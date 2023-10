In questa pagina i lettori troveranno i nostri pronostici Sassuolo - Bologna con un'analisi della 15esima giornata di Serie per scommettere online.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Sassuolo – Bologna confrontando le quote dei bookmaker ADM e fornendo consigli per scommettere sulla partita valida per la decima giornata del campionato di Serie A.

Si giocherà alle ore 15.00 al Mapei Stadium di Reggio Emilia il match tra Sassuolo e Bologna, partita valida per la decima giornata del Campionato di Serie A.

I nostri pronostici Sassuolo - Bologna

I nostri pronostici Sassuolo - Bologna bet365 Sisal William Hill Domenico Berardi marcatore nell’incontro 3.25 3.00 2.05 Riccardo Orsolini marcatore nell’incontro 3.10 2.05 2.90 Risultato esatto 2-2 12.00 11.00 11.00

Come scommettere su Sassuolo - Bologna

Il Sassuolo reduce da una brutta sconfitta interna contro la Lazio cercherà di rifarsi davanti al proprio pubblico, Bologna che vuole continuare con i risultati utili consecutivi.

Per i neroverdi ballottaggio in difesa tra Pedersen e Vina. A centrocampo spazio a Racic e Boloca. Dionisi dovrebbe riproporre Bajrami sulla trequarti, supportato da Berardi e Laurientè ai suoi lati.

Per la squadra allenata da Thiago Motta potrebbe rivedersi dal 1′ minuto Kristiansen, al momento in vantaggio su Lykogiannis. In mezzo a campo spazio per Freuler, in coppia con Aebischer. Dubbi sulla trequarti, dove Saelemaekers insidia Ndoye, nonostante il secondo sia in leggero vantaggio. Non dovrebbero mancare Orsolini e Ferguson a completare il reparto, con Zirkzee in avanti.

Probabili formazioni Sassuolo – Bologna

Per dei pronostici Sassuolo - Bologna vincenti, occorre analizzare le probabili formazioni delle due squadre. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ruan, Vina; Racic, Boloca; Berardi, Bajrami, Laurienté; Pinamonti.

Consigli; Toljan, Erlic, Ruan, Vina; Racic, Boloca; Berardi, Bajrami, Laurienté; Pinamonti. BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Freuler, Aebischer; Orsolini, Ferguson, Saelemaekers/Ndoye; Zirkzee.

Confrontare le quote vincente della partita Sassuolo – Bologna permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

La certezza Berardi

Da quando le sirene del mercato hanno smesso di cantare, l’attaccante calabrese ha cominciato a far bene. Autore finora di 5 reti, Berardi contro il Bologna vuole riscattare la prova opaca contro la Lazio. Motivo per cui è tra i favoriti dalle quote marcatore Sassuolo - Bologna.

Scommessa 1; Domenico Berardi marcatore nell’incontro: 3,25 con bet365

Nel segno di Orsolini

Autore finora di 4 gol di cui uno su rigore, Riccardo Orsolini sta dimostrando di avere il piede caldo. Contro il Sassuolo il classe ’97 farà di tutto per migliorare il suo score. Anche Orsonlini è tra i favoriti come marcatore da quote e pronostici Sassuolo - Bologna.

Scommessa 2; Riccardo Orsolini marcatore nell’incontro: 3,25 con Sisal

Forze simili in mezzo al campo

Divise soltanto da 4 punti, le due formazioni questa stagione hanno entrambe collezionato 3 vittorie. La differenza la fanno le sconfitte. Per 5 volte quest’anno il Sassuolo ha concesso la vittoria agli avversari. L’unica sconfitta dei felsinei risale alla prima giornata di campionato, quando il Milan si impose per 2 a 0 al Dall’Ara. Non è da escludere un pareggio dai probabili pronostici Sassuolo - Bologna.

Scommessa 3; risultato esatto 2-2: 11,00 con William Hill