In questo articolo si possono trovare i pronostici Torino - Monza, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Torino-Monza, le quote dei migliori bookmaker online e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la squadra di Paolo Vanoli e quella guidata da Alessandro Nesta.

La partita, valevole per la tredicesima giornata del campionato di Serie A, si disputerà alle 15:00 di domenica 24 novembre allo stadio Olimpico Grande Torino.

Quote maggiorate di oggi

I nostri pronostici Torino - Monza

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Torino - Monza bet365 LeoVegas William Hill Vittoria Torino 2.00 2.02 2.05 Pareggio 3.00 3.00 3.10 Vittoria Monza 4.33 4.10 4.20

Maggiori informazioni, quote Torino - Monza, pronostici e tipologie di giocata sono disponibili sui siti di scommesse sportive online. In più gli appassionati di betting possono visitare:

la nostra pagina con un elenco dei migliori bonus invita un amico

la nostra guida al codice promozionale Sisal esclusivo, bonus benvenuto e registrazione sul sito.

Come scommettere su Torino - Monza

Sfida tra due grandi delusioni degli ultimi mesi di Serie A. Riflettori inevitabilmente puntati sui padroni di casa in tenuta granata, protagonisti prima di un avvio superlativo e poi incappati in una crisi di risultati sempre più allarmante (sei sconfitte e una sola vittoria tra fine settembre e l'inizio di novembre). I piemontesi, così, sono chiamati a fare punti per mantenere una distanza di sicurezza con la zona retrocessione (il Lecce adesso dista cinque lunghezze).

Il Monza, invece, è invischiato nella lotta per non retrocedere: gli uomini di Alessandro Nesta sono penultimi a quota 8 punti, due in meno del trio di terzultime nel segno di Como, Cagliari e Genoa. Anche Djuric e compagni vengono da un periodo particolarmente negativo, nel segno di tre sconfitte consecutive, arrivate nonostante una serie di buone prestazioni. Ora però servono punti, non applausi.

Probabili formazioni Torino - Monza

Per i pronostici Torino – Monza occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Masina, Maripan, Coco; Lazaro, Ilic, Ricci, Vlasic, Pedersen; Sanabria, Che Adams. Allenatore: Vanoli.

Milinkovic-Savic; Masina, Maripan, Coco; Lazaro, Ilic, Ricci, Vlasic, Pedersen; Sanabria, Che Adams. Allenatore: Vanoli. MONZA (3-4-2-1): Turati; Izzo, Pablo Marì, A. Carboni; Birindelli, Bondo, Pessina, Kyriakopoulos; D. Maldini, Mota; Djuric. Allenatore: Nesta.

Confrontare le quote vincente della partita Torino - Monza permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Torino, serve una vittoria scacciacrisi

Il Torino cerca una vittoria che manca da quattro turni, dal 2-0 ai danni del Como. I granata possono nuovamente fare affidamento sullo scozzese Che Adams e propongono l'ormai consueto 3-5-2, con il solito Samuele Ricci a guidare le operazioni nella zona nevralgica del campo. I piemontesi hanno la qualità dalla loro parte: per questo, secondo i nostri pronostici Torino-Monza è gara che i padroni di casa riusciranno a vincere senza particolari problemi.

Scommessa 1; Vittoria Torino: 2,00 con bet365

Due squadre in un momento no: basterà un pareggio

In alcuni casi, anche un solo punto può bastare. Torino e Monza devono muovere la classifica e potrebbero così accontentarsi anche di un punto: oltretutto, al momento le due squadre sembrano esprimere gli stessi valori, anche alla luce dei tanti indisponibili in casa piemontese (Zapata su tutti). Anche per questo, secondo le nostre previsioni, la gara dell’Olimpico terminerà con il più classico dei pareggi.

Scommessa 2; pareggio: 3,00 con Leovegas

Il Monza vuole il secondo successo in trasferta

Il Monza è squadra da non sottovalutare, nonostante la classifica deficitaria. Oltretutto, parliamo di una squadra che può fare affidamento su un grande talento come Daniel Maldini, tra gli elementi più interessanti della nouvelle vague calcistica italiana. Con lui ci sono il campione d’Europa Pessina (che dovrebbe tornare titolare dopo un periodo di flessione) e il sempre pericoloso Dany Mota. Giocatori di spessore: allora, secondo il nostro pronostico Torino - Monza è gara che gli uomini di Alessandro Nesta riusciranno a portare a casa. Un segnale chiaro in ottica salvezza.

Scommessa 3; vittoria Monza 4,20 con William Hill