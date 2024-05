Pronostici Torino – Milan e informazioni utili per scommettere: gli esperti prevedono un pareggio

In questo articolo si possono trovare i pronostici Torino – Milan, quote bookmakers e l’analisi match di sabato 18 maggio alle ore 20:45.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Torino – Milan, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sul Saturday-night match tra granata e rossoneri, match valido per la 37esima giornata di campionato, la penultima di Serie A.

Con la vittoria in trasferta contro il Verona in occasione dell’ultima di campionato, il Toro ha alimentato il fuoco della speranza di un piazzamento in Europa per la prossima stagione. Certo è che le variabili sono molteplici e i granata non saranno pienamente padroni del loro destino, ma con sei punti nelle ultime due giornate di Serie A potrebbero qualificarsi in Conference League.

I nostri pronostici Torino – Milan

Il nostro pronostico Torino - Milan bet365 Sisal William Hill Over 2.5 2.10 2.00 2.10 Risultato esatto 1-1 6.00 6.00 5.50 Olivier Giroud marcatore nell’incontro 3.25 2.75 3.40

Come scommettere su Torino – Milan: analisi match e pronostici

Grazie all'ottimo piazzamento dell'Italia nel ranking Uefa i posti utili per l'Europa sono 8. Per giocare in Conference dalla prossima stagione, il Toro dovrebbe sorpassare Napoli e Fiorentina.

Probabili formazioni Torino - Milan

Per i pronostici Torino – Milan occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Lovato/Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Linetty, Ilic, Vojvoda; Ricci; Okereke/Zapata, Sanabria.

MILAN (4-3-3): Maignan/Sportiello; Florenzi, Tomori, Thiaw, Kalulu; Musah, Bennacer, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao.

Confrontare le quote vincente della partita Torino – Milan permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Il secondo miglior attacco

Con 72 reti segnate, quello dei rossoneri è il secondo miglior attacco della Serie A, secondo soltanto alla capolista – già campione d’Italia – Inter. Contro un Torino a caccia di una vittoria per poter alimentare le speranze di un posto in Europa potrebbero aprirsi ampi spazi per i velocissimi attaccanti rossoneri, e per questo motivo i pronostici Torino – Milan prevedono la possibilità di assistere a un match ricco di reti.

Scommessa 1; over 2.5: 2,10 con bet365

Un pareggio potrebbe essere l’opzione su cui puntare

A qualificazione in Champions già acquisita, con il Toro che dovrà inevitabilmente fare la partita, gli esperti prevedono una situazione di perfetta parità tra le due formazioni, e suggeriscono di puntare sull’1-1 come risultato finale del match.

Scommessa 2; risultato esatto 1-1: 9,00 con Sisal

L’ultima trasferta di Olivier Giroud

Dopo aver debellato la “maledizione del 9” che perseguitava i rossoneri, a fine stagione Olivier Giroud saluterà Milano. In occasione della sua ultima trasferta in maglia rossonera, il francese vorrà senza dubbio provare a segnare il suo 15esimo gol in campionato e i pronostici Torino - Milan lo indicano come uno dei probabili marcatori nell’incontro.

Scommessa 3; Olivier Giroud marcatore nell’incontro: 3,40 con William Hill