In questo articolo si possono trovare i pronostici Torino-Como, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Torino – Como, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la squadra di Paolo Vanoli e quella guidata da Cesc Fabregas.

La partita, valevole per la nona giornata del campionato di Serie A, si disputerà alle 20:45 di venerdì 25 ottobre allo Stadio Grande Torino.

I nostri pronostici Torino - Como

Il nostro pronostico Torino - Como bet365 Sisal William Hill Risultato esatto: 2-1 Torino 10.00 10.00 8.50 Over 2,5 2.10 2.00 2.00 Pareggio 3.00 3.10 3.30

Come scommettere su Torino – Como: analisi match e pronostici

Il Torino ha bisogno di una reazione d’orgoglio. Protagonisti di un avvio di stagione clamoroso, con tanto di primo posto in solitaria dopo quasi 50 anni, i granata si ritrovano adesso a leccarsi le ferite dopo la serie horror di tre sconfitte consecutive. L’obiettivo, così, al netto di un numero incredibile di infortunati e acciaccati, è tornare al successo e mantenersi così ancorati alla zona europea.

Diverso il discorso per il Como di Fabregas, che ha un po’ pagato l’approccio con la nuova categoria ma che adesso si sta mettendo in mostra come squadra organizzata e che può dare fastidio a chiunque. Oltretutto, parliamo di una compagine che può fare leva sui talenti di Paz e Strefezza e sulla grande esperienza degli spagnoli Sergi Roberto e Alberto Moreno. Non male.

Probabili formazioni Torino vs Como

Per i pronostici Torino – Como occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

TORINO (3-5-2) : Milinkovic-Savic, Vojvoda, Coco, Maripan; Pedersen, Linetty, Ricci, Vlasic, Lazaro; Sanabria, Adams. Allenatore: Vanoli.

: Milinkovic-Savic, Vojvoda, Coco, Maripan; Pedersen, Linetty, Ricci, Vlasic, Lazaro; Sanabria, Adams. Allenatore: Vanoli. COMO (4-2-3-1): Audero, Iovine, Kempt, Dossena, Moreno; Perrone, Sergi Roberto; Strefezza, Paz, Fadera; Cutrone. Allenatore: Fabregas

Confrontare le quote vincente della partita Torino – Como permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Torino, è il momento di tornare alla vittoria

Il Torino non può rimandare l’appuntamento con la vittoria. Le assenze di Zapata e di altri giocatori importanti come Schuurs e Tameze, a cui potrebbe aggiungersi l’acciaccato Ilic, rendono la missione più complicata ma non impossibile.

Mister Vanoli può in ogni caso fare affidamento su due attaccanti di spessore come Sanabria e Che Adams, sul regista Samuele Ricci (sempre più al centro del progetto tecnico della nazionale di Spalletti) e contro il Como può riproporre il centrale di difesa Maripan, reduce da un turno di squalifica. Uomini importanti: anche per la loro presenza, secondo il nostro pronostico Torino - Como è gara che si chiuderà sul 2-1 per i granata.

Scommessa 1; risultato esatto 2-1 Torino: 10,00 con bet365

Gara equilibrata e nel segno di (almeno) tre gol

Il Como è squadra difficile da affrontare, che a differenza dei dirimpettai piemontesi può fare affidamento sulla rosa al completo. Sarà una gara equilibrata, tra due compagini che segnano tanto (14 gol in Torino, 11 il Como) ma che allo stesso tempo incassano troppo (sempre 14 reti i granata, uno in più per i lariani). Per questo, secondo la nostra previsione la gara sarà nel segno di almeno 3 gol totali.

Scommessa 2; over 2,5: 2,10 con Sisal

Il pareggio potrebbe accontentare tutti

Considerando il momento, parliamo di due squadre alla pari. Il Torino deve rialzarsi dopo un tris di sconfitte che brucia, il Como sta trovando la sua strada e negli ultimi cinque turni ha conquistato 8 punti sui 15 disponibili. Alla luce di questi dati, per i nostri pronostici Torino - Como è gara destinata a chiudersi con un pareggio. Risultato, questo, che potrebbe accontentare entrambe le squadre: i granata metterebbero fine alla serie di sconfitte, il Como conquisterebbe un punto prezioso lontano dalle mura amiche.

Scommessa 3; pareggio: 3,30 con William Hill