre che subiscono poco: al Maradona, però ci saranno almeno 3 gol

Ora è il momento di tirar fuori gli artigli. Lo sanno bene le due squadre, protagoniste di un avvio di stagione perfetto prima di un periodo di flessione: adesso, il Toro cerca punti per l'Europa, mentre il Napoli pensa con forza al quarto Scudetto della sua storia. Guardando le forze in campo, l’impressione - nonostante la netta superiorità campana - è che ci sarà un certo equilibrio. Alla fine, secondo la nostra previsione Torino-Napoli sarà nel segno di almeno tre gol totali.

Scommessa 2; over 2,5: 2,20 con Leovegas

I padroni di casa tornano alla vittoria casalinga

Il Torino ha assoluto bisogno di un successo per riprendere la marcia verso la zona Conference League. Il tecnico Vanoli si affida a Ricci e Vlasic a centrocampo e soprattutto ad una coppia d’attacco notevole, nel segno di Che Adams e Sanabria. Gli elementi di qualità non mancano: così, per il nostro Torino-Napoli si chiuderà con l’attesissimo successo dei piemontesi.

Scommessa 3; vittoria Torino: 4,80 con William Hill