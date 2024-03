Pronostici Torino – Monza e informazioni utili per scommettere: granata favoriti

In questo articolo si possono trovare i pronostici Torino – Monza, quote dei bookmakers e analisi della partita ore 15:00 sabato 30 marzo.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Torino – Monza, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla sfida granata e brianzoli, match valido per la 30esima giornata di Serie A.

Dopo aver espugnato Udine vincendo 2 a 0 sul campo dei bianconeri, il Toro di Ivan Juric ospita un Monza reduce dalla vittoria di misura contro il Cagliari.

I nostri pronostici Torino - Monza

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi.

Il nostro pronostico Torino - Monza bet365 Sisal William Hill Over 2.5 2.30 2.20 2.30 Risultato esatto 2-0 Torino 7.50 8.25 7.50 Torino in vantaggio alla fine del 1° tempo 2.50 2.50 2.45

Quote maggiorate delle prossime partite in programma

Come scommettere su Torino – Monza: analisi match e pronostici

Al Grande Torino si sfidano due formazioni molto simili. Rispettivamente al decimo e all’undicesimo posto, brianzoli e granata hanno fatto finora un percorso molto simile in campionato e giocheranno quello che potrebbe essere a tutti gli effetti considerato uno scontro diretto per la Conference League.

Probabili formazioni Torino - Monza

Per i pronostici Torino – Monza occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Masina; Bellanova, Linetty, Ricci, Rodriguez; Vlasic; Sanabria, Zapata.

Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Masina; Bellanova, Linetty, Ricci, Rodriguez; Vlasic; Sanabria, Zapata. MONZA (4-2-3-1): Di Gregorio; Birindelli, Marì, Izzo, A. Carboni; Pessina, Gagliardini; V. Carboni, Colpani, Mota; Djuric.

Confrontare le quote vincente della partita Torino – Monza permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Un Monza tranquillo

Con la salvezza già acquisita e nessuna particolare dichiarata velleità per un posto in Europa a partire dalla prossima stagione, il Monza di Raffaele Palladino arriva al Grande Torino in tutta tranquillità. La partita la dovranno fare gli uomini di Juric, che in caso di un passo falso potrebbero dire definitivamente addio alle speranze europee. Per questo motivo i pronostici Torino – Monza prevedono un match ricco di reti.

Scommessa 1; over 2.5: 2,30 con bet365

Il Toro per trovare l’Europa

Il Monza di Palladino, insieme al Genoa è forse la squadra più tranquilla da affrontare. I biancorossi allenati da Raffaele Palladino hanno già raggiunto la salvezza, e possono giocare il resto delle partite della stagione senza alcuna pressione. Il Torino può approfittare di questa particolare condizione per provare a vincere il match sognando di conquistare un posto in Europa. E potrebbe riuscirci stando ai pronostici Torino - Monza.

Scommessa 2; risultato esatto 2-0 Torino: 8,25 con Sisal

Partire subito forte

I granata sono chiamati ad offrire una prestazione di spessore per battere e superare in classifica i brianzoli di Palladino. Per il Toro sarà una sfida dal peso specifico notevole e che potrebbe dare un senso al finale di stagione degli uomini di Juric. Per questo motivo i piemontesi cercheranno di passare in vantaggio già nei primi 45 minuti per provare poi ad amministrare il vantaggio fino al 90esimo. Indubbiamente la squadra di casa è favorita dai pronostici Torino - Monza.

Scommessa 3; Torino in vantaggio alla fine del 1° tempo 2.45 con William Hill