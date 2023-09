In questa pagina si possono consultare i pronostici Sassuolo - Verona e confrontare le quote del match della terza giornata di Serie A.

La partita delle 18.30 di venerdì 1 settembre che si svolgerà al Mapei Stadium darà l’avvio alla terza giornata di Serie A. I neroverdi, ancora a zero punti, ospiteranno un Verona a punteggio pieno che ha sorpreso tutti in quest’inizio di campionato. Dopo la vittoria esterna ad Empoli alla prima di Campionato, gli scaligeri si sono imposti per 2 a 1 in casa contro la Roma.



Calendario infelice per il Sassuolo, che dopo aver ospitato l’Atalanta (2 a 0 al Mapei Stadium per i nerazzurri) è andato a Napoli dove ha subìto la seconda sconfitta consecutiva per opera dei Campioni d’Italia.



Calendario infelice per il Sassuolo, che dopo aver ospitato l'Atalanta (2 a 0 al Mapei Stadium per i nerazzurri) è andato a Napoli dove ha subìto la seconda sconfitta consecutiva per opera dei Campioni d'Italia.

I migliori siti scommesse credono comunque nella voglia di rivalsa da parte degli uomini di Stefano Dionisi, che partono leggermente con i favori del pronostico.



Le probabili formazioni.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Tressoldi, Vina; Racic, Enrique; Defrel, Bajrami, Laurienté; Pinamonti.

Verona (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Coppola, Dawidowicz; Terracciano, Hongla, Duda, Doig; Folorunsho, Mboula; Mgonge.



I nostri pronostici per Sassuolo – Verona.

I nostri pronostici Sassuolo - bet365 Sisal William Hill Federico Bonazzoli marcatore nei 90’ 4.50 4.50 5.00 Pareggio alla fine del 1° tempo 2.20 2.20 2.20 Risultato esatto 0 a 0 11.00 11.00 11.00

Bonazzoli marcatore?



Dopo aver bagnato l’esordio con la maglia del Verona con un gol che ha regalato ai veneti i primi 3 punti in Serie A, Federico Bonazzoli contro la Roma è rimasto a secco. Entrato al 71’ al posto di Ondrej Duda, l’attaccante classe 97’ si è comunque dato da fare anche in fase di copertura, con il Verona che dall’84esimo minuto è rimasto in 10 uomini a seguito dell’espulsione di Isak Hien.

Pienamente intenzionato a conquistare la fiducia di mister Baroni, l’attaccante bresciano farà di tutto per finire di nuovo sul tabellino dei marcatori.

Scommessa 1: Federico Bonazzoli marcatore nei 90’: 4,50 con bet365

Possibile pareggio al primo tempo

Reti inviolate

Con Domenico Berardi finalmente rientrato nei ranghi, il Sassuolo dovrà cominciare quanto prima a recuperare punti. Protagonisti di un pessimo inizio di campionato, i neroverdi di Dionisi devono cominciare a fare risultato e, soprattutto, cercare uscire dal loro momento no., con Pinamonti centroboa in avanti, supportato da Bajrami, Laurientè e Defrel. Mimmo Berardi dovrebbe partire dalla panchina per poi subentrare a match in corso. Si spera che il ritorno del numero 10 riesca finalmente a scacciare il principio di crisi che tanto sta preoccupando i tifosi del Sassuolo.Pareggio alla fine del 1° tempo: 2,20 con Sisal

Il Verona di Baroni è lanciatissimo con due vittorie su due in campionato e cercherà di fare punti anche in Emilia- Romagna. Il Sassuolo deve assolutamente difendersi dall’arrivo di quella che, con la terza sconfitta consecutiva, potrebbe essere una vera e propria crisi. Questo match, di sicuro non semplice, potrebbe essere la partita giusta per i neroverdi per conquistare il primo punto stagionale.

Scommessa 3: Risultato esatto 0 a 0: 11,00 con William Hill