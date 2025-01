Pronostici Sparta Praga – Inter e informazioni utili per scommettere: nerazzurri decisamente favoriti. Lautaro vuole segnare ancora

In questo articolo si possono trovare i pronostici Sparta Praga - Inter, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Sparta Praga - Inter, le quote dei migliori bookmaker online e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la squadra di Lars Friis e quella guidata da Simone Inzaghi.

La partita, valevole per la settima giornata della fase campionato della UEFA Champions League, si disputerà alle 21:00 di mercoledì 22 gennaio allo Stadion Letná.

I nostri pronostici Sparta Praga - Inter

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Sparta Praga - Inter bet365 Sisal William Hill Lautaro segna 2 o più gol 6.00 8.25 8.00 Risultato esatto 3-0 Inter 9.50 9.50 10.00 Pareggio 4.50 4.75 4.60

Come scommettere su Sparta Praga – Inter: analisi match e pronostici

L'Inter deve vincere per avvicinarsi sempre di più all'obiettivo top 8: due risultati positivi da qui alla fine della fase campionato (tra una settimana la sfida con il Monaco) regalerebbero ai nerazzurri l'accesso diretto agli ottavi di finale. Gli uomini di Simone Inzaghi cercano continuità e, nello specifico, puntano al primo bis di vittorie di questo 2025: il 3-1 con l'Empoli ha mostrato sprazzi della vera Inter, nonostante qualche errore di troppo e la netta impressione che l'assenza di Calhanoglu sia addirittura più pesante di quanto si potesse immaginare (Asllani non sembra all'altezza).

Dal canto suo, lo Sparta Praga ha bisogno di un successo per rilanciarsi in chiave play-off: i quattro punti conquistati fin qui non escludono i cechi dalla corsa al 24esimo posto, ma conquistare due vittorie contro Inter e Bayer Leverkusen (nell'ultima giornata) non rappresenta certamente una passeggiata di salute.

Probabili formazioni Sparta Praga vs Inter

Per i pronostici Sparta Praga – Inter occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

SPARTA PRAGA (3-5-2): Vindhal; Vitik, Sorensen, Cobbaut; Wiesner, Sadilek, Solbakken, Kairinen, Rynes; Olatunji, Birmancevic. All. Lars Friis.

Vindhal; Vitik, Sorensen, Cobbaut; Wiesner, Sadilek, Solbakken, Kairinen, Rynes; Olatunji, Birmancevic. All. Lars Friis. INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Zielinski, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Inzaghi.

Confrontare le quote vincente della partita Sparta Praga - Inter permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Lautaro, finalmente un’altra doppietta

L'Inter vuole tornare a mettere in fila due vittorie consecutive. Lautaro Martinez, invece, vuole regalarsi la seconda doppietta stagionale dopo quella realizzata a fine settembre contro l'Udinese. Il campione del mondo argentino sembra essere tornato quello dei tempi migliori, come dimostrano i quattro gol realizzati nelle ultime sei gare. Dopo la sfida in terra ceca, la media si alzerà: secondo il nostro pronostico Sparta Praga-Inter sarà nel segno di almeno due gol del Toro nerazzurro.

Scommessa 1: Lautaro Martinez segna 2 o più gol: 6,00 con bet365

Inter troppo superiore: a Praga terminerà sul 3-0

L'Inter farà valere la sua superiorità e vincerà in quel di Praga senza particolari difficoltà. Riflettori puntati non solo su Lautaro ma anche sul solito Marcus Thuram, che contro l'Empoli ha messo a segno il 14esimo gol stagionale. Sull’out di destra confermato Dumfries, mentre nella zona nevralgica del campo Zielinski è chiamato ad una prova di spessore dopo una serie di prestazioni incolore. Elementi tutti di qualità: secondo la nostra previsione la gara finirà con un netto 3-0 ai tinte nerazzurre.

Scommessa 2; Risultato esatto 3-0 Inter: 3,50 con Sisal

Un pareggio che non serve a nessuno

Lo Sparta Praga non è squadra da sottovalutare, anche se ha totalizzato solo 4 punti in Champions e in patria si ritrova ad inseguire le altre big Viktoria Plzen e Slavia Praga. Attenzione al nigeriano Victor Olatunji, in cerca dell'undicesimo gol stagionale e protagonista di una serie di ottime prestazioni nelle amichevoli di inizio 2025 contro Malmo e Bodo/Glimt. Secondo il nostro pronostico Sparta Praga-Inter terminerà in pareggio: un risultato che non servirà a nessuno, con i padroni di casa fuori da tutto e i nerazzurri probabilmente costretti a disputare i play-off.

Scommessa 3; Pareggio: 4,60 con William Hill