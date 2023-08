In questo articolo è possibile consultare i pronostici Spagna - Svezia ed i consigli utili degli esperti per scommettere sul match del Mondiale

I nostri esperti di scommesse sportive online hanno analizzato la prima delle semifinali di questa Coppa del Mondo Femminile per fornire le migliori quotazioni, consigli e pronostici Spagna - Svezia.

Si giocherà martedì 15 agosto alle ore 10,00 (ora italiana) la prima delle semifinali in programma e verrà trasmessa da Rai 2.

L’impianto dove avrà luogo l’evento sarà l’Eden Park, che ospiterà l’ultimo incontro in terra neozelandese di questa competizione. L’altra semifinale in programma infatti, la gara tra Australia e Inghilterra, si giocherà allo Stadium Australia, che sarà anche teatro della finalissima del 20 agosto. La finalina per il terzo posto invece, avrà luogo a Brisbane, nel Queensland, sempre nel continente australiano.

Le due squadre non si sono mai affrontate ai Mondiali fino ad oggi, e quella che andrà in scena tra Spagna e Svezia sarà una sfida del tutto inedita per questa competizione. L’ultimo match ufficiale tra spagnole e svedesi risale all’Europeo femminile del 1997, quando molte delle giocatrici protagoniste del match in programma non erano ancora nate.

Prima semifinale in assoluto nella storia della nazionale spagnola, che parte leggermente con i favori del pronostico. I bookmakers infatti hanno sciolto le riserve, candidando proprio la Spagna alla vittoria finale.

Quinta semifinale invece per la nazionale svedese, che è arrivata a sfiorare il trofeo ai mondiali francesi del 2019, quando dovette arrendersi per 2 a 0 agli Stati Uniti di Megan Rapinoe nella finale di Lione.

I nostri pronostici Spagna - Svezia

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per maggiori informazioni invitiamo i giocatori a consultare i portali ufficiali dei siti scommesse online.

I nostri pronostici Spagna vs Svezia bet365 Sisal William Hill Vittoria Spagna nei tempi regolamentari 2.10 2.00 2.05 Vittoria Svezia nei tempi regolamentari 3.50 3.90 3.40 Over 2.5 2.40 2.20 2.50

Come scommettere su Spagna - Svezia

La Roja femminile è indubbiamente la favoritissima di questo primo incontro delle semifinali dei Mondiali femminili. Tuttavia nessuno aveva pronosticato che la Svezia arrivasse a questo punto. Dunque le sorprese sono dietro l'angolo ed elaborare dei pronostici Spagna - Svezia potrebbe non essere così semplice come accade. Alcuni dei migliori siti scommesse online permettono di usufruire di iniziative dedicate all'evento, come ad esempio cashback nel caso di perdita per il verificarsi di uno specifico evento durante il match (es. goal all'ultimo minuto, ribaltone, e così via). Per conoscere le quote in tempo reale, invece, consigliamo di visitare i portali ufficiali degli operatori menzionati. I nuovi utenti non ancora in possesso di un conto gioco, possono effettuare la registrazione con codice bonus bet365 facoltativo di cui si possono ottenere maggiori info visitando la nostra guida dedicata.

La Spagna per fare la storia

Dopo aver superato per 2 a 1 nei tempi supplementari l’Olanda a Wellington grazie ad una rete di Salma Paralluelo, la nazionale spagnola può davvero fare la storia in questi campionati del mondo femminili. Nonostante la situazione nello spogliatoio non sia delle migliori, emblematica in questo caso l’immagine del CT Jorge Vilda completamente ignorato durante i festeggiamenti per il passaggio del turno, la profondità della rosa e il talento delle calciatrici potrebbero portare La Roja fino in fondo in questa competizione. Confermando quelli che sono i pronostici Spagna - Svezia.

Scommessa 1: vittoria Spagna nei tempi regolamentari 2,10 con bet365

La Svezia vuole tornare in finale

Con 2 gol subìti e avendo vinto tutti i match ai quali ha partecipato finora, la Svezia non ci sta ad assumere il ruolo di vittima sacrificale. Avere tra le proprie fila una delle giocatrici più prolifiche del torneo, quella Amanda Ilestedt che si è riscoperta in questa competizione difensore goleador, può sicuramente essere un vantaggio per le ragazze di Peter Gerhardsson. Le scandinave inoltre, sono già abituate a queste latitudini, avendo collezionato, dal 1991, 3 bronzi e 1 argento in questa competizione. Potrebbero quindi sfruttare l’inesperienza delle iberiche a questi livelli. Aspetto rilevante da tenere in considerazione per i nostri pronostici Spagna - Svezia.

Scommessa 2: vittoria Svezia 3,90 con Sisal

Il miglior attacco contro la miglior difesa

La Spagna sa come segnare, ma la Svezia certamente sa come difendere. Andate a segno ben 15 volte in questa competizione le iberiche hanno però dato già dimostrazione di ballare in difesa, avendo subìto ben 4 reti dalle giapponesi nei gironi di qualificazione. Dovranno tenere gli occhi aperti contro le svedesi che finora hanno segnato 11 reti subendone soltanto 2.

Scommessa 3: Over 2.5: 2,50 con William Hill