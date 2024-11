In questo articolo si possono trovare i pronostici Stoccarda-Atalanta, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Stoccarda – Atalanta, le quote dei migliori bookmaker online e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la squadra di Sebastian Hoeness e quella guidata da Gian Piero Gasperini.

La partita, valevole per la quarta giornata della fase campionato della Champions League, si disputerà alle 21:00 di mercoledì 6 novembre alla MHPArena.

I nostri pronostici Stoccarda - Atalanta

Il nostro pronostico Stoccarda - Atalanta bet365 Sisal William Hill Retegui segna 2.50 2.50 2.37 Risultato esatto 2-2 10.00 11.00 11.00 Vittoria Atalanta 2.75 2.75 2.75

Come scommettere su Stoccarda – Atalanta: analisi match e pronostici

Esame difficile per l’Atalanta, che - visto il momento l'eccellente - può però concedersi il lusso di non avere paura di nessuno. Dopo il clamoroso 0-3 ai danni del Napoli, i nerazzurri devono vedersela con una squadra ostica come lo Stoccarda. Due settimane fa i tedeschi hanno dato una lezione di calcio alla Juventus di Thiago Motta, infliggendo ai bianconeri la prima (e fin qui unica) sconfitta stagionale. Quindi, attenzione.

Gli uomini di Hoeness hanno raccolto poco. Sono a quota 4 punti in questa nuova edizione della Champions e anche in campionato, nel complesso, non stanno andando alla grandissima. Lo testimonia l'ottavo posto in graduatoria a 10 punti dalla vetta: il recente pareggio in casa del Bayer Leverkusen può essere visto come un segnale di rinascita anche in chiave Bundesliga.

Un punto in più in Champions per l'Atalanta che, da detentrice dell'Europa League, può tranquillamente puntare alla top 8 della massima competizione continentale. Oltretutto, parliamo di una squadra che ha umiliato il Napoli e che adesso si ritrova ad appena 3 punti dal sogno Scudetto.

Probabili formazioni Stoccarda vs Atalanta

Per i pronostici Stoccarda – Atalanta occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

STOCCARDA (4-4-2): Nübel; Vagnoman, Chase, Rouault, Mittelstädt; Millot, Karazor, Stiller, Leweling; Touré, Undav. Allenatore: Hoeness.

Nübel; Vagnoman, Chase, Rouault, Mittelstädt; Millot, Karazor, Stiller, Leweling; Touré, Undav. Allenatore: Hoeness. ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; De Ketelaere, Lookman; Retegui. Allenatore: Gasperini.

Confrontare le quote vincente della partita Stoccarda – Atalanta permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Retegui vuole tornare protagonista dopo la panchina di Napoli

In panchina contro il Napoli, ma comunque capace di siglare il gol del definitivo 3-0 nel finale, l’italo-argentino Mateo Retegui adesso vuole prendersi tutta la scena. L’ex Genoa sta vivendo un avvio di stagione incredibile, con tanto di 11 gol in altrettante presenze in campionato. Ora, secondo i nostri pronostici Stoccarda - Atalanta sarà nel segno del primo gol di Retegui in Champions League.

Scommessa 1; Retegui segna: 2,50 con bet365

Gara spettacolare: lo Stoccarda si confermerà indigesto per le italiane

L’Atalanta non è squadra che si fa aggredire, come successo alla Juventus due settimane fa. L’impressione, allora, è che assisteremo ad una partita spettacolare, tra due compagini che giocano all’attacco e propongono un gioco veloce e godibile. Lo Stoccarda con l'ex Touré e Undav, l'Atalanta con Lookman e De Ketelaere. Secondo la nostra previsione, la gara terminerà con un pirotecnico 2-2.

Scommessa 2; Risultato finale 2-2: 11,00 con Sisal

Lo Stoccarda non fa paura: l’Atalanta sta vivendo un magic moment

Come dicevamo, l’Atalanta non ha paura di nessuno e di certo non può farsi impressionare dall’ottava forza della Bundesliga. I nerazzurri scendono in campo con l’ormai collaudato 3-4-2-1, con Ederson e De Roon a guidare le operazioni e Ruggeri e Zappacosta chiamati a pungere sulla fascia. Una macchina perfetta: per questo, secondo i nostri pronostici Stoccarda - Atalanta terminerà con un successo (probabilmente anche netto) dei bergamaschi.

Scommessa 3; vittoria Atalanta: 2,75 con William Hill