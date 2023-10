In questo articolo i lettori troveranno i pronostici Sporting Lisbona - Atalanta con un confronto quote e analisi del match.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Sporting Lisbona - Atalanta confrontando le quote dei bookmaker ADM e fornendo consigli per scommettere sulla partita valida per il secondo turno di Europa League.

Si giocherà il 5 ottobre alle 18.45 all’Estadio Josè Alvalade di Lisbona, il match valido per il secondo turno di Europa League tra Sporting e Atalanta. Entrambe le formazioni hanno vinto la prima gara e si giocheranno il primato del girone.

I nostri pronostici Sporting Lisbona - Altanta

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

I nostri pronostici Sporting Lisbona - Atalanta bet365 Sisal William Hill Pedro Gonçalves primo marcatore 5.50 5.50 6.00 Under 2.5 2.05 1.95 1.90 Risultato esatto 2-0 Sporting Lisbona 11.00 12.00 12.00

Come scommettere su Sporting Lisbona - Atalanta: pronostico e analisi match

Gasperini darà spazio ai titolarissimi contro i lusitani, trattandosi della gara più importante del girone. Spazio a Djimsiti al centro della difesa insieme a Toloi e Kolasinac davanti a Musso. In attacco, De Ketelaere è in vantaggio su Pasalic per far coppia con Koopmeiners e agire alle spalle della punta Lookman.

L’allenatore dei portoghesi Rúben Amorim risponde con un 4-2-3-1 in cui a supportare l'unica punta Paulinho ci sarà una linea di tre trequartisti composta da Santos e Gonçalves ai fianchi di Edward. In cabina di regia ci sarà Hjulmand, mentre la difesa sarà affidata all'esperienza di Coates e al talento di Gonçalo Ignacio.

Probabili formazioni Sporting Lisbona – Atalanta

Per dei pronostici Sporting Lisbona - Atalanta occorre analizzare le probabili formazioni delle squadre:

SPORTING LISBONA (4-2-3-1): Adan; Diomande, Coates, Ignacio, Esgaio; Hjulmand, Morita; Santos, Edward, Gonçalves; Paulinho

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, De Ketelaere; Lookman.

Confrontare le quote vincente della partita Sporting Lisbona – Atalanta permette agli appassionati di betting di avere già un'anteprima dei pronostici scommesse.

Un’arma in più per i biancoverdi

La storia di Goncalves è quella di un ragazzo umile e questo si nota in campo. Ha calciato i primi palloni a Campo João de Oliveira, casa del Vidago. Contro l’Atalanta avrà l’occasione di segnare il suo primo gol stagionale in Europa League, di fatto è tra i favoriti dalle quote marcatore Sporting Lisbona - Atalanta.

Scommessa 1; Pedro Gonçalves primo marcatore: 5,50 con bet365

L’Atalanta può reggere

Sarà una trasferta insidiosa quella di Lisbona per gli uomini di Gasperini. Tuttavia con carattere e grinta i bergamaschi possono tenere e magari tornare a casa con un risultato utile. Alcuni dei pronostici Sporting Lisbona - Atalanta prevedono un match piuttosto chiuso con pochi goal.

Scommessa 2; under 2.5: 1,95 con Sisal

Il fattore campo

Primo in classifica alle spalle dei cugini del Benfica, lo Sporting finora non ha ancora perso un match tra Primeira Liga e coppe. L’atmosfera all’interno dello Stadio durante gli incontri casalinghi è rovente, e l’Atalanta dovrà dare il massimo per non perdere quest’incontro. Chissà che non stravolga i pronostici Sporting Lisbona - Atalanta però.

Scommessa 3; Risultato esatto 2-0 Sporting Lisbona: 11,00 con William Hill