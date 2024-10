Pronostici Sturm Graz – Atalanta e informazioni utili per scommettere: bergamaschi favoriti secondo i bookmakers

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Sturm Graz – Atalanta confrontando le quote dei bookmaker ADM e fornendo consigli per scommettere sulla partita valida per il terzo turno di Uefa Europa League.

Si giocherà alle ore 18.45 di giovedì 26 ottobre, all’UPC Arena di Graz, il match tra Sturm Graz e Atalanta, partita valida per il terzo turno del girone D di Europa League.

I nostri pronostici Sturm Graz - Atalanta

I nostri pronostici Sturm Graz - Atalanta bet365 Sisal William Hill Under 2.5 2.00 1.95 1.90 Gianluca Scamacca marcatore nell’incontro 2.37 2.50 3.00 Risultato esatto 0-1 Atalanta 8.00 7.75 8.00

Come scommettere su Sturm Graz - Atalanta

I nerazzurri arrivano a questa sfida da primi del girone e a punteggio pieno, avendo conquistato 6 punti in 2 partite. I bergamaschi inoltre sono reduci da una buona vittoria in campionato contro il Genoa, che gli ha permesso di scavalcare la Roma in classifica e di piazzarsi momentaneamente al sesto posto. Una vittoria in Austria metterebbe una seria ipoteca sul mantenimento del primato nel girone.

L’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini è intenzionato ad archiviare presto il discorso qualificazione e schiererà il miglior undici possibile. Pasalic avrà il compito di sostenere le due punte Scamacca e Lookman. In mezzo al campo conferme per De Roon ed Ederson al centro e per Zappacosta e Ruggeri sugli esterni. In difesa possibile riposo per Scalvini e ritorno dal primo minuto per Kolasinac. In porta Musso.

Probabili formazioni Sturm Graz – Atalanta

Per dei pronostici Sturm Graz - Atalanta vincenti, bisogna conoscere le probabili formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara.

STURM GRAZ (4-3-1-2): Scherpen; Gazibegovic, Affengruber, Wuthrich, Schnegg; Hierlander, Stankovic, Prass; Boving Vick; Horvat, Wlodarczyk.

Scherpen; Gazibegovic, Affengruber, Wuthrich, Schnegg; Hierlander, Stankovic, Prass; Boving Vick; Horvat, Wlodarczyk. ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic; Scamacca, Lookman.

Confrontare le quote vincente della partita Sturm Graz – Atalanta permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

La seconda miglior difesa del girone

Dopo quella dei nerazzurri, la difesa degli austriaci è la migliore del girone. Elemento che indubbiamente influirà su questi pronostici Sturm Graz - Atalanta. Con 2 gol fatti e altrettanti subìti, lo Sturm Graz potrebbe insidiare il secondo posto allo Sporting Lisbona per evitare gli eventuali spareggi con le squadre che verranno retrocesse dai gironi di Champions.

Scommessa 1; under 2.5: 2,00 con bet365

Una chance per l’azzurro

Non capita a tutti di riuscire a segnare a Wembley, e Gianluca Scamacca lo sa bene. Sebbene la nazionale italiana abbia poi perso per 3 a 1, quella rete difficilmente verrà dimenticata dal centravanti dell’Atalanta. Contro lo Sturm Graz l’attaccante cercherà il primo gol nella competizione per questa stagione. Ed è favorito dalle quote marcatore Sturm Graz - Atalanta.

Scommessa 2; Gianluca Scamacca marcatore nell’incontro: 2,50 con Sisal

Una vittoria per la tranquillità

Sebbene la squadra allenata da Christian Ilzer sia ben organizzata e piena di giocatori di talento, lo Sturm Graz sembra non avere ancora i mezzi per poter fare la differenza a livello europeo. E questo lo si denota anche dalle quote e pronostici Sutmr Graz - Atalanta. La squadra degli atalantini cercherà di dare il massimo per poter portare a casa 3 punti cruciali per il passaggio agli ottavi.

Scommessa 3; risultato esatto 0-1 Atalanta: 8,00 con William Hill