In questa pagina i nostri lettori e gli appassionati di betting possono trovare i pronostici Serie A per la 6° giornata di Campionato dei nostri esperti di Calcio e Scommesse. Ogni pronostico è stato elaborato tenendo conto degli ultimi risultati delle squadre, delle performance dei team e dei giocatori nelle partite di campionato e nelle competizioni internazionali, ma anche studiando dati e statistiche. Ricordiamo che scommettere è una fonte di intrattenimento: giocare responsabilmente (+18).

Pronostici Serie A - Giornata 6 e schedina pronta

A seguire si può consultare la schedina pronta elaborata dai nostri esperti con i pronostici Serie A per la sesta giornata di Campionato 2024/2025.

Partite Pronostici 6 Giornata Udinese - Inter X2 + Under 1.5 casa Genoa - Juve 2 Bologna - Atalanta 2 + Over 2.5 Torino - Lazio X2+ Goal Como - Verona X2 Roma - Venezia 1 + Over 1.5 Empoli - Fiorentina 1X Napoli - Monza 1 Parma - Cagliari 1/2

Schedina pazza di oggi: i pronostici per la sesta giornata

Individuare i pronostici vincenti non è cosa facile, spesso anche le sfide più scontate si rivelano sorprendenti andando a ribaltare anche le schedine più accurate e studiate. Ecco a seguire quindi la schedina pronta dei nostri esperti con delle previsioni più improbabili ma altrettanto interessanti che potrebbero verificarsi nel prossimo appuntamento con il campionato italiano.

Partite Risultati Udinese - Inter X Genoa - Juve 2 + under 3.5 Bologna - Atalanta Over 3.5 Torino - Lazio X Como - Verona 2 Roma - Venezia 1 + Over 1.5 casa / Under 1.5 Ospite Napoli - Monza 1X + Over 2.5 Empoli - Fiorentina X + Over 1.5 Parma - Cagliari 2

Calcio: pronostici Serie A del 28 Settembre

Con 10 punti attualmente l'Udinese si trova a breve distanza dai campioni in carica che vorranno sicuramente rialzarsi dopo lo scossone del Derby. L'Inter con i 3 punti aggancerebbe il Milan andando a posizionarsi in cima alla classifica aspettando il risultato della non facile Torino - Lazio. La partita però potrebbe essere non facile come apparrebbe ad una prima lettura. La squadra di Runjaić cercherà di contenere i nerazzurri cercando di strappare quello che potrebbe essere un utile pareggio. Quel che è certo secondo i nostri pronostici calcio, è che la squadra di casa non avrà oltre all'over 1.5 sui propri avversari.

Pronostico Udinese - Inter X2 + Under 1.5 casa

Al momento quella della Juve è la difesa migliore della Serie A. Nelle cinque giornate disputate, infatti, i bianconeri non hanno subito reti collezionando due vittore e tre pareggi. Zero goal subiti, insomma, ma anche pochi segnati in partite "facili" con il Como e Verona. La squadra i Motta ha ottenuto solo tre punti nelle ultime tre. Tuttavia secondo i nostri pronostici di Sabato 28 Settembre, la Vecchia Signora dovrebbe riuscire a vincere senza difficoltà. Occhio alle sorprese però: il Genoa tira fuori la sua grinta di fronte alle big del campionato, per cui potrebbe dare del filo da torcere ai suoi rivali.

Pronostico Genoa - Juventus 2

Il Bologna di Vincenzo Italiano ha dimostrato e sta dimostrando tanto. Ha dimostrato di meritarsi l'Europa ma soprattutto di continuare il suo percorso internazionale. Buona la prima contro lo Shaktar contro il quale ha incassato un utile pareggio. Un po' claudicante invece il suo percorso in questo inizio di campionato nel quale ha subito ben già 8 goal mettendone a segno solo 6. Non ché la difesa dei bergamaschi sia migliore, anzi, si attesta sorprendentemente come una delle peggiori con ben 11 reti subite a fronte delle 10 messe a segno nelle prime 5 giornate di campionato. Ad ogni modo la squadra di Gasperini sicuramente vorrà rialzarsi e riprendersi dopo l'eclatante rimonta dal parte del Como e con ogni probabilità lo farà vincendo di larga misura. I nostri pronostici Serie A di sabato prevedono una vittoria con un over.

