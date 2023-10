In questa pagina i lettori troveranno i pronostici Torino - Inter con confronto quote, analisi della partita e probabili formazioni.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Torino - Inter confrontando le quote dei bookmaker ADM e fornendo consigli per scommettere sulla partita valida per la nona giornata di Serie A.

Si giocherà sabato 21 ottobre alle ore 18.00, allo Stadio Olimpico di Torino, la partita tra Torino e Inter, valida per la nona giornata di Serie A. Nerazzurri reduci dal pareggio in casa contro il Bologna, granata dalla sconfitta per 2 a 0 nel derby contro la Juventus.

I nostri pronostici Torino - Inter

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

I nostri pronostici Torino - Inter bet365 Sisal William Hill Risultato esatto 0-1 Inter 7.00 7.00 7.00 Duvan Zapata marcatore nell’incontro 4.33 4.00 4.20 Lautaro Martinez marcatore nell’incontro 2.25 2.50 2.00

Altri pronostici Torino - Inter e quote si possono trovare sui portali ufficiali degli operatori. Nella nostra guida dedicata è presente un elenco dei nuovi siti scommesse online con una breve descrizione delle loro offerte di benvenuto. Nella nostra pagina dedicata a SNAI, invece, si possono trovare tutte le info dedicate al codice promozionale SNAI alla registrazione e al suo utilizzo.

Come scommettere su Torino - Inter

Ottime notizie in casa Toro, Buongiorno dovrebbe riuscire a recuperare. Il capitano granata sarà il perno dei tre centrali difensivi di Juric insieme a Schuurs e Rodriguez. Confermato Milinkovic-Savic in porta. A centrocampo, invece, Bellanova e Lazaro, agiranno sulla destra con Tameze e Ilic al centro. Zapata centroboa sostenuto da Vlasic e Radonjic.

Simone Inzaghi conferma il blocco difensivo con Sommer tra i pali e Pavard, Acerbi e Bastoni in difesa. Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan interni di centrocampo con Dumfries e Dimarco che agiranno da quinti. In attacco, invece, spazio alla coppia Lautaro Martinez e Thuram.

Probabili formazioni Torino – Inter

È fondamentale per dei pronostici Torino - Inter accurati, analizzare le probabili formazioni delle squadre. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara della nona giornata di Serie A:

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Tameze, Ilic, Lazaro; Vlasic, Radonjic; Zapata.

Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Tameze, Ilic, Lazaro; Vlasic, Radonjic; Zapata. INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram.

Confrontare le quote vincente della partita Torino – Inter permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

L’Inter per dimenticare la rimonta del Bologna

Dopo la rimonta subìta dal Bologna, che dal 2 a 0 è riuscita a pareggiare 2 a 2 a San Siro, la squadra allenata da Simone Inzaghi ha avuto tempo e modo di ricaricare le batterie in occasione della sosta per le Nazionali. Bisognerà ripartire con il piede giusto per non lasciar scappare il Milan. Partita non facilissima, ma i neroazzurri sono indubbiamente i favoriti dai pronostici Torino - Inter.

Scommessa 1; risultato esatto 0-1 Inter: 7,00 con bet365

Un’occasione per Zapata

Duvan Zapata si troverà di fronte la migliore retroguardia del campionato. Al colombiano piacciono le sfide e cercherà in tutti i modi di lasciare il segno in un incontro così importante. Rientra tra i favoriti dalle quote marcatore Torino - Inter.

Scommessa 2; Duvan Zapata marcatore nell’incontro: 4,00 con Sisal

La certezza di Inzaghi

Croce e delizia per Lautaro Martinez contro il Bologna. Se da un lato infatti il capitano dell’Inter è stato autore di una delle due reti che hanno portato i nerazzurri sul 2 a 0, dall’altro è stato proprio lui a causare il rigore che ha dato il via alla rimonta dei felsinei. Contro la difesa del Torino non sarà semplice, ma il numero 10 argentino ce la metterà tutta per segnare. Più di Zapata, è Lautaro il top marcatore favorito dai pronostici Torino - Inter.

Scommessa 3; Lautaro Martinez marcatore nell’incontro: 2,00 con William Hill