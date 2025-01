Pronostici Torino – Juventus e informazioni utili per scommettere: derby da non sbagliare, bianconeri leggermente favoriti

In questo articolo si possono trovare i pronostici Torino-Juventus, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Torino-Juventus, le quote dei migliori bookmaker online e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la squadra di Paolo Vanoli e quella guidata da Thiago Motta.

La partita, valevole per la ventesima giornata del campionato di Serie A, si disputerà alle 18:00 di sabato 11 gennaio allo stadio Olimpico Grande Torino.

I nostri pronostici Torino - Juventus

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Torino - Juve bet365 Sisal William Hill Over 3,50 5.00 4.25 5.00 Segna Yildiz 4.33 3.50 4.60 Vittoria Juventus + GOL 5.00 4.60 5.00

Maggiori info, quote e pronostici Torino - Juve sono consultabili sulle piattaforme dei bookmaker ADM. Una più ampia panoramica sul betting è disponibile visitando

la nostra pagina con un elenco dei nuovi siti di scommesse online

la nostra guida al codice promozionale Goldbet esclusivo per ottenere un bonus di benvenuto maggiorato.

Come scommettere su Torino - Juve

Derby che vale tantissimo per Torino e Juventus. I granata vogliono il quarto risultato utile consecutivo per allontanarsi dal terzultimo posto (la classifica è corta e dista appena 3 punti). In più, gli uomini di Vanoli possono tornare in corsa per una qualificazione europea che ad inizio stagione sembrava tutt'altro che impossibile da raggiungere.

Dall'altro lato c'è una Juventus che deve mettersi alle spalle una "pareggite" dai contorni sempre più inquietanti (undici "X" sono veramente troppi). Non lascia dormire sonni tranquilli nemmeno la prestazione doubleface nella semifinale di Supercoppa Italiana: i bianconeri hanno prima dominato il Milan per 70 minuti, poi si sono sciolti come neve al sole, palesando ancora una volta limiti difensivi (e strutturali) che non sembrano appartenere ad una big del calcio europeo.

Probabili formazioni Torino - Juventus

Per i pronostici Torino – Juventus occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Vojvoda, Coco, Masina; Pedersen, Vlasic, Gineitis, Linetty, B. Sosa; Sanabria, Karamoh. Allenatore: Vanoli.

Milinkovic-Savic; Vojvoda, Coco, Masina; Pedersen, Vlasic, Gineitis, Linetty, B. Sosa; Sanabria, Karamoh. Allenatore: Vanoli. JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, McKennie; Douglas Luiz, Thuram; Yildiz, Koopmeiners, Mbangula; Nico Gonzalez. Allenatore: Thiago Motta.

Confrontare le quote vincente della partita Torino - Juventus permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Sarà un derby nel segno dei gol

Torino e Juventus devono fare i conti con la crisi di due difese che danno poche garanzie. Vanoli sembra avere trovato la quadratura del cerchio affidandosi ad un solo centrale puro e a due braccetti come Vojvoda e Masina, mentre i bianconeri non hanno ancora acquistato nessuno sul mercato, hanno nei fatti rinunciato a Danilo e Motta continua a proporre McKennie come terzino al posto di Cambiaso. Occhio, dunque, alle amnesie difensive e ai gol dei vari Sanabria e Nico Gonzalez: secondo il nostro pronostico il derby Torino-Juventus sarà nel segno di almeno quattro gol.

Scommessa 1: over 3,5: 5,00 con bet365

Yildiz vuole ripetersi dopo il gran gol in Supercoppa

Conceicao non è ancora al meglio e allora il bianconero sotto i riflettori è il turco Kenan Yildiz. Il numero 10 juventino ha tutta l’intenzione di ripetersi dopo il bel gol messo a segno contro il Milan in Supercoppa: secondo la nostra previsione riuscirà a lasciare il segno, siglando così il suo sesto gol stagionale. Non male per un classe 2005.

Scommessa 2; Yildiz segna durante il match: 3,50 con Sisal

La Juventus riuscirà a vincere: sarà la svolta stagionale?

La squadra di Thiago Motta è pesantemente condizionata dagli infortuni. Vero, mancano alternative in difesa e in attacco, ma in attesa del mercato è fondamentale vincere per tornare in carreggiata in ottica quarto posto. La qualità non manca, se pensiamo a gente come Douglas Luiz e Koopmainers, corpi estranei che ora devono mettere in mostra tutta la loro classe. Secondo il nostro pronostico Torino-Juventus si chiuderà con il successo bianconero. I granata, però, sigleranno almeno un gol.

Scommessa 3; Vittoria Juventus + Gol Torino: 5,00 con William Hill