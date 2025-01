Pronostici Torino – Cagliari e informazioni utili per scommettere: granata a digiuno di vittorie da più di un mese. Sardi in formissima

In questo articolo si possono trovare i pronostici Torino-Cagliari, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Torino - Cagliari, le quote dei migliori bookmaker online e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la squadra di Paolo Vanoli e quella guidata da Davide Nicola.

La partita, valevole per la ventunesima giornata del campionato di Serie A, si disputerà alle 20:45 di venerdì 24 gennaio allo Stadio Olimpico Grande Torino.

I nostri pronostici Torino - Cagliari

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Torino - Cagliari bet365 Sisal William Hill Risultato esatto 2-1 Torino 9.00 9.50 8.50 Over 2,5 2.20 2.20 2.30 Vittoria Cagliari 3.80 3.75 3.80

Maggiori info, quote e pronostici Torino - Cagliari sono disponibili sui portali ufficiali degli operatori. Inoltre i lettori possono visitare

la nostra guida ai migliori bonus multipla per scommettere sulla Serie A

la nostra pagina dedicata al codice promo Betflag eslcusivo per ottenere un welcome bonus maggiorato.

Come scommettere su Torino – Cagliari: analisi match e pronostici

Torino e Cagliari hanno bisogno di un successo per allontanarsi dalle zone calde della classifica. Riflettori puntati sui padroni di casa in tenuta granata, reduci da quattro pareggi consecutivi e incapaci di vincere ormai da quaranta giorni. Gli uomini di Vanoli hanno bisogno della svolta, perché il +4 sul terzultimo posto non fa dormire sonni tranquilli.

Il Cagliari, invece, sta vivendo un avvio di 2025 da incorniciare, come certificano i 7 punti totalizzati nelle ultime tre partite, con tanto di recente 4-1 ai danni del Lecce. Ora gli uomini di Nicola possono fare leva su due punti di vantaggio sul Verona terzultimo. Niente male, considerando la serie terribile di cinque sconfitte consecutive nel mese di dicembre.

Probabili formazioni Torino vs Cagliari

Per i pronostici Torino – Cagliari occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

TORINO (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Pedersen, Coco, Maripan, Sosa; Gineitis, Ricci; Lazaro, Vlasic, Karamoh; Adams. Allenatore: Vanoli.

Milinkovic-Savic; Pedersen, Coco, Maripan, Sosa; Gineitis, Ricci; Lazaro, Vlasic, Karamoh; Adams. Allenatore: Vanoli. CAGLIARI (4-4-1-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Zortea, Adopo, Makoumbou, Felici; Gaetano; Piccoli. Allenatore: Nicola.

Confrontare le quote vincente della partita Torino - Cagliari permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Torino, riecco la vittoria dopo più di un mese

Nessuna intenzione di rimandare ulteriormente l’appuntamento con la vittoria. Secondo il nostro pronostico Torino-Cagliari si chiuderà sul 2-1 per i granata di Mister Vanoli: un risultato atteso per lungo tempo e che potrebbe dare il via ad una nuova fase per il sodalizio piemontese. Questo nonostante i tanti assenti: ai lungodegenti Zapata e Schuurs, si è aggiunto un elemento prezioso come Vojvoda, tuttofare della difesa che rimarrà ai box fino a metà febbraio.

Scommessa 1: risultato esatto Torino 2-1: 9,00 con bet365

In terra piemontese sarà sfida a suon di gol

Torino e Cagliari si giocano tanto allo stadio Olimpico, per questo prevediamo una sfida all’insegna di almeno tre gol. Da un lato riflettori sullo scozzese Che Adams, giocatore che sembra essersi subito adattato alla Serie A. Dall’altro l’osservato speciale è il trequartista Gaetano, protagonista di una prova superlativa contro il Lecce.

Scommessa 2; over 2,5: 2,20 con Sisal

Il Cagliari traccia la strada per la salvezza: un’altra vittoria

Il Cagliari ha tutta l’intenzione di confermarsi tra le squadre più in forma di tutta la Serie A. Con un’altra vittoria la quota salvezza sarebbe ancora più vicina, con tanto di sorpasso ai danni di un Torino che a inizio stagione aveva addirittura velleità europee. Nell’arco di un paio di mesi, però, in Serie A può cambiare tutto: come successo a Cagliari, con Mister Nicola che ha trovato la quadratura del cerchio abbandonando la difesa a quattro e optando per un avvolgente modulo con un poker di esterni. Secondo il nostro pronostico, Torino-Cagliari sarà vinta dalla compagine sarda, ma ci sarà da soffire.

Scommessa 3; vittoria Cagliari: 3,80 con William Hill