Pronostici Torino – Fiorentina e informazioni utili per scommettere: i bookies prevedono un pareggio tra le due formazioni

In questo articolo si possono trovare i pronostici Torino – Fiorentina, quote dei bookmakers e analisi della partita del 2 marzo ore 20.45.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Torino – Fiorentina, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sul match tra granata e viola, match valido per la 27esima giornata di Serie A.

Dopo esser stato sconfitto per 3 a 2 dalla Roma, il Torino di Ivan Juric ospita una Fiorentina che si è saputa imporre in rimonta sull’altra squadra della capitale, vincendo per 2 a 1 contro la Lazio all’Artemio Franchi.

I nostri pronostici Torino – Fiorentina

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Torino - Fiorentina bet365 Sisal William Hill Over 2.5 2.40 2.25 2.30 Risultato esatto 2-2 17.00 15.00 17.00 Duvan Zapata marcatore nell’incontro 3.75 3.25 3.25

I lettori possono trovare maggiori quote e pronostici Torino - Fiorentina visitando le pagine ufficiali degli operatori. Inoltre ulteriori info utili sono disponibili su

la nostra guida ai migliori bonus scommesse quote maggiorate

la nostra pagina dedicata al codice promozionale Betway, registrazione e welcome bonus.

Quote maggiorate per le prossime partite

Come scommettere su Torino – Fiorentina: analisi match e pronostici

La Fiorentina con un successo si piazzerebbe a ridosso di Roma e Atalanta, rendendo la lotta per il quarto posto ancora più interessante. Il Toro, dopo 2 sconfitte consecutive, cercherà di tornare a vincere davanti ai propri tifosi.

Probabili formazioni Torino - Fiorentina

Per i pronostici Torino – Fiorentina occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Djidji, Sazonov, Rodriguez; Bellanova, Ilic, Ricci, Lazaro; Vlasic; Sanabria, Zapata.

Milinkovic-Savic; Djidji, Sazonov, Rodriguez; Bellanova, Ilic, Ricci, Lazaro; Vlasic; Sanabria, Zapata. FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Duncan; Ikonè, Bonaventura, Nico Gonzalez; Beltràn.

Confrontare le quote vincente della partita Torino – Fiorentina permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Le ambizioni europee dei viola

Nelle ultime 4 partite il Torino ha subìto 6 reti, perdendo 2 match consecutivi contro Lazio e Roma. All’Olimpico arriva la Fiorentina di Vincenzo Italiano reduce da una vittoria in rimonta proprio contro i biancocelesti allenati da Maurizio Sarri, seriamente intenzionata a proseguire l’inseguimento per il quarto posto. I pronostici Torino – Fiorentina prospettano una gara ricca di reti all’Olimpico Grande Torino.

Scommessa 1; over 2.5: 2,40 con bet365

Il fattore campo

Due squadre abituate a giocare a viso aperto come Toro e Fiorentina, lasciano indubbiamente ampi spazi per ripartenze e contropiedi. Vicine in classifica, distanziate soltanto di 5 punti, le formazioni allenate a Ivan Juric e Vincenzo Italiano, secondo i pronostici Torino – Fiorentina, potrebbero cercare di non risparmiarsi regalando così un match spettacolare ai propri tifosi.

Scommessa 2; risultato esatto 2-2: 15,00 con Sisal

Duvan Zapata per il gol numero 10

Contro la Roma l’attaccante colombiano è andato a segno. Ciononostante, il suo gol non ha evitato la sconfitta ai granata, che sono caduti sotto i colpi di un Paulo Dybala in stato di grazia, autore di una pregevolissima doppietta. Il numero 91 del Toro vuole continuare a segnare per la sua squadra cercando, in quest’occasione, di regalare una vittoria ai suoi tifosi. È tra i favoriti dalle quote marcatore Torino - Fiorentina.

Scommessa 3; Duvan Zapata marcatore nell’incontro: 3,25 con William Hill