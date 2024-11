In questo articolo si possono trovare i pronostici Torino - Fiorentina, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Torino – Fiorentina, le quote dei migliori bookmaker online e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la squadra di Paolo Vanoli e quella guidata da Raffaele Palladino.

La partita, valevole per l’undicesima giornata del campionato di Serie A, si disputerà alle 15:00 di domenica 3 novembre allo stadio Grande Torino.

I nostri pronostici Torino - Fiorentina

Il nostro pronostico Torino - Fiorentina bet365 Sisal William Hill Vittoria Fiorentina 2.25 2.25 2.30 Over 3,5 4.00 3.25 3.75 Segna Kouame 6.00 2.30 3.80

Come scommettere su Torino – Fiorentina: analisi match e pronostici

Il Torino ha assoluto bisogno di un successo per mettersi alle spalle un periodo difficile, nel segno di quattro sconfitte nelle ultime cinque gare. I granata, protagonisti di un ottimo avvio di campionato, sono a quota 14 punti e hanno la possibilità di riavvicinarsi alla zona per l'Europa.

Dall'altro lato c'è una Fiorentina che sta facendo faville, reduce da quattro vittorie di fila e capace così di agganciare il quarto posto. Un momento da incorniciare, dimostrazione ulteriore della bontà della nuova gestione Palladino.

Probabili formazioni Torino vs Fiorentina

Per i pronostici Torino – Fiorentina occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic, Masina, Maripan; Coco; Vojvoda, Linetty, Ricci, Vlasic, Lazaro; Sanabria, Adams. Allenatore: Vanoli.

Milinkovic-Savic, Masina, Maripan; Coco; Vojvoda, Linetty, Ricci, Vlasic, Lazaro; Sanabria, Adams. Allenatore: Vanoli. FIORENTINA (4-3-2-1): De Gea; Dodò, Ranieri, Martinez Quarta, Gosens; Adli, Richardson, Bove; Colpani, Beltran; Kouame. Allenatore: Palladino.

Confrontare le quote vincente della partita Torino – Fiorentina permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

La Fiorentina non vuole fermarsi più: sarà ancora vittoria

La Fiorentina gioca fuori casa, ma è data per favorita dai bookmakers. Non potrebbe essere altrimenti, considerando il momento di forma incredibile dei viola. I toscani sono più forti anche delle assenze che stanno colpendo soprattutto l’attacco: Moise Kean è sulla via del recupero, ma difficilmente sarà schierato dal primo minuto; tempi più lunghi per l’islandese Gudmundsson, fiore all’occhiello della campagna acquisti estiva.

Nonostante le defezioni, secondo il nostro pronostico Torino-Fiorentina sarà gara nel segno della vittoria della squadra toscana. In questo modo, la truppa di Palladino si confermerà in piena zona Champions.

Scommessa 1; vittoria Fiorentina: 2,25 bet365

Attacchi incerottati, ma sarà comunque sfida ricca di gol

Anche il Torino ha problemi in attacco, alla luce dell'infortunio gravissimo che ha visto protagonista il centravanti Duvan Zapata. Nonostante questo, la gara si preannuncia ricca di gol ed emozioni: secondo le nostre previsioni, la sfida sarà nel segno di almeno quattro reti nell’arco dei novanta minuti di gioco.

Scommessa 2; over 3,5: 3,25 con Sisal

Christian Kouame: il protagonista che non ti aspetti

Altra opportunità per Christian Kouame. L’ex Genoa verrà schierato ancora da attaccante centrale, nonostante non sia ancora riuscito a siglare un gol in questa stagione (ha messo a referto solo un assist). Secondo i nostri pronostici Torino - Fiorentina sarà all'insegna del primo gol stagionale del nazionale ivoriano classe '97. Per lui si tratterebbe della rete numero 11 da quando indossa la maglia della Fiorentina.

Scommessa 3; segna Kouame 4,80 con William Hill