In questo articolo è possibile consultare i pronostici Svezia - Australia ed i consigli utili per scommettere sul match dei Mondiali femminili.

I nostri esperti di scommesse sportive online hanno analizzato il match valido per il terzo posto dei Mondiali di Calcio Femminili per offrire le loro migliori quotazioni, consigli e pronostici Svezia - Australia.

Gara sostanzialmente equilibrata quella che si giocherà al Suncorp Stadium di Brisbane alle 10 (ora italiana) del 19 agosto 2023 e trasmessa in streaming da FIFA+.

A giocarsi il gradino più basso del podio di questi Mondiali di calcio femminile, saranno l’Australia padrona di casa e la Svezia. Entrambe le formazioni hanno disputato un ottimo mondiale, cedendo in semifinale contro le blasonate e strafavorite Inghilterra e Spagna. Nonostante le australiane giochino in casa, le svedesi sono – seppur di un’inezia – leggermente favorite. Dalla loro hanno sicuramente più esperienza e più minuti in questo genere di competizioni rispetto alle avversarie che, tuttavia, sapranno compensare con entusiasmo e spinta del pubblico.

Ecco le probabili formazioni delle due squadre:

La Svezia schiererà Musovic tra i pali, Bjorn, Ilestedt, Eriksson, Andersson a comporre la linea difensiva con in mediana Rubensson e Angeldahl; sulla trequarti Kaneryd, Asllani, Rolfo con Blackstenius unica punta.

L’11 iniziale delle padrone di casa vedrà Arnold tra i pali, Carpenter, Hunt, Polinghorne, Catley in difesa Raso, Gorry, Cooney-Cross, Foord a centrocampo con Kerr e Fowler a comporre la linea d’attacco.

I nostri pronostici per Svezia - Australia

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per conoscere i pronostici Svezia - Australia dei siti scommesse online in tempo reale, consigliamo di consultare i portali ufficiali degli operatori.

I nostri pronostici Svezia - Australia bet365 Sisal William Hill Vittoria Svezia 2.55 2.50 2.35 Vittoria Australia 2.75 2.80 2.75 Risultato esatto 1-2 Australia 10.00 10.50 10.00

Come scommettere su Svezia - Australia

Quella tra Svezia ed Australia è una partita piuttosto equilibrata che vedrà due squadre sullo stesso livello tecnico del gioco sfidarsi per il terzo posto di questi Mondiali di Calcio Femminili. Decifrare i pronostici non è cosa facile, tanto che tutti i principali siti scommesse online propongono quote piuttosto simili sia per l'1 che per il 2 secco. Interessanti sono le quote bet365 e William Hill per la vittoria delle Matildas, mentre appaiono leggermente più alte quelle sui risultati fissi di Sisal.

Scandinave favorite

Svezia leggermente favorita contro le padrone di casa dell’Australia. Le svedesi hanno giocato un’ottima semifinale contro la Spagna che ha vinto, come già le è successo in questi Mondiali, grazie alla profondità e la qualità della sua rosa. Le ragazze di Gerhardsson hanno l’occasione di vincere la loro quarta medaglia di bronzo in questa competizione, dopo quelle del 1991, 2011 e 2019. I pronostici Svezia - Australia sono dalla parte delle svedesi, anche se di poco.

Scommessa 1: Vittoria Svezia: 2,55 con bet365

Le Matildas per non deludere il loro pubblico

Un intero continente spingerà la nazionale femminile dell’Australia verso uno storico traguardo. Possono comunque ritenersi soddisfatte le ragazze di Gustavsson che hanno vinto e convinto durante tutta la competizione, dovendosi arrendere soltanto in semifinale. Fino al 70’ sul risultato di 1 a 1 e ancora in partita, le australiane si sono dovute poi arrendere allo strapotere delle inglesi, che sono passate in vantaggio con Hemp, per poi mettere il punto esclamativo al match con Alessia Russo, autrice del 3 a 1. Sostenute comunque dall’inizio alla fine dal loro pubblico, sulle ali dell’entusiasmo Kerr e socie possono cercare di vincere una storica medaglia di bronzo.

Scommessa 2: Vittoria Australia: 2,80 con Sisal

L’importanza del fattore campo

Il Suncorp Stadium può contenere più di 52.000 spettatori paganti che, sabato 19, spingeranno le padrone di casa verso un traguardo dal sapore storico. Fino al 1994 detto anche Lang Park, dal nome della periferia settentrionale di Brisbane dove sorge, l’impianto ha già visto l’Australia trionfare ai calci di rigore contro la Francia. Può essere sicuramente di buon auspicio per le oceaniche che però non dovranno sottovalutare le più esperte svedesi, da anni abituate a palcoscenici del genere. Chissà che non sia proprio il campo a giocare un ruolo cruciale per questi pronostici Svezia - Australia.

Scommessa 3: Risultato esatto 2 a 1 Australia: 10,00 con William Hill