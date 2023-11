In questa pagina i lettori troveranno i pronostici Torino - Frosinone per l'appuntamento di Giovedì 2 Novembre in Coppa Italia.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Torino – Frosinone confrontando le quote dei bookmaker ADM e fornendo consigli per scommettere sulla partita valida per il secondo turno di Coppa Italia.

Sarà la partita Torino – Frosinone, in programma allo Stadio Olimpico Grande Torino il 2 novembre alle ore 21.00, il match che chiuderà il secondo turno di Coppa Italia.

La vincente della sfida incontrerà i campioni d’Italia del Napoli nella gara secca che si terrà al Diego Armando Maradona il prossimo 19 dicembre.

I padroni di casa sono reduci dalla vittoria in trasferta a Lecce per 1-0 grazie al gol di Buongiorno, appena rientrato dall’infortunio. I ciociari, invece, hanno subito una rimonta clamorosa a Cagliari dove vincevano 3-0 al 71′ prima del gol di Oristanio che ha aperto all’ondata rossoblù terminata al 96′ con Pavoletti.

I nostri pronostici Torino - Frosinone

I nostri pronostici Torino - Frosinone bet365 Sisal William Hill Over 2.5 2.10 2.00 2.10 Antonio Sanabria marcatore nell’incontro 2.30 2.50 2.87 Risultato esatto 2-0 Torino 8.00 8.75 7.50

Per scommettere sulla Coppa Italia e scoprire ulteriori quote e pronostici Torino - Frosinone, consigliamo di visitare i portali ufficiali dei bookmakers online.

Probabili formazioni Torino – Frosinone

È indispensabile per scommettere sulla Coppa Italia e per dei pronostici Torino - Frosinone accurati, esaminare le probabili formazioni del match. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara.

TORINO (3-4-1-2) : Milinkovic-Savic; Sazonov, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Linetty, Lazaro; Seck; Sanabria, Pellegri.

: Milinkovic-Savic; Sazonov, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Linetty, Lazaro; Seck; Sanabria, Pellegri. FROSINONE (4-3-3): Turati; Oyono, Okoli, Romagnoli, Marchizza; Barrenechea, Mazzitelli, Garritano; Soulè, Cheddira, Reinier.

Confrontare le quote vincente della partita Torino – Frosinone permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

I fantasmi del Frosinone

Sconfitte come quelle di Cagliari non si dimenticano facilmente. Perdere all’ultimo secondo una partita dominata per 70 minuti può far crollare le certezze di chiunque. Il Torino può approfittare di questo periodo di sbandamento da parte del Frosinone per cercare di portare a casa una vittoria che gli regalerebbe un prestigioso ottavo di finale contro il Napoli campione d’Italia. Facile prevedere dunque una valanga di reti, come confermato da alcuni pronostici Torino - Frosinone.

Scommessa 1; over 2.5: 2,10 con bet365

Fiducia per il paraguaiano

Nella vittoria per 0-1 contro il Lecce Ivan Juric ha schierato i suoi con il 3-5-2 facendo partire titolari Pellegri e Sanabria. Nonostante non abbia segnato, la prestazione di Sanabria - che è stato in campo tutta la partita senza mai fermarsi un secondo – è stata ineccepibile. Il numero 9 del Toro ha fatto vedere tutte le sue qualità tecniche abbassandosi a prendere palla e dimostrando la sua voglia di essere titolare in questa squadra correndo su ogni pallone. Contro il Frosinone avrà di nuovo l’occasione di mettersi in mostra, di fatto è favorito dalle quote marcatore Torino - Frosinone.

Scommessa 2; Antonio Sanabria marcatore nell’incontro: 2,50 con Sisal

Il Toro vuole un’altra vittoria

Dopo il successo di Lecce il Torino vuole tornare a vincere anche in casa. L’ultima vittoria dei granata al Grande Torino risale al 3 settembre, quando la squadra di Juric si impose per 1 a 0 contro il Genoa grazie a un gol allo scadere di Nemanja Radonjic. Da allora la formazione piemontese non è più riuscita a conquistare 3 punti tra le mura amiche. La gara di Coppa Italia contro il Frosinone può interrompere questa striscia negativa. I pronostici Torino - Frosinone ci suggeriscono una vittoria facile della squadra di casa.

Scommessa 3; risultato esatto 2-0 Torino: 7,50 con William Hill