Pronostici Slovan Bratislava – Milan e informazioni utili per scommettere: rossoneri favoriti, con un successo qualificazione in discesa

In questo articolo si possono trovare i pronostici Slovan Bratislava-Milan, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Slovan Bratislava-Milan, le quote dei migliori bookmaker online e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la squadra di Vladimir Weiss Sr. e quella guidata da Paulo Fonseca.

La partita, valevole per la quinta giornata della fase campionato della Champions League, si disputerà alle 18:45 di martedì 26 novembre al Tehelné pole di Bratislava.

I nostri pronostici Slovan Bratislava-Milan

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Slovan Bratislava - Milan bet365 Sisal William Hill Risultato esatto 3-0 Milan 8.00 7.75 8.00 Christian Pulisic segna per primo 6.50 6.00 5.50 Doppia chance 1X 4.23 4.50 4.00

Tutti i pronostici Slovan Bratislava - Milan, quote e mercati sono disponibili sui portali ufficiali degli operatori. Inoltre i nostri lettori possono visitare

Come scommettere su Slovan Bratislava – Milan: analisi match e pronostici

Lo Slovan Bratislava cerca i primi punti di un’esperienza in Champions League dall’esito già scritto. Il Milan, invece, sembra destinato a conquistare almeno l’accesso ai play-off: dopo il successo con il Real Madrid, i rossoneri hanno la strada spianata, anche alla luce di impegni tutt’altro che proibitivi. Il primo è proprio quello in terra slovacca, con il tecnico Fonseca che dovrebbe riproporre il 4-2-3-1 d’ordinanza (abbandonato, dunque, l’esperimento della difesa a 3 visto al Bernabeu). Spazio, così, per la prima punta Morata e soprattutto per l’americano Pulisic, tenuto in panchina nell’ultima (scialba) partita contro la Juventus.

Poco da dire sullo Slovan Bratislava, ancora a secco di punti e chiamato ad affrontare non solo il Milan, ma anche altre big come Atletico Madrid e Bayern Monaco. L'esclusione dagli ottavi di finale sembra scontata, ma non per questo la squadra di Vladimir Weiss senior va sottovalutata: in panchina c'è l'ex rossonero Kucka (reduce da un infortunio), mentre tra gli undici titolari spicca l'interessante Nino Marcelli (che, nonostante il nome, non ha origini italiane).

Probabili formazioni Slovan Bratislava - Milan

Per i pronostici Slovan Bratislava – Milan occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

SLOVAN BRATISLAVA (4-2-3-1): Takac; Blackman, Vojtko, Bajric, Voet; Ignatenko, Savvidis; Barseghyan, Tolic, Marcelli; Strelec. Allenatore: Weiss.

Takac; Blackman, Vojtko, Bajric, Voet; Ignatenko, Savvidis; Barseghyan, Tolic, Marcelli; Strelec. Allenatore: Weiss. MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Pavlovic, Tomori, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Pulisic, Leao; Morata. Allenatore: Fonseca.

Confrontare le quote vincente della partita Slovan Bratislava - Milan permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Il Milan è più forte e deve vincere. Sarà un successo largo

La prestazione scialba contro la Juventus non può preoccupare. Il Milan è nettamente superiore e appare destinato al successo. A centrocampo Reijnders e Fofana sono pronti a dominare, in difesa Tomori guiderà il reparto dopo la panchina di sabato, mentre sugli esterni Chukwueze e Leao metteranno a ferro e fuoco la retroguardia avversaria. Per questo, secondo i nostri pronostici Slovan Bratislava-Milan è gara che si chiuderà con un netto 0-3 a tinte rossonere.

Scommessa 1; Risultato esatto 3-0 Milan: 8,00 con bet365

Pulisic: in panchina contro la Juventus, protagonista in Slovacchia

La sua tecnica e la sua velocità risulteranno decisive. In panchina contro la Juve, l’americano Pulisic vuole tornare protagonista: secondo la nostra previsione, il nazionale statunitense realizzerà il primo gol del match.

Scommessa 2; Pulisic primo marcatore: 6,00 con Unibet

Occhio alle sorprese: lo Slovan vuole (almeno) il primo punto

Il calcio è bello perché è imprevedibile. Attenzione, allora, all’orgoglio dello Slovan Bratislava. I padroni di casa occupano il primo posto in patria e si affidano all'ex Spezia David Strelec e all'armeno Tigran Barseghyan (19 gol in due nel campionato nazionale). Saranno loro due, oltre al già citato Marcelli, a guidare la riscossa della squadra di casa: Slovan Bratislava-Milan potrebbe quindi finire con una sorprendente vittoria di Kucka e compagni o, in alternativa, con un pareggio che potrebbe condizionare in negativo il cammino dei rossoneri.

Scommessa 3; doppia chance Slovan/Pareggio: 4,50 con William Hill