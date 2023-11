In questo articolo si possono consultare i pronostici Slavia Praga - Roma e le quote scommesse del match: qui le info utili per scommettere online.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Slavia Praga – Roma confrontando le quote dei bookmaker ADM e fornendo consigli per scommettere sulla partita valida per il quarto turno di Uefa Europa League.

Dopo la vittoria al cardiopalma contro il Lecce, la Roma giovedì 9 novembre alle 18.45 affronterà lo Slavia Praga in una gara fondamentale per il Gruppo G. I giallorossi vincendo, archivierebbero la pratica del girone, assicurandosi matematicamente il primo posto e potendosi, così, permettere di fare un ampio turnover nelle ultime due gare del gruppo.

José Mourinho dovrebbe confermare Svilar tra i pali, oltre alla difesa formata da Mancini, Llorente e Ndicka. Sulle fasce potrebbe trovare spazio Celik, in modo da far rifiatare Karsdorp, mentre a sinistra scalpita Zalewski. Paredes tornerà in cabina di regia, con Cristante e Aouar mezzali ma occhio alla concorrenza di Bove, che potrebbe far riposare uno dei due. In avanti, Belotti dovrebbe trovare spazio accanto a Lukaku, con Dybala a riposo.

I cechi schiereranno un 3-4-2-1 con Holos, Ogbu e Vlcek a comporre la linea difensiva. Doudera e Provod agiranno ai lati, con la coppia Zafeiris-Dorfley confermata in mezzo. L’allenatore dello Slavia potrebbe inserire Chytil in avanti per dare più fisicità, supportato da Schranz e Masopust.

I nostri pronostici Slavia Praga - Roma

I nostri pronostici Slavia Praga - Roma bet365 Sisal William Hill Over 2.5 2.10 2.10 2.10 Romelu Lukaku marcatore nell’incontro 2.75 2.50 2.80 Risultato esatto 2-1 Roma 10.00 10.00 9.50

Probabili formazioni Slavia Praga – Roma

Per dei pronostici Slavia Praga - Roma vincenti è importante conoscere le probabili formazioni del match. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara.

Slavia Praga (3-4-2-1) : Mandous; Holos, Ogbu, Vlcek; Doudera, Zafeiris, Dorfley, Provod; Schranz, Masopust; Chytil.

: Mandous; Holos, Ogbu, Vlcek; Doudera, Zafeiris, Dorfley, Provod; Schranz, Masopust; Chytil. Roma (3-5-2): Svilar; Mancini, Llorente, Ndicka; Celik, Cristante, Paredes, Aouar, Zalewski; Belotti, Lukaku.

Confrontare le quote vincente della partita Slavia Praga – Roma permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

I giallorossi galvanizzati dalla vittoria col Lecce

Entrambe le formazioni hanno il miglior attacco del girone, con la Roma che ha subìto una sola rete rispetto alle 2 incassate dai cechi. Agli uomini di Mourinho potrebbe bastare anche un pareggio, avendo come ultime partite due impegni relativamente semplici come Servette e Sheriff. In caso di arrivo a pari punti con i cechi, la differenza la faranno le reti segnate e subìte, per questo motivo i giallorossi cercheranno di segnarne il più possibile a Praga. Non sarà facile ottenere un risultato utile fuori casa, ma la partita potrebbe essere caratterizzata da numerosi goal come confermano alcuni pronostici Slavia Praga - Roma.

Scommessa 1; over 2.5: 2,10 con bet365

La forza di Big Rom

Dopo aver fallito un calcio di rigore all’alba del match contro il Lecce, Romelu Lukaku si è fatto perdonare dal popolo giallorosso segnando il definitivo 2 a 1 a partita praticamente finita. Contro lo Slavia Praga il belga vorrà sicuramente andare di nuovo a segno. Ecco perché è favorito dalle quote marcatore Slavia Praga - Roma.

Scommessa 2; Romelu Lukaku marcatore nell’incontro: 2,50 con Sisal

La Roma per regalarsi la qualificazione

Vincendo a Praga i giallorossi si garantirebbero matematicamente la testa del girone, e Mourinho avrebbe modo di effettuare un ampio turnover in vista delle prossime due partite. I giallorossi ce la metteranno tutta per portare a casa i 3 punti. Chissà che non ci riescano, come i pronostici Slavia - Praga Roma più rosei prevedono.

Scommessa 3; risultato esatto 1-2 Roma: 9,50 con William Hill