Pronostici Sassuolo – Napoli e informazioni utili per scommettere: azzurri favoriti

In questo articolo si possono trovare i pronostici Sassuolo – Napoli, quote dei bookmakers e analisi del match di mercoledì 28 febbraio ore 18.00.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Sassuolo – Napoli, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sul match tra i neroverdi e i campioni d’Italia, recupero della 21esima giornata di Serie A.

Dopo l’amaro pareggio subìto nei minuti di recupero a Cagliari, il Napoli fa visita a un’altra formazione che ha disperatamente bisogno di punti-salvezza.

I nostri pronostici Sassuolo – Napoli

Il nostro pronostico Sassuolo - Napoli bet365 Sisal William Hill Napoli in vantaggio alla fine del 1° tempo 2.37 2.35 2.25 Risultato esatto 0-2 Napoli 9.50 10.00 9.00 Victor Osimhen primo marcatore dell’incontro 3.75 4.15 4.50

Come scommettere su Sassuolo – Napoli: analisi match e pronostici

Esordio non facile per Emiliano Bigica sulla panchina del Sassuolo. L’allenatore pugliese, chiamato a sostituire l’esonerato Alessio Dionisi sulla panchina dei neroverdi, si trova ad ospitare un Napoli a caccia di punti per garantirsi almeno un posto in Europa League per la prossima stagione.

Probabili formazioni Sassuolo - Napoli

Per i pronostici Sassuolo – Napoli occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Pedersen, Kumbulla, Ferrari, Doig; Matheus Henrique, Lipani; Volpato, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti.

Consigli; Pedersen, Kumbulla, Ferrari, Doig; Matheus Henrique, Lipani; Volpato, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti. NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Olivera; Anguissa, Lobotka, Traorè; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Confrontare le quote vincente della partita Sassuolo – Napoli permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Lasciarsi alle spalle gli ultimi minuti di Cagliari

Gli azzurri allenati da Francesco Calzona vogliono dimenticare in fretta gli ultimi minuti di Cagliari e provare a conquistare 3 importantissimi punti contro un Sassuolo in seria difficoltà. I pronostici Sassuolo – Napoli prevedono la possibilità che gli azzurri passino in vantaggio al Mapei Stadium già nei primi 45 minuti.

Scommessa 1; Napoli in vantaggio alla fine del 1° tempo: 2,37 con bet365

Una vittoria esterna che manca da troppo tempo

Fino a pochi secondi dalla fine del match, il Napoli pensava di avere finalmente sfatato il tabù trasferta, con una vittoria che mancava agli azzurri lontano dal Maradona dal 25 novembre scorso, in occasione della vittoria contro l’Atalanta, il giorno del ritorno sulla panchina dei partenopei di Walter Mazzarri. Zito Luvumbo al 96esimo ha infranto i sogni dei campioni d’Italia che, contro il Sassuolo, cercheranno di conquistare una vittoria esterna che manca da troppo tempo. La trasferta non sarà una delle più facili, ma alcuni pronostici Sassuolo - Napoli danno i partenopei come favoriti.

Scommessa 2; risultato esatto 0-2 Napoli: 10,00 con Sisal

Il nigeriano vuole la terza rete consecutiva

Ritornato prepotentemente indispensabile, Victor Osimhem contro il Sassuolo, dopo le reti contro il Barcellona in Champions e contro il Cagliari in occasione dell’ultima di campionato, cerca il terzo gol consecutivo. I pronostici Sassuolo – Napoli prevedono che il numero 9 degli azzurri campioni d’Italia possa essere uno dei probabili primi marcatori del match.

Scommessa 3; Victor Osimhen primo marcatore nell’incontro: 4,50 con William Hill