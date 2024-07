In questo articolo si possono trovare i pronostici Spagna - Egitto, quote dei bookmakers e analisi partita tra le due rappresentative olimpiche.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Spagna - Egitto, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sul match tra iberici e nordafricani, terzo e ultimo match del gruppo C che avrà luogo allo Stade de la Beaujoire di Nantes alle ore 15:00 di martedì 30 luglio, con la roja olimpica che parte come al solito da favorita.

Quote maggiorate di oggi

I nostri pronostici Spagna - Egitto

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Spagna - Egitto bet365 Sisal William Hill Spagna in vantaggio alla fine del 1° tempo 2.10 2.00 1.95 Risultato esatto 2-0 Spagna 7.50 7.25 7.00 Under 2.5 2.05 2.00 2.00

Altre info, quote Spagna - Egitto, pronostici e scommesse sono consultabili sui portali ufficiali degli operatori. Inoltre i lettori potranno saperne di più sulle scommesse sportive visitando

la nostra pagina con una lista delle migliori applicazioni per scommettere da mobile

la nostra guida al codice promozionale Better Lottomatica per ottenere un bonus benvenuto maggiorato.

Come scommettere su Spagna - Egitto: analisi match e pronostici

Strafavoriti gli spagnoli, che dopo la vittoria per 2 a 1 all’esordio contro l’Uzbekistan, hanno superato anche la Repubblica Dominicana per 3 a 1 staccando il pass per i quarti di finale con una giornata d’anticipo. Contro l’Egitto, a quota 4 dopo un pareggio e una vittoria, agli iberici basterà un punto per passare alla fase ad eliminazione diretta da primi del girone.

Per i pronostici Repubblica Spagna - Egitto occorre analizzare le eventuali formazioni.

Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

SPAGNA (4-2-3-1): Tenas; Sanchez, Cubarsí, Eric García, Miranda; Barrios, Baena; Sergio Gomez, Fermin Lopez, Oroz, Sergio Gomez; Abel Ruiz.

Tenas; Sanchez, Cubarsí, Eric García, Miranda; Barrios, Baena; Sergio Gomez, Fermin Lopez, Oroz, Sergio Gomez; Abel Ruiz. EGITTO (4-3-3): Hamza Alaa; El Debes, Abdelmaguid, Fayed, Eid; Shehata, Elneny, Atef; Zizo, Faisal, Adel.

Confrontare le quote vincente della partita Spagna - Egitto permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Una seria candidata all’oro

La rojita sta dimostrando partita dopo partita di fare sul serio. Dopo un timido esordio con la vittoria per 2 a 1 contro l’Uzbekistan, in occasione della seconda giornata è arrivato un successo più convincente contro la Repubblica Dominicana, che ha candidato la Spagna a concorrere per la vittoria dell’oro olimpico.

Scommessa 1; Spagna in vantaggio alla fine del 1° tempo: 2,10 con bet365

La Spagna vuole passare da prima del girone

Alla nazionale olimpica iberica basterebbe un pareggio per passare da prima del girone C, incontrando così una seconda classificata ai quarti. Ma come i fratelli maggiori della nazionale Campione d’Europa sono riusciti a vincere tutte le partite dell’Europeo in Germania laureandosi così campioni, così i junior della olimpica vogliono provare a vincere tutti i match da qui alla finalissima di Parigi. E stando ai pronostici Spagna - Egitto, potrebbero riuscirci.

Scommessa 2; risultato esatto 2-0 Spagna: 7,25 con Sisal

La solidità della difesa egiziana

Con 1 gol fatto e 0 subìti, quella dell’Egitto è la migliore difesa del gruppo C. I nordafricani possono ancora qualificarsi per i quarti di finale, e contro la Spagna con una vittoria potrebbero addirittura superare gli iberici e qualificarsi da primi del girone ribaltando i pronostici Spagna - Egitto.

Scommessa 3; under 2.5: 2,00 con William Hill