Pronostici Torino – Juventus e informazioni utili per scommettere: ospiti favoriti

In questo articolo si possono trovare i pronostici Torino – Juventus, quote dei bookmakers e analisi della partita ore 18:00 di sabato 13 aprile.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Torino – Juventus, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sul derby della Mole, partita valida per il 32simo turno di Serie A.

Ritornata al successo in campionato dopo più di un mese, la Juventus di Max Allegri è reduce da una buona vittoria contro la Fiorentina. Intenzionata a difendersi dagli attacchi del Bologna che la tallona a 4 punti di distanza, la Vecchia Signora non vuole perdere altri punti per strada.

I nostri pronostici Torino – Juventus

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Torino - Juventus bet365 Sisal William Hill Over 2.5 2.62 2.40 2.37 Risultato esatto 0-2 Juventus 9.00 10.00 9.00 Dusan Vlahovic marcatore nell’incontro 2.87 2.75 2.87

Maggiori quote e pronostici Torino - Juve possono essere consultati sui siti scommesse online dei concessionari di gioco. Inoltre i lettori potranno trovare interessanti informazioni visitando

la nostra pagina con un confronto dei migliori bonus deposito per nuovi utenti

la nostra guida al codice bonus StarCasino e iniziative per i giocatori che si iscrivono le prima volta.

Quote maggiorate di oggi

Come scommettere su Torino – Juventus: analisi match e pronostici

Dopo una serie di risultati utili, in occasione dell’ultima giornata contro l’Empoli, il Torino allenato da Ivan Juric ha perso 3 a 2 contro la formazione toscana. Le speranze di un posto in Europa per la prossima stagione passano attraverso il derby contro i bianconeri.

Probabili formazioni Torino - Juventus

Per i pronostici Torino – Juventus occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

TORINO (3-4-1-2) : Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Linetty, Ricci, Vojvoda; Vlasic; Sanabria, Zapata.

: Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Linetty, Ricci, Vojvoda; Vlasic; Sanabria, Zapata. JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic.

Confrontare le quote vincente della partita Torino – Juventus permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Il derby è sempre il derby

Negli ultimi 30 anni, nelle 39 partite giocate contro la Juventus, il Torino ha vinto appena 3 volte. Come tutte le stracittadine che si giocano in Serie A, il derby è sempre una partita accesa, e i pronostici Torino – Juventus prospettano la possibilità di assistere a una gara ricca di reti.

Scommessa 1; over 2.5: 2,62 con bet365

Una vittoria per tenere a bada il Bologna

Tallonata dal Bologna impegnato nel posticipo serale contro il Monza, la Juventus giocherà il mai semplice derby della Mole. Dopo la vittoria di misura contro la Fiorentina, i tifosi della Juve chiedono una scossa ai propri beniamini, e una vittoria nella stracittadina piemontese potrebbe regalare una gioia al popolo bianconero. Tendenzialmente i pronostici Torino - Juventus danno i bianconeri come favoriti.

Scommessa 2; risultato esatto 0-2 Juventus: 10,00 con Sisal

Dusan Vlahovic cerca la rete numero 16

Arrivato a quota 15 in campionato, il serbo numero 9 della Juventus può approfittare del turno di squalifica di Lautaro Martinez per provare ad avvicinarsi sempre di più al capocannoniere del torneo nella classifica marcatori. Attualmente il capitano dell’Inter è a quota 23, e contro il Torino Vlahovic farà di tutto per segnare almeno un gol per avvicinarsi il più possibile al fuoriclasse argentino. Come confermano le quote marcatore Torino - Juventus.

Scommessa 3; Dusan Vlahovic marcatore nell’incontro: 2,87 con William Hill