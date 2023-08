In questa pagina i lettori possono trovare i pronostici Spagna - Inghilterra, quote e consigli per scommettere sulla finale dei Mondiali Femminili.

I nostri esperti di scommesse sportive online hanno analizzato l'atto finale di questi Mondiali femminili di calcio per offrire le migliori quotazioni, consigli per scommettere e pronostici Spagna - Inghilterra.

È arrivato il momento della Finalissima, la partita che incoronerà la vincitrice di questa nona edizione del Mondiale femminile. Di fronte Spagna e Inghilterra. Entrambe le nazionali non hanno mai vinto una Coppa del Mondo finora, quale delle due la alzerà stasera, scriverà per la prima volta il suo nome nell’albo d’oro della competizione.

La Spagna arriva alla finale dopo 3 vittorie consecutive e dopo aver segnato 17 gol. Le spagnole hanno però lasciato anche molto a desiderare in difesa, subendo 7 gol dall'inizio della competizione.

Le inglesi, dopo aver rischiato agli ottavi di finale contro la Nigeria, nell'incontro conclusosi con una vittoria ai calci di rigore, hanno superato in scioltezza Colombia e Australia, di fatto vincendo tutte le partite che hanno giocato finora in questa competizione. In questa finale inoltre, ritroveranno Lauren James, di nuovo a disposizione dopo aver scontato due turni di squalifica per il cartellino rosso rimediato contro la Nigeria.

Per i bookmakers si tratterà di una gara sostanzialmente equilibrata, con la Spagna leggermente favorita. Appuntamento Domenica 20 Agosto alle 12:00 in diretta su Rai Sport.

I nostri pronostici Spagna – Inghilterra

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per conoscere tutti i mercati di scommessa, quote aggiornate e pronostici Spagna - Inghilterra, è consigliabile consultare i portali ufficiali dei concessionari di gioco ADM.

I nostri pronostici Spagna - Inghilterra bet365 Sisal William Hill Vittoria Spagna 2.75 2.70 2.70 Vittoria Inghilterra 2.80 2.90 2.90 Marcatore Lauren James 5.00 4.50 5.80

Iberiche favorite

La Spagna ha mostrato finora il miglior gioco della competizione. A solo otto anni dalla sua prima partecipazione in assoluto, le iberiche arrivano in finale grazie ad una caratteristica che da ormai più di un decennio contraddistingue anche la nazionale maschile: possesso palla e tiki-taka volto a sfiancare gli avversari facendoli correre a vuoto. Un elemento di fondamentale importanza per dei pronostici Spagna - Inghilterra accurati.

La nazionale spagnola inoltre, può permettersi una rosa profonda e di qualità in tutti i reparti. Il contestatissimo Jorge Vilda lo ha ampiamente dimostrato, schierando ben 22 delle 23 calciatrici a sua disposizione. Tutto questo senza dimenticare la stessa scelta di utilizzare il gioiellino Salma Paralluelo come arma destabilizzante a partita in corso. Nonostante uno spogliatoio in subbuglio, le iberiche hanno tutti i numeri per poter fare la storia.

Scommessa 1: vittoria Spagna: 2,75 con bet365

L’Inghilterra per smentire i bookmakers

Nonostante abbiano sofferto non poco contro Nigeria e Colombia, le britanniche hanno finora subìto soltanto 2 reti, vincendo tutti i match che hanno giocato. La mano di Sarina Wiegman si sente e si vede soprattutto nella capacità da parte delle calciatrici inglesi, di saper rallentare la manovra a fasi alterne durante i 90 minuti, spezzando il ritmo del gioco per poi mettere in campo un’intensità ed una forza fisica sia nel pressing che nei contrasti.

Contro la Spagna serviranno queste caratteristiche per poter portare a casa la coppa. Interessante per i pronostici Spagna - Inghilterra potrebbe essere considerare anche un mercato under.

Scommessa 2: vittoria Inghilterra: 2,90 con Sisal

Il ritorno di Lauren James

La fame dell’attaccante del Chelsea, di ritorno dopo le due giornate di squalifica rimediate a seguito del fallaccio che le è costato il rosso nella gara contro la Nigeria, può essere l’arma in più dell’Inghilterra per la finalissima. Sebbene non siano mancate le alternative valide che hanno trascinato le Lioness in finale, il contributo dell’attaccante del Chelsea in questa finalissima può essere sicuramente determinante per la vittoria e non può non influire sui pronostici Spagna - Inghilterra.

Scommessa 3: Marcatore Lauren James o: 5,80 con William Hill