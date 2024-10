In questo articolo si possono trovare i nostri pronostici Spagna - Danimarca con confronto quote e analisi della partita di sabato sera.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Spagna – Danimarca, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la nazionale di Luis de la Fuente e quella guidata da Lars Knudsen.

La partita, valevole per la terza giornata del Gruppo 4 della Lega A di UEFA Nations League, si disputerà sabato 12 ottobre alle 20:45 all’Estadio Enrique Roca di Murcia.

Quote maggiorate di oggi

I nostri pronostici Spagna-Danimarca

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Spagna - Danimarca bet365 Sisal William Hill Risultato esatto: 3-1 Spagna 12.00 12.00 11.00 Pareggio 4.50 4.75 4.60 Rasmus Hojlund segna 5.00 5.00 4.80

Ulteriori quote Spagna - Danimarca, pronostici e mercati possono essere consultati sui portali ufficiali degli operatori. Inoltre i lettori troveranno utili info sulla competizione consultando la nostra guida a pronostici e quote vincente Nations League. Nella nostra pagina dedicata al codice presentatore DaznBet si potranno trovare info su questo operatore e sul suo bonus benvenuto esclusivo.

Come scommettere su Spagna – Danimarca: analisi match e pronostici

Vincere contro la capolista Danimarca, per il più classico dei controsorpassi in vetta. Questo l’obiettivo della Spagna campione d’Europa, reduce dal pareggio all'esordio con la Serbia e dal netto 4-1 in casa della Svizzera. Le "Furie Rosse" si ritrovano senza elementi fondamentali come Carvajal, Rodri, Dani Olmo e Nico Gonzalez, tutti alle prese con infortuni e che si aggiungono così al lungodegente Gavi. Defezioni importantissime in tutti i reparti, ma gli iberici possono comunque fare affidamento su campioni assoluti come l'enfant prodige Lamine Yamal e il capitano Alvaro Morata.

Dall’altro lato, la sorpresa Danimarca non può nascondersi più, dopo i successi nei primi due match con tanto di 4 gol realizzati e nessuno subito. Anche qui i pezzi forti li troviamo dalla cintola in su, con gli esperti Eriksen e Hojbjerg a centrocampo e il gioiello Rasmus Hojlund in attacco.

Probabili formazioni Spagna - Danimarca

Per i pronostici Spagna – Danimarca occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

SPAGNA(4-3-3): Raya, Porro, Pau Torres, Laporte, Cucurella; Fabian Ruiz, Pedri, Zubimendi; Yamal, Morata, Yeremy Pino. Commissario tecnico: De La Fuente

Raya, Porro, Pau Torres, Laporte, Cucurella; Fabian Ruiz, Pedri, Zubimendi; Yamal, Morata, Yeremy Pino. Commissario tecnico: De La Fuente DANIMARCA (3-4-2-1): K. Schmeichel, Kristensen, Vestegaard, Nelsson; Bah, Hojbjerg, Hjulmand, Kristiansen; Eriksen, Skov Olsen; Hojlund. Commissario tecnico: Knudsen Confrontare le quote vincente della partita Spagna – Danimarca permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Spagna - Danimarca, iberici troppo superiori

La Danimarca sta vivendo un ottimo momento e propone un undici di tutto rispetto, ma la Spagna appare nettamente superiore. La supremazia in attacco sembra evidente (a proposito, c’è ancora l’ex madridista Joselu tra i convocati) e allora la vittoria degli uomini di De La Fuente appare per certi versi scontata. Così, secondo i nostri pronostici Spagna - Danimarca è gara destinata a chiudersi con un netto 3-1.

Scommessa 1; risultato esatto 3-1 Spagna: 12,00 con bet365

La Danimarca però non scherza: obiettivo difendere il primo posto

Il primo posto danese non nasce per caso: la difesa è solida con l’ex sampdoriano Vestegaard chiamato a non fare rimpiangere il mitico Kjaer; potenza fisica anche a centrocampo con l’ex lecce Hjulmand. L’impressione è che i danesi possano tenere botta: secondo la nostra previsione, così, il match può chiudersi con un pareggio che consentirebbe ad Eriksen e compagni di confermarsi in vetta alla classifica.

Scommessa 2; pareggio: 4,75 con Sisal

Hojlund vuole tornare a fare la voce grossa

Tra infortuni e il vortice nero in cui (ancora una volta) si ritrova il Manchester United, l'ex atalantino Rasmus Hojlund ha assoluto bisogno di gol per riprendere la retta via. La nazionale può essere la medicina giusta: per questo, secondo i nostri pronostici Spagna - Danimarca sarà gara nel segno di un gol del centravanti Hojlund. Per lui, così, sarebbe la seconda rete stagionale dopo quella realizzata in Europa League contro il Porto.

Scommessa 3; Hojlund segna nell’incontro: 4,80 con William Hill