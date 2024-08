In questo articolo si possono trovare i pronostici Torino – Atalanta, le quote dei bookmakers e l’analisi della gara

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Torino – Atalanta, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sul match. Ci sono 110 precedenti tra le due squadre in Serie A. Partita valida per il secondo turno di Serie A. Il match è in programma allo stadio Olimpico di Torino il prossimo 25 agosto, con fischio d’inizio alle 18:30. Il Torino conduce la classifica dei precedenti con 43 vittorie, a fronte delle 27 conquistate dall’Atalanta e dei 40 pareggi. L’Atalanta è una delle vittime preferite di Divan Zapata. Contro i bergamaschi, l’attaccante colombiano ha già segnato 7 reti in 11 gare.

Quote maggiorate di oggi

I nostri pronostici Torino – Atalanta

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Torino – Atalanta bet365 Betsson William Hill Doppia chance 12 1.36 1.36 1.33 Zapata marcatore dell’incontro 6.50 6.50 6.50 Over 2,5 2.10 2.02 2.05

Come scommettere su Torino – Atalanta: analisi match e pronostici

Nonostante le cessioni eccellenti ed il cambio alla guida della squadra, il Torino ha iniziato la stagione nel migliore dei modi. La vittoria contro il Cosenza in Coppa Italia è stata seguita dall’ottimo pareggio in casa del Milan. È partita benissimo anche l’Atalanta, che nonostante la sconfitta in Supercoppa Europea contro il Real Madrid ha vinto con un rotondo 4-0 la prima sfida di Serie A contro il Lecce, mettendo subito in mostra Brescianini e Retegui, due degli acquisti dei bergamaschi in questa sessione di mercato.

Probabili formazioni Torino vs Atalanta

Per i pronostici Torino – Atalanta occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Vojvoda, Coco, Masina; Lazaro, Linetty, Ricci, Ilic, Sosa; Zapata, Sanabria. Allenatore: Vanoli.

Milinkovic-Savic; Vojvoda, Coco, Masina; Lazaro, Linetty, Ricci, Ilic, Sosa; Zapata, Sanabria. Allenatore: Vanoli. ATALANTA (3-4-2-1): Musso; De Roon, Hien, Djimsiti; Zappacosta, Ederson, Pasalic, Ruggeri; Brescianini, De Ketelaere; Retegui. Allenatore: Gasperini.

Confrontare le quote vincente della partita Torino – Atalanta permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Due squadre in salute

Il Torino sembra non aver sofferto nel passaggio da Juric a Vanoli alla guida della squadra. I granata hanno collezionato un ottimo pareggio in casa del Milan mettendo subito in spolvero Duvan Zapata. L’obiettivo è inserirsi nelle prime 10, provando a conquistare un piazzamento europeo. L’Atalanta invece è ormai consacrata a big del calcio italiano. Il mercato dei bergamaschi è stato in linea con le aspettative della stagione, che hanno come obiettivo minimo la qualificazione alla prossima Champions League.

Scommessa 1; Doppia chance 12: 1.36 con bet365

Zapata is on fire

Già due gol per l’attaccante colombiano, pronto a trascinare il Torino anche contro la sua ex squadra. Statistiche alla mano, è l’Atalanta - dopo il Sassuolo - la squadra contro cui Zapata ha segnato più gol in carriera. Sono 7 le reti contro i bergamaschi negli 11 match da avversario fin qui disputati da Zapata. Scommettere su Zapata primo marcatore secondo i pronostici Torino - Atalanta potrebbe essere una scelta tutt’altro che azzardata.

Scommessa 2; Zapata primo marcatore: 6.50 con Betsson

Strategia comune

Difendere attaccando. Strategia comune per Torino - Atalanta. Over 2,5 potrebbe avere senso in un match tra due squadre che nella prima uscita stagionale hanno segnato, rispettivamente, 2 e 4 gol. Forse ha qualcosa in più da registrare in difesa il Torino, che ha incassato due gol nella sfida contro il Milan, mentre l’Atalanta è uscita con la porta inviolata dalla trasferta di Lecce.

Scommessa 3; Over 2,5: 2.05 con William Hill