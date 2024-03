Pronostici Sassuolo - Frosinone e informazioni utili per scommettere: padroni di casa favoriti

In questo articolo si possono trovare i pronostici Sassuolo – Frosinone, le quote dei bookmakers e analisi della partita ore 15:00 sabato 9 Marzo.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Sassuolo – Frosinone, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sul match salvezza tra neroverdi e laziali.

Dopo aver esonerato Bigica dopo la clamorosa debacle interna contro il Napoli, per il Sassuolo non è andato meglio l’esordio di Davide Ballardini, che alla sua prima panchina neroverde ha collezionato una sconfitta per 1 a 0 contro il Verona e ha perso Domenico Berardi fino alla fine della stagione.

I nostri pronostici Sassuolo - Frosinone

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Sassuolo - Frosinone bet365 Sisal William Hill Pareggio tra le due formazioni alla fine del 1° tempo 2.30 2.30 2.30 Risultato esatto 2-2 12.00 11.50 11.00 Andrea Pinamonti marcatore dell’incontro 3.00 2.50 2.70

Come scommettere su Sassuolo - Frosinone

Sfida salvezza tra le due formazioni, con Davide Ballardini che cerca la sua prima vittoria con gli emiliani contro un Frosinone comunque reduce da un buon pareggio contro il Lecce.

Probabili formazioni Sassuolo - Frosinone

Per i pronostici Sassuolo – Frosinone occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

SASSUOLO (4-2-3-1) : Consigli; Pedersen, Erlic, Ferrari, Doig; Henrique, Boloca; Castillejo, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti.

: Consigli; Pedersen, Erlic, Ferrari, Doig; Henrique, Boloca; Castillejo, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti. FROSINONE (4-3-3): Cerofolini; Zortea, Okoli, S. Romagnoli, Valeri; Brescianini, Barrenechea, Mazzitelli; Soulé, Cheddira, Gelli.

Confrontare le quote vincente della partita Sassuolo – Frosinone permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Guai simili

Quella neroverde e quella ciociara sono due formazioni completamente da riformare, che navigano ormai da troppe giornate nei bassifondi della classifica. Lo stato di precarietà molto simile delle due squadre suggerisce ai bookmakers la possibilità che Sassuolo e Frosinone si possano trovare in una situazione di parità alla fine dei primi 45 minuti. Di fatto alcuni pronostici Sassuolo - Frosinone suggeriscono un pareggio.

Scommessa 1; pareggio tra le due formazioni alla fine del 1° tempo: 2,30 con bet365

L’Empoli è in forma

Reduce da una sconfitta (con molti rimpianti) contro la Juventus, e un buon pareggio contro il Lecce, il Frosinone di Eusebio Di Francesco viene da due buone prestazioni pur avendo conquistato solo un punto in due partite. I giallazzurri cercheranno di dare il massimo contro il Sassuolo sperando di tornare a Frosinone con un altro risultato utile.

Scommessa 2; risultato esatto 2-2: 11,50 con Sisal

L’attacco sulle spalle

Con Mimmo Berardi fermo ai box per un brutto infortunio al tendine d’Achille, il peso dell’attacco del Sassuolo sarà tutto sulle spalle di Andrea Pinamonti. Il classe 1999, autore finora di 9 reti in campionato ed 1 in Coppa Italia è, secondo i pronostici Sassuolo – Frosinone, candidato ad essere uno dei probabili marcatori del match.

Scommessa 3; Andrea Pinamonti marcatore nell’incontro: 2,70 con William Hill