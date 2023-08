In questo articolo è possibile consultare i pronostici Torino - Cagliari e le confrontare le quote di questo ultimo posticipo della prima giornata.

I nostri esperti di scommesse sportive online mettono a disposizione le loro migliori quotazioni, consigli e pronostici Torino - Cagliari per scommettere sulla gara.

Andrà in scena allo Stadio Olimpico di Torino la sfida tra i padroni di casa e il Cagliari, il primo dei due posticipi del monday night in programma per la prima giornata di Serie A, l’altro anticipo sarà Bologna–Milan al Dall’Ara. Gara in programma alle 18:30, con i granata che non hanno mai perso nelle 16 occasioni in cui ha esordito in serie A con una neopromossa.

Il Cagliari dal canto suo, non ha mai vinto negli ultimi 7 esordi stagionali in Serie A, anche se il ritorno in serie A di Claudio Ranieri darà ai sardi una motivazione in più per fare bene. Il Torino potrebbe schierare un 3-4-1-2 con Milinkovic-Savic in porta, Schuurs, Buongiorno, Ricardo Rodriguez in difesa con Bellanova, Ricci, Ilic, Vojvoda dietro Vlasic. In attacco Sanabria e Radonjic.

Il Cagliari risponde con un 4-3-2-1 con Radunovic tra i pali; Zappa, Dossena, Obert, Augello a comporre la retroguardia e Nandez, Makoumbou, Sulemana sulla mediana con Luvumbo e Oristanio a supportare l’unica punta Pavoletti.

Torino favorito ma attenzione al ritorno di Claudio Ranieri.

I nostri pronostici Torino - Cagliari

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per conoscere i pronostici Torino - Cagliari, quote e mercati in tempo reale, consigliamo di visitare i portali ufficiali degli operatori.

I nostri pronostici Torino - Cagliari bet365 Sisal William Hill Vittoria Torino 1.66 1.72 1.66 Pareggio 3.75 3.60 3.70 Primo marcatore Antonio Sanabria 5.00 4.75 5.00

Toro favorito

Il Torino parte con i favori del pronostico. Juric ha tutti a disposizione e farà di tutto per cominciare questo campionato nel migliore dei modi davanti al proprio pubblico.

Il tecnico croato non ha mai negato che le ambizioni dei granata possono comprendere la qualificazione ad una coppa europea. E i pronostici Torino - Cagliari lo sanno.

Scommessa 1: vittoria Torino: 1,66 con bet365

Il ritorno di Claudio Ranieri

Il Cagliari è pronto a ripartire in Serie A con Claudio Ranieri in panchina. I rossoblù sono reduci da una cavalcata importante nell'ultima stagione di Serie B, culminata con la vittoria dei playoff nel doppio confronto col Bari. Senz gli infortunati Lapadula, Rog e Mancosu, Claudio Ranieri potrà contare sull'apporto dei nuovi arrivi: Prati dalla Spal, Shomurodov dalla Roma, Oristanio, Augello, Sulemana e Jankto.

L'esperienza del tecnico romano può dare linfa e carattere al Cagliari, che ha come obiettivo minimo la permanenza in serie A.

Scommessa 2: pareggio: 3,60 con Sisal

La certezza in avanti dei granata

Dopo aver segnato più di 10 gol in Serie A, Antonio Sanabria ha tutta la voglia di cominciare questo campionato con il piede giusto. Non a caso è tra i mercatori favoriti dai pronostici Torino - Cagliari. Una delle più belle scommesse vinte dal presidente, Sanabri, oggi idolo assoluto dei tifosi, arriva a Torino in pieno inverno, a gennaio 2021. Urbano Cairo decide infatti di puntare su questo attaccante sudamericano per risollevare il Toro che navigava allora in brutte acque. Il club va a prenderlo direttamente in Spagna, al Betis, a fronte di un investimento pesante per il mercato invernale: 6,5 milioni più bonus, più un contratto di quattro anni e mezzo. In tutto, siamo intorno ai ventitré milioni. Visti i risultati, scommessa ampiamente vinta dal presidente.

Scommessa 3: Primo Marcatore Antonio Sanabria: 5,00 con William Hill