In questo articolo è possibile trovare i pronostici Spagna - Olanda e altre info per i giocatori per scommettere sul quarto di finale

I nostri esperti di scommesse sportive online hanno analizzato la partita valida per l'accesso alle semifinali della fase ad eliminazione diretta dei Mondiali femminili di calcio per offrire i loro pronostici Spagna - Olanda.

Si giocherà venerdì 11 agosto alle ore 3,00 (ora italiana)e andrà in onda su Rai 2 il primo dei quarti di finale in programma. Le due squadre non si sono mai affrontate ai Mondiali fino ad oggi, e quella che andrà in scena tra Spagna e Olanda allo Sky Stadium di Wellington, sarà una sfida del tutto inedita per questa competizione.

Dopo aver passeggiato contro la Svizzera, imponendosi per 5 reti a 1, la Spagna ha raggiunto per la prima volta nella sua storia i quarti di finale. Statistiche alla mano, la nazionale iberica sembra essere favorita ma attenzione all’Olanda. Vicecampionesse in carica, le oranje sono arrivate a questo punto del torneo con zero sconfitte e solo un gol subìto.

Andate a segno in ogni partita giocata durante questi campionati mondiali, le ragazze guidate da Andries Jonker potrebbero mettere in difficoltà La Roja, durante i gironi già sonoramente sconfitta per 4 a 0 dal Giappone, finora vera sorpresa del torneo.

I nostri pronostici Spagna - Olanda

I nostri pronostici Spagna vs Olanda bet365 Sisal William Hill Vittoria Olanda 4.50 4.25 3.50 Spagna termina il 1° tempo in vantaggio 2.60 2.55 2.50 Jill Roord (OLA) segna nell’incontro 5.00 5.25 5.50

Scommettere su Spagna vs Olanda

L'Olanda vuole tornare in finale

Nonostante non abbia dalla sua i favori del pronostico, l’Olanda non è assolutamente da sottovalutare. Squadra che, insieme alle giapponesi, finora ha espresso il miglior calcio visto in questa competizione, la nazionale femminile olandese ha segnato in tutte le partite che finora ha disputato. La sconfitta in finale contro gli Stati Uniti ai mondiali del 2019 brucia ancora, e le Leeuwinnen (Leonesse), vogliono assolutamente rifarsi, magari proprio contro le rivali spagnole. Le quote non sono dalla loro parte, ma chissà che i pronostici Spagna - Olanda non vengano completamente ribaltati.

Scommessa 1: vittoria Olanda 4,50 con bet365

Spagna macchina da gol

Nonostante siano state sconfitte per 4 a 0 dalle nipponiche nell’ultima partita della fase a gironi, le ragazze allenate da Jorge Vilda partono leggermente favorite dai pronostici Spagna - Olanda. Avendo realizzato ben 10 reti in due dei match disputati finora, 5 contro lo Zambia nei gironi, e altrettanti contro la Svizzera agli ottavi di finale, le iberiche hanno dalla loro i favori del pronostico. Quello contro l’Olanda sarà tuttavia un test importante per capire dove può arrivare questa nazionale, e il 4 a 0 subìto contro la nazionale giapponese dimostra quanto la Roja soffra le formazioni che schierano la difesa a 3.

Scommessa 2: Spagna termina il 1° tempo in vantaggio 2,55 con Sisal

Oranje nel segno di Jill Groor

Orfana di Vivianne Miedema, l’Olanda può contare sulla vena realizzativa di Jill Roord, autrice finora, in questa FIFA Women’s World Cup di ben 4 gol. Al nono minuto del primo tempo degli ottavi di finale contro la nazionale del Sudafrica, la neo centrocampista del Manchester City è entrata nella storia della nazionale del suo paese. Con il gol che ha aperto le marcature, la numero 6 è diventata la giocatrice olandese che ha segnato più reti in una singola edizione della competizione. Ci sono forti possibilità che possa arricchire ancora di più il suo score contro la nazionale iberica. Interessanti sono i mercati e le quote dei primi marcatori nell'ottica di pronostici Spagna - Olanda più originali.

Scommessa 3: Jill Groor segna nell’incontro 5,00 con William Hill