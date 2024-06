In questo articolo i lettori troveranno i pronostici Spagna - Georgia degli ottavi di finale degli Europei con analisi match e confronto quote.

Quella tra la nazionale spagnola e l'esordiente nazionale georgiana sarà il secondo appuntamento della seconda giornata della fase ad eliminazione diretta degli Europei di Calcio di quest'anno. Il fischio d'inizio è fissato per il 30 Giugno ore 21:00 presso il RheinEnergieStadion di Colonia. Con entrambe le squadre pronte a dare il massimo, questa sfida promette di essere un evento entusiasmante per gli appassionati di calcio e per gli scommettitori. Proseguendo la lettura si troveranno i pronostici Spagna - Georgia, un confronto quote Euro dei principali siti scommesse e un'analisi dei precedenti testa a testa.

Dettagli partita Spagna - Georgia

Il 30 Giugno alle ore 21:00 andrà in scena un inedito match che vedrà impegnata la nazionale spagnola con l'esordiente team georgiano, squadra dell'ambitissimo Kvaratskhelia, al RheinEnergieStadion di Colonia per quello che sarà il secondo appuntamento della seconda giornata degli Ottavi di Finale degli Europei di Calcio.

Quote Spagna - Georgia

Ecco un confronto quote Spagna - Georgia di alcuni dei top operatori del momento per i principali risultati e mercati del match.

Le quote scommesse Spagna Georgia sono un'anteprima delle previsioni degli esperti e dei bookmaker online, dando un'idea di chi sia la favorita stando a calcoli ed algoritmi dei pronostici. Ovviamente è l'1 della Roja il risultato più blasonato con gli spagnoli che sono tra i favoritissimi per vincere questa diciassettesima edizione del torneo. Ma proprio perché la vittoria della squadra di casa è il risultato favorito, la quota relativa risulta estremamente bassa tanto che scommettere su questo match potrebbe rivelarsi non esattamente entusiasmante. In questo caso i giocatori possono prendere in considerazione anche la fruizione di alcuni dei migliori bonus scommesse offerti dai top operatori per l'occasione, ad esempio Planetwin365 offre spesso quote maggiorate su eventi popolari così come LeoVegas e William Hill.

In casi come la partita Spagna vs Georgia potrebbe essere una buona idea, inoltre, affidarsi a mercati alternativi come combo con risultato e somma di gol o under/over, 1X2 con handicap ma anche tipologie di giocata più originali come le statistiche sul match (numero di corner, cartellini, falli, etc) o ribaltone, rigore, palo e tanti altri.

Quote maggiorate Euro 2024

Probabili formazioni Spagna – Georgia

Al RheinEnergieStadion di Colonia, come in occasione della vittoria contro l’Italia di Luciano Spalletti, la Spagna di Luis de la Fuente potrebbe schierare nuovamente il 4-3-3. Gli iberici potrebbero scendere in campo con un 4-3-3 con Unai Simon tra i pali protetto da Carvajal Le Normand, Laporte e Cucurella in difesa. A centrocampo Fabian Ruiz centrale sarà affiancato da Rodri e Pedri. In attacco fiducia ad Alvaro Morata che avrà come partner d’attacco Lamine Yamal e Nico Williams.

Rispetto al 5-3-2 visto in occasione della vittoria contro il Portogallo, la Georgia di Willy Sagnol potrebbe scendere in campo con la difesa a 3 con Mamardashvili protetto da Gvelesiani, Kashia e Lokoshvili. A centrocampo la linea dei 4 dovrebbe essere composta da Kakabadze, Kochorashvili, Kiteishvili, e Dvali. In attacco Kvicha Kvaratskhelia sarà affiancato dal capocannoniere del torneo Georges Mikautadze. Le due punte saranno assistite alle loro spalle dal numero 10 Giorgi Chakvetadze.

Ecco le probabili formazioni Spagna - Georgia che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella; Pedri, Rodri, Ruiz; Yamal, Morata, N. Williams.

Unai Simon; Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella; Pedri, Rodri, Ruiz; Yamal, Morata, N. Williams. GEORGIA (3-4-1-2): Mamardashvili; Gvelesiani, Kashia, Lokoshvili; Kakabadze, Kochorashvili, Kiteishvili, Dvali; Chakvetadze; Mikautadze, Kvaratskhelia.

