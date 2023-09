In questa pagina si possono consultare i pronostici Sassuolo - Juventus dei nostri esperti e i consigli utili per scommettere sulla quinta di Serie A.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Sassuolo - Juventus confrontando le quote dei bookmaker ADM e fornendo consigli per scommettere sulla partita valida per la quinta giornata di Serie A. Si giocherà al Mapei Stadium, alle ore 18 la sfida tra Sassuolo e Juventus.

I bianconeri in difesa, al fianco di Bremer e Danilo, molto probabilmente schiereranno Gatti. In mezzo al campo Locatelli in cabina di regia con Miretti e Rabiot ad agire da mezzali, mentre sulle corsie esterne è ballottaggio tra Weah e McKennie a destra e Kostic e Cambiaso a sinistra. In attacco confermatissimo il tandem Chiesa-Vlahovic, con Milik e Kean pronti a subentrare nel corso della gara.

La linea difensiva, nel 4-2-3-1 neroverde, sarà composta da Toljan e Vina sulle corsie esterne e dalla coppia centrale formata da Erlic e Tressoldi. In mezzo al campo Boloca al fianco di Henrique, con Berardi, Bajrami e Laurienté ad agire alle spalle dell'unica punta Pinamonti.

I nostri pronostici Sassuolo - Juventus

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale, pronostici Sassuolo - Juventus e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Sassuolo - Juventus pronostico bet365 Sisal William Hill Under 2.5 2.10 2.10 2.05 Dusan Vlahovic marcatore nell’incontro 2.60 2.50 2.50 Domenico Berardi marcatore nell’incontro 3.75 3.50 4.00

Per saperne di più sull'evento, consultare ulteriori pronostici Sassuolo - Juventus, quote complete e maggiori mercati, è consigliabile visitare i siti scommesse online ufficiali dei bookmakers. Inoltre i giocatori che volessero saperne di più troveranno

la nostra guida alle migliori app di betting in Italia

tutte le info sul codice promozionale William Hill alla registrazione e sui bonus benvenuto nella nostra pagina dedicata.

Probabili formazioni Sassuolo – Juventus

Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara della quinta giornata di Serie A:

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Tressoldi, Vina; Boloca, Henrique; Berardi, Bajrami, Laurienté; Pinamonti.

Consigli; Toljan, Erlic, Tressoldi, Vina; Boloca, Henrique; Berardi, Bajrami, Laurienté; Pinamonti. Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic.

Confrontare le quote vincente della partita Sassuolo – Juventus permette agli appassionati di betting di avere già un'anteprima dei pronostici scommesse.

La difesa dei bianconeri

Con soli 2 gol subìti, quella della Juventus è la seconda difesa meno battuta della serie A. I bianconeri non iniziavano così bene in campionato da tempo ormai, e contro il Sassuolo vorranno dimostrare di essere una squadra temibile anche in trasferta. Per quanto riguarda Sassuolo - Juventus pronostico interessante potrebbe essere quello dell'under.

Scommessa 1: under 2.5: 2.10 con bet365

Nel segno del serbo

Con una doppietta alla Lazio il serbo ha dimostrato di star attraversando un momento di forma stratosferico. La modesta difesa del Sassuolo può essere la vittima designata per aumentare il suo score in campionato. Le quote Vlahovic marcatore di Sassuolo - Juventus sono interessanti, ed in generale i pronostici favoriscono spesso il numero nove come potenziale cannoniere.

Scommessa 2: Dusan Vlahovic marcatore nell’incontro: 2,50 con Sisal

Un gol per abbattere i rumors

Dopo la telenovela estiva che voleva Mimmo Berardi promesso sposo dei bianconeri, l’attaccante calabrese vorrà sicuramente lanciare un segnale alla tifoseria neroverde, e farà di tutto per segnare il suo nome sul tabellino dei marcatori. I pronostici Sassuolo - Juventus non lo posizionano esattamente tra i marcatori favoriti del match, ma potrebbe apparire nella lista del marcatori a fine partita.

Scommessa 3: Domenico Berardi marcatore nell’incontro: 4,00 con William Hill