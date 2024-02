Pronostici Sassuolo – Empoli e informazioni utili per scommettere: neroverdi leggermente favoriti

In questo articolo si possono trovare i pronostici Sassuolo – Empoli, quote dei bookmakers e analisi della partita di sabato 24 febbraio ore 15.00.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Sassuolo – Empoli, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla sfida salvezza valida per il 26esimo turno di Serie A.

Un Empoli in piena ripresa fa visita alla formazione neroverde reduce dalla pesante sconfitta per 3 a 0 contro l’Atalanta al Gewiss Stadium di Bergamo.

I nostri pronostici Sassuolo – Empoli

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Sassuolo - Empoli bet365 Sisal William Hill Pareggio tra le due formazioni alla fine del 1° tempo 2.20 2.15 2.10 Risultato esatto 1-1 6.50 6.50 6.00 Andrea Pinamonti marcatore nell’incontro 3.10 2.75 2.80

Ulteriori info su Sassuolo - Empoli, pronostici e quote possono esser trovati sulle piattaforme dei bookmaker online. Inoltre i lettori troveranno maggiori info sulle scommesse sportive online visitando

la nostra lista delle migliori applicazioni di scommesse online

la nostra guida al codice presentatore DaznBet, bonus benvenuto e tanto altro.

Come scommettere su Sassuolo – Empoli: analisi match e pronostici

Gli azzurri allenati da Davide Nicola contro il Sassuolo cercano il quinto risultato utile consecutivo. I neroverdi, dal canto loro, devono cercare di districarsi dai bassifondi della classifica e allontanarsi sempre di più dalla zona retrocessione.

Quote maggiorate: le prossime partite in programma

Probabili formazioni Sassuolo - Empoli

Per i pronostici Sassuolo – Empoli occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Pedersen, Tressoldi, Viti, Doig; Henrique, Boloca; Bajrami, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti.

Consigli; Pedersen, Tressoldi, Viti, Doig; Henrique, Boloca; Bajrami, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti. EMPOLI (3-4-2-1): Caprile; Ismajli, Walukiewicz, Luperto; Bereszynski, Grassi, Maleh, Cacace; Zurkowski, Cambiaghi; Niang.

Confrontare le quote vincente della partita Sassuolo – Empoli permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

La solidità dei toscani

Completamente rinato dopo l’approdo di Davide Nicola sulla panchina toscana, l’Empoli viene da 5 risultati utili consecutivi e non ha assolutamente intenzione di interrompere questa striscia. Contro un Sassuolo uscito malconcio dalla sfida contro l’Atalanta al Gewiss Stadium, gli azzurri cercheranno di tornare ad Empoli con almeno un punto. Ad ogni modo, secondo i pronostici Sassuolo - Empoli, sarà una gara piuttosto equilibrata.

Scommessa 1; pareggio tra le due formazioni alla fine del 1° tempo: 2,20 con bet365

Il più classico degli scontri salvezza

Appaiate in classifica, con il Sassuolo a 2 lunghezze dall’Empoli ma con ancora una gara da recuperare, le due formazioni stanno attraversando momenti diametralmente opposti. L’Empoli in pochi mesi, da Cenerentola della Serie A è riuscito a districarsi dai bassifondi paludosi della bassa classifica e sta provando a risalire la china. Il Sassuolo di controparte non vince dal 6 gennaio e si trova pericolosamente a ridosso della zona retrocessione.

Scommessa 2; risultato esatto 1-1: 6,50 con Sisal

Andrea Pinamonti a caccia della decima rete stagionale

Con 9 gol in campionato ed 1 in Coppa Italia, Andrea Pinamonti contro l’Empoli è a caccia della sua decima rete stagionale. L’attaccante del Sassuolo in occasione dell’ultima di campionato contro l’Atalanta è stato capace di farsi parare due rigori dall’estremo difensore nerazzurro Carnesecchi, e contro l’Empoli vorrà assolutamente rifarsi. Per questo motivo i pronostici Sassuolo – Empoli lo indicano come uno dei probabili marcatori del match.

Scommessa 3; Andrea Pinamonti marcatore nell’incontro: 2,80 con William Hill