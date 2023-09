Qui si possono trovare i pronostici Sheriff Tiraspol - Roma dei nostri esperti di betting insieme alle quote e consigli utili per puntare sulla Coppa.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Sheriff Tiraspol - Roma confrontando le quote dei bookmaker ADM e fornendo consigli per scommettere sulla partita valida per il primo turno di Europa League.

Il calcio d'inizio di Sheriff Tiraspol-Roma è alle 18:45 di giovedì 21 settembre.

I nostri pronostici Sheriff Tiraspol - Roma

I nostri pronostici Sheriff Tiraspol vs Roma bet365 Sisal William Hill Over 2.5 2.00 1.95 1.85 Paulo Dybala primo marcatore 5.00 4.40 4.50 Risultato esatto 0 – 2 Roma 6.50 6.00 6.50

Come scommettere su Sheriff Tiraspol - Roma

La Roma dopo il roboante 7 a 0 inflitto all’Empoli in campionato, sarà impegnata nel primo turno di Europa League in Moldavia, contro il modesto Sheriff Tiraspol. La squadra allenata dall'italiano Roberto Bordin è attualmente seconda nel campionato moldavo e ha una discreta esperienza europea alle spalle.

Il tandem offensivo giallorosso sarà ancora composto da Dybala e Lukaku, mentre Aouar dovrebbe rilevare Renato Sanches a centrocampo, con il portoghese pronto a subentrare. In difesa si rivedrà Smalling, ma alcuni dubbi riguardano la presenza di Pellegrini. Possibile sorpresa in porta, dove Svilar potrebbe alternarsi a Rui Patricio.

Pochi dubbi invece per Bordin, che schiererà un 4-3-3 molto offensivo con Ngom e Badolo esterni. Kiki gestirà la situazione in mezzo al campo, con Joao Paulo e Ademo ai suoi fianchi. La coppia di centrali sarà composta da Garanaga e Tovar, mentre i terzini saranno Zohouri e Artunduaga.

Probabili formazioni Sheriff Tiraspol – Roma

È importante, per dei pronostici Sheriff Tiraspol - Roma vincenti, analizzare la rosa delle squadre che scenderanno in campo:

SHERIFF TIRASPOL (4-3-3): Koval; Zohouri, Garananga, Tovar, Artunduaga; Joao Paulo, Kiki, Ademo; Ngom, Luvannor, Badolo

Koval; Zohouri, Garananga, Tovar, Artunduaga; Joao Paulo, Kiki, Ademo; Ngom, Luvannor, Badolo ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, N'dicka; Celik, Bove, Cristante, Aouar, Zaleski; Dybala, Lukaku.

Confrontare le quote vincente della partita Sheriff Tiraspol – Roma permette agli appassionati di betting di avere già un'anteprima dei pronostici scommesse.

La disparità delle forze in campo

Per quanto possa avere una discreta esperienza europea alle spalle, lo Sheriff Tiraspol non dovrebbe impensierire più di tanto i giallorossi allenati da Josè Mourinho. C’è troppa disparità tra le forze in campo perché la compagine moldava possa far male a questa Roma. Di fatto i capitolini sono favoriti dai pronostici Sheriff Tiraspol - Roma.

Scommessa 1: over 2.5: 2,00 con bet365

Nel segno de La Joya

Dopo la doppietta segnata contro l’Empoli, Paulo Dybala ha tutta l’intenzione di continuare a segnare. Il numero 21 argentino può essere pericolosissimo anche sui calci piazzati. Contro l’Empoli ne ha dato ampia dimostrazione, cogliendo una clamorosa traversa.

Scommessa 2: Paulo Dybala primo marcatore: 4,40 con Sisal

Un attacco che fa paura

A Josè Mourinho in avanti di certo le opzioni non mancano. Con Romelu Lukaku che sta tornando ai fasti di un tempo che può creare superiorità e far salire la squadra, e con Paulo Dybala pronto ad aggredire gli spazi in cerca del guizzo vincente, l’attacco della Roma, se in giornata, può mettere davvero in difficoltà chiunque. Occhio dunque al numero di gol per i pronostici Sheriff Tiraspol - Roma.

Scommessa 3: Risultato esatto 0 – 2 Roma: 6,50 con William Hill