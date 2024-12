Pronostici Torino – Bologna e informazioni utili per scommettere: ospiti favoriti, ma i granata si stanno ritrovando

In questo articolo si possono trovare i pronostici Torino-Bologna, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

La partita, valevole per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A, si disputerà alle 15:00 di sabato 21 dicembre allo stadio Olimpico Grande Torino.

I nostri pronostici Torino - Bologna

Il nostro pronostico Torino - Bologna bet365 Sisal William Hill Risultato esatto 2-1 Bologna 10.00 11.00 10.00 Torino segna 1.50 1.47 1.53 Vittoria Torino 3.10 3.25 3.20

Come scommettere su Torino – Bologna: analisi match e pronostici

Il Torino vuole continuare a vincere per mettersi alle spalle un periodo difficile e tornare a correre in ottica settimo posto. In Piemonte, però, arriva un Bologna che sembra essersi finalmente ritrovato, come testimoniano il recente successo contro la Fiorentina e i pareggi (anche piuttosto stretti) contro big come Benfica e Juventus. Due squadre in ripresa e accomunate anche da un’infermeria decisamente piena: i granata devono fare a meno di big come Zapata e Schuurs (a cui bisogna aggiungere lo squalificato Coco). Bologna, invece, senza elementi del calibro di Orsolini, Ndoye e Miranda.

Le due squadre si sfidano all'Olimpico di Torino a distanza di sette mesi: lo scorso maggio pareggio a reti bianche, mentre a novembre i bolognesi vinsero tra le mura amiche con un netto 2-0 (reti di Fabbian e Zirkzee).

Probabili formazioni Torino - Bologna

Per i pronostici Torino – Bologna occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Maripan, Masina; Pedersen, Gineitis, Ricci, Linetty, B. Sosa; Sanabria, Che Adams. Allenatore: Vanoli.

Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Maripan, Masina; Pedersen, Gineitis, Ricci, Linetty, B. Sosa; Sanabria, Che Adams. Allenatore: Vanoli. BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Beukema, Lucumì, Lykogiannis; Freuler, Pobega; Ferguson, Odgaard, Dominguez; Castro. Allenatore: Italiano.

Bologna, ancora una vittoria

I felsinei di Vincenzo Italiano non si nascondono più, nonostante le assenze. Gli ospiti sfrutteranno le giocate di Castro e Ferguson, senza dimenticare la velocità del funambolico Dominguez. Secondo il nostro pronostico, Torino - Bologna terminerà si chiuderà sul risultato di 2-1 per gli emiliani. Si tornerà a parlare di sogno Champions?

Scommessa 1; risultato esatto 2-1 Bologna: 10,00 con bet365

Il Torino siglerà almeno un gol

La difesa del Bologna non dà grandi garanzie, soprattutto quando viene infilata in contropiede. Un difetto tipico delle squadre di Vincenzo Italiano. In più il Torino si affida ad un attacco comunque di spessore, nonostante il forfait di Zapata: occhio a Che Adams, nello scorso turno protagonista con un gol dalla lunghissima distanza. Secondo la nostra previsione, la squadra di casa siglerà almeno una rete.

Scommessa 2; Torino segna almeno un gol: 1,47 con Sisal

Torino, una vittoria per tornare a sognare l’Europa

Dopo un avvio clamoroso, il Torino si è reso protagonista di un autunno avaro di soddisfazioni. Il successo con l’Empoli potrebbe rappresentare una svolta: i piemontesi propongono Pedersen e il croato Sosa sugli esterni, il faro Ricci a centrocampo e una coppia d’attacco ben assortita (occhio anche a Sanabria). Secondo il nostro pronostico Torino-Genoa si chiuderà con il successo della squadra di Paolo Vanoli.

Scommessa 3; Vittoria Torino: 3,20 con William Hill