Pronostici Spagna - Georgia e consigli scommesse

Il destino della nazionale georgiana sembra già scritto con tutti i bookmaker che danno per strafavorita la squadra di De la Fuente per il secondo match della seconda giornata degli ottavi di finale Euro 2024. Eppure il risultato finale potrebbe non essere così scontato. Quella della Georgia è infatti la prima partecipazione in assoluto al torneo europeo e nonostante ciò ha dimostrato di avere grinta da vendere imponendosi addirittura per 2-0 contro il Portogallo nella fase a gironi. D'altra parte abbiamo la nazionale spagnola in forma come non mai, qualificatasi con facilità agli ottavi con punteggio pieno e travolgendo qualsiasi squadra si trovasse davanti. Dunque sarà un match combattuto anche se le quote scommesse Spagna - Georgia vedono l'1 di casa come risultato quasi sicuro. Indubbiamente si può prevedere un match ricco di goal nel quale potrebbe tranquillamente verificarsi un over 2.5. Ecco quindi il nostro pronostico Spagna Georgia

Pronostico Spagna - Georgia 1 + over 2.5

La squadra di Willy Sagnol vuole continuare a sognare e far sognare, magari strappando un posto ai quarti ai temibili avversari. Tuttavia, dati alla mano, l'impresa è piuttosto difficile se non titanica. Le quote Europei vedono la vittoria della Spagna come risultato quasi certo quotato a 1.21 su Netbet e Snai, mentre il pareggio quota 6.50 su bet365 e l'improbabile vittoria della Georgia a 15.00 su tutti i principali siti di scommesse. Ecco quindi le reali probabilità delle due squadre

Pronostico Probabilità Netbet bet365 William Hill Vittoria Spagna 1 83,33% 1.20 1.20 1.20 Pareggio X 15,38% 6.85 6.50 6.50 Vittoria Georgia 2 6,66% 16.00 15.00 15.00

Risultato esatto Spagna - Georgia

Per alzare la puntata e la potenziale vincita della propria schedina date le quote poco convenienti di questo match, è possibile prendere in considerazione altri mercati leggermente più rischiosi ma altrettanto interessanti. Si può provare a pronosticare un risultato esatto Spagna Georgia che ruoti attorno al 3-0 o addirittura 4-0.

Pronostico miglior marcatore Spagna - Georgia

Autore del primo gol della Spagna a questo Campionato Europeo, contro l’Albania il capitano della roja Alvaro Morata è entrato a partita in corso, e comunque si è saputo rendere pericoloso con un colpo di testa finito a lato. Contro la Georgia, il giocatore dell’Atletico Madrid partirà di nuovo titolare e con la fascia al braccio, e proverà a trascinare la sua squadra ai quarti di finale. I pronostici del match indicano Alvaro Morata come uno dei probabili marcatori dell’incontro.

Pronostico Doppia Chance Spagna vs Georgia

Vittoria della Spagna o pareggio tra le due formazioni nei primi 90 minuti è la scelta dei nostri esperti di doppia-chance. Quello tra iberici e caucasici, è probabilmente il match più sbilanciato tra tutti gli altri ottavi di finale. Unica tra le 16 nazionali approdate alla fase ad eliminazione diretta a chiudere il proprio gruppo a punteggio pieno, la nazionale spagnola ha scalzato la Francia dal podio delle probabili pretendenti al titolo piazzandosi prepotentemente al secondo posto, subito dietro la favorita Inghilterra e davanti ai tedeschi padroni di casa. E potrebbe proprio essere la Germania una delle due squadre che gli spagnoli potrebbero incontrare qualora dovessero approdare ai quarti di finale. Se gli iberici dovessero superare la Georgia, e la Germania dovesse passare contro la Danimarca, il 5 luglio a Stoccarda ci potrebbe essere il replay della finale di Euro 2008.

Forma attuale delle squadre

Per elaborare un pronostico accurato, oltre ai precedenti risultati, è fondamentale considerare la forma attuale delle squadre. Ecco alcuni punti chiave:

La Spagna arriva a questa partita con un impressionante ruolino di marcia nelle qualificazioni e nella fase a gironi dell'Euro 2024 .

La Georgia ha mostrato un miglioramento significativo negli ultimi anni ma dovrà affrontare una delle squadre più forti d'Europa.