Pronostico Bologna - Atalanta 2 + Over 2.5

Calcio: pronostici Serie A del 29 Settembre

Il lunch match di Domenica 29 Settembre si preannuncia spettacolare. Il Torino, prima in classifica raggiunta dal Milan nell'anticipo di venerdì, ha iniziato il campionato con il botto strappando subito un pareggio proprio ai rossoneri e procedendo il suo percorso in modo intelligente non perdendo nemmeno una delle cinque partite disputate. Questo grazie anche ad un ottimo lavoro svolto in difesa, non a caso i Granata hanno subito solo cinque goal. D'altra parte non è nemmeno sottovalutare la Lazio che con una vittoria andrebbe direttamente a secondo posto mettendosi ad una pericolosa distanza dalla squadra di Fonseca. I laziali potrebbero cavalcare l'onda dell'entusiasmo della loro prima in Europa con una vittoria di larga misura contro gli ucraini e riuscire a strappare un risultato utile anche nella difficile trasferta. Quello che prevediamo secondo i nostro pronostici di Domenica 29 Settembre è un pareggio o comunque una vittoria nel segno del goal.

Pronostico Torino - Lazio X2 + goal

L'esordio del Como in Serie A sicuramente non è stato uno dei migliori, ma davanti avevano un'avversaria dura come la Juve. Nelle altre gare la squadra di Fabregas ha saputo collezionare interessanti risultati tra una sconfitta ed un pareggio fino all'ultima sorprendente ed emozionante sfida contro l'Atalanta nella quale i Lariani si sono resi protagonisti di una clamorosa rimonta per 2-3 firmata da Strefezza, Kolasinac e il nuovo pupillo dell'allenatore catalano, Fadera. Quella contro il Verona è una sfida ad armi pari con un solo punto di differenza tra le due squadre che tecnicamente e tatticamente sono molto simili. D'altra parte l'Hellas non vince una partita da 28 giorni e con ogni probabilità cercherà di placare la fame di vittoria proprio in questa trasferta non facile.

Pronostico Como - Verona X2

L'obiettivo del Venezia è la salvezza, è un dato di fatto. Tuttavia la squadra di Eusebio Di Franceso non sta riuscendo a restare al passo dei ritmi del massimo campionato italiano. Nelle ultime cinque partite ha collezionato 3 sconfitte, 1 pareggio ed 1 vittoria contro il Genoa in casa. Quella in casa della Roma sembra una sfida già scritta con la netta superiorità della squadra di casa, la quale, però, sembra non riuscire a trovare la sua tranquillità con le vicende da spogliatoio accadute nelle ultime settimane. Secondo i nostri pronostici Serie A di domenica 29 Settembre la Roma dovrebbe riuscire a vincere senza grosse difficoltà travolgendo il Venezia il cui attacco al momento è tra i peggiori (solo tre gol segnati contro gli otto subiti).

Pronostico Roma - Venezia 1 + Over 1.5

Il Napoli sembra intenzionato a riprendersi dopo la stagione disastrosa dello scorso anno. Con una sola sconfitta in apertura di campionato, la squadra di Conte potrebbe conquistarsi il primo posto vincendo in quella che, sulla carta, dovrebbe essere una sfida facilissima. Il Monza è riuscito a collezionare solo tre punti in queste prime cinque giornate e si trova pericolosamente in zona rossa dalla quale vorrà risalire al più presto, magari proprio con un'eclatante ed inaspettata vittoria contro i campani. Difficile sì, ma non impossibile. Secondo il nostro pronostico Serie A, la sfida potrebbe terminare in una doppia chance sena troppi goal.

Pronostico Napoli - Monza 1

Cinque partite son troppo poche per avere una panoramica delle reali possibilità di ogni squadra di arrivare nella parte alta, media o bassa della classifica. Ma senza ombra di dubbio si può affermare che l'Empoli è partito bene. Anzi, benissimo. Nessuna sconfitta ancora nelle prime giornate e vincendo la prossima potrebbe agganciare Milan e Torino in prima posizione. Poco offensiva, con solo 5 goal segnati, ma altrettanto difensiva con sole 2 reti incassate, affronterà in casa i fiorentini le cui prestazioni sono state estremamente altalenanti. Motivo per cui secondo la nostra schedina di oggi potremmo assistere ad un pareggio con un over 1.5 o una somma di goal.

Pronostico Empoli - Fiorentina 1X

Pronostici calcio 30 Settembre

Tre sconfitte e due pareggi, al momento il Cagliari è la peggiore della Serie A con un solo goal segnato e ben otto subiti. La vittoria manca come il pane ed è fondamentale per dare un segnale a squadra e tifosi ma soprattutto per uscire dalla zona retrocessione. La trasferta contro il Parma non sarà facile anche se la squadra di Pecchia non naviga in acque migliori. Una difesa peggiore di quella cagliaritana (9 goal subiti), ma con un attacco leggermente più propositivo che è riuscito a strappare 5 punti nelle prime gare di campionato. Il posticipo di lunedì è di difficile interpretazione ed individuare i pronostici vincenti non è impresa facile. In questo caso la squadra di Nicola, in ritiro da Venerdì, potrebbe fare una prova di coraggio e riuscire a racimolare la sua prima vittoria.