Analisi tattica

Dal punto di vista tattico, la Roja tende a dominare il possesso palla e costruire il gioco attraverso una rete fitta di passaggi. Al contrario, la squadra georgiana potrebbe affidarsi a una difesa solida cercando di colpire in contropiede. Questa diversità tattica rende il match ancora più affascinante.

Analisi dei precedenti risultati e testa a testa

Analizzando i dati dei precedenti incontri tra la nazionale georgiana e quella spagnola emerge, come si può ben immaginare, un netto predominio spagnolo. Su sette partite disputate la Roja ha vinto 6 volte mettendo a segno 19 gol (una media di 3,16 reti a partita), pareggiandone zero e perdendo solo un match con il team georgiano che ha messo a segno solo quattro goal negli incontri precedenti. Questi risultati indicano la forza storica degli spagnoli sulla squadra nota quest'anno per avere un diamante nella sua rosa, l'ambito Kvaratskhelia, ma anche per la sua prima partecipazione all'Europeo di Calcio nel quale ha già fatto la storia arrivando agli Ottavi di finale. Le quote parlano chiaro così come i pronostici Spagna - Georgia, ma si sa che nel calcio nulla può essere dato per scontato.

Dove vedere la diretta Spagna - Georgia

Il match conclusivo della seconda giornata della fase ad eliminazione diretta sarà disponibile su numerosi canali. Gli appassionati potranno seguire la diretta Spagna vs Georgia su Sky Sport Calcio, Sky Sport Summer e Sky Sport 251 ma anche in Chiaro su Rai 1 e in streaming su Rai Play o Now TV.

Statistiche e Curiosità

Vittoriosa in sei delle ultime sette sfide contro i caucasici tra Campionati Europei e Mondiali, la Spagna arriva alla sfida di Colonia con zero reti subìte e con un gioco sempre più convincente. Con una vittoria contro la Georgia, la roja avrebbe davanti a sé un percorso proibitivo, con la possibilità di incrociare sul suo cammino Germania, Francia, Belgio e Portogallo.

Alla sua prima partecipazione a una competizione internazionale, la Georgia è riuscita a raggiungere una storica qualificazione agli ottavi di finale e cercherà di onorare al meglio questa importantissima vetrina.

Consigli per le scommesse sugli Ottavi di Finale degli Europei

Esiti principali

Considerando i precedenti e la forma attuale, scommettere sulla vittoria della Roja appare una scelta sicura. Tuttavia, per coloro che cercano quote più elevate, esistono altre opportunità interessanti:

Risultato esatto : ad esempio, puntare su un 2-0 o 3-0 a favore degli spagnoli potrebbe risultare profittevole.

Totale gol : la nazionale di De la Fuente ha dimostrato di avere una forte capacità offensiva, quindi scommettere su più di 2.5 gol può essere un'opzione valida.

Primo marcatore: giocatori come Álvaro Morata o Ansu Fati hanno buone probabilità di segnare per primi.

Scommesse speciali

Per chi desidera variare, ci sono diverse scommesse speciali che possono aggiungere ulteriore interesse all'evento:

Calci d'angolo totali : data la predisposizione degli spagnoli a un gioco offensivo, prevedere un numero elevato di calci d'angolo è sensato.

Cartellini gialli: in match tesi come questo, le ammonizioni non mancano mai. Scommettere sul numero di cartellini gialli può portare a un guadagno extra.

Tenendo conto di queste informazioni e consigli, gli scommettitori saranno meglio preparati per fare scelte informate che massimizzino le loro possibilità di successo durante questa emozionante partita degli Spagna - Georgia ottavi di finale dell'Euro 2024.

Pronostici Ottavi di Finale Euro 2024

Altre informazioni, quote e dettagli sulla fase ad eliminazione diretta del Campionato Europeo di Calcio sono disponibili nella sezione scommesse dove si potranno consultare i pronostici Inghilterra - Slovacchia per la seconda giornata degli ottavi di finale.

FAQ - Domande frequenti

Quando si gioca la partita Spagna Georgia?

Il secondo appuntamento della seconda giornata degli ottavi di finale degli Europei avrà inizio il 30 Giugno ore 21:00.

Dove vedere in diretta Spagna Georgia?

Gli appassionati di calcio e di scommesse potranno seguire la partita su Sky Sport Calcio, Sky Sport Summer e Sky Sport 251 ma anche in Chiaro su Rai 1. Inoltre lo streaming Spagna - Georgia sarà disponibile gratuitamente su Rai Play o a pagamento su Now TV.

