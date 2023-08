In questo articolo è possibile trovare i pronostici Sassuolo - Atalanta, confronto quote e consigli per scommettere sulla partita di Serie A.

Il nostri esperti di scommesse sportive online offrono i loro pronostici Sassuolo - Atalanta con un confronto quote e consigli per scommettere sulla gara.

Si giocherà al Mapei Stadium di Sassuolo alle 18.30 del 20 agosto la sfida tra i neroverdi e l’Atalanta.

Senza lo squalificato Tressoldi, Dionisi lancia Viti e potrebbe far partire dalla panchina Berardi. Dall'altra parte Gasperini dovrebbe fare lo stesso con l'ex di turno Scamacca.

Senza Ruan Tressoldi e l'infortunato di lungo corso Alvarez, il Sassuolo di Alessio Dionisi riparte con l'obiettivo di cancellare il pessimo avvio dello scorso campionato, anche se con l’Atalanta di Gian Piero Gasperini non sarà certamente una gita di piacere. Contro i nerazzurri dovrebbe andare Consigli tra i pali, mentre Toljan, Erlic, Viti e Vina comporranno la difesa a quattro. Maxime Lopez ed Henrique incontristi, con Berardi (a meno che il mercato non consigli diversamente Dionisi), Bajrami e Laurienté ad agire alle spalle di Pinamonti.

In casa Atalanta Toloi potrebbe recuperare, al momento Scalvini partirà al centro scortato da Djimsiti e Kolasinac. Musso è in vantaggio su Carnesecchi mentre in mezzo al campo ci sarà la coppia tutta olandese formata da De Roon e Koopmeiners, con Zappacosta e Bakker a completare il reparto. In attacco si va verso la conferma di Pasalic sulla trequarti con Lookman e Zapata davanti: probabile panchina per De Ketelaere e Scamacca, con El bilal Tourè indisponibile per un risentimento alla coscia destra.

I nostri pronostici Sassuolo – Atalanta

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per conoscere le quote e pronostici Sassuolo - Atalanta in tempo reale, consigliamo di consultare i portali ufficiali degli operatori.

I nostri pronostici Sassuolo vs Atalanta bet365 Sisal William Hill Primo marcatore Domenico Berardi 3.60 3.60 3.50 Vittoria Sassuolo 7.00 8.50 6.50 Pareggio 3.40 3.50 3.60

Sono disponibili ulteriori mercati di scommessa interessanti sui quali scommettere, alcuni dei quali anche particolari e speciali come primo marcatore, numero di corner, falli e così via. Alcuni dei top bookmaker online in Italia, inoltre, dedicano promozioni specifiche ai match del weekend e alla Serie A. I nuovi giocatori, purché maggiorenni, possono aprire un conto di gioco in pochi minuti. È disponibile un codice bonus bet365 alla registrazione di cui gli utenti possono saperne di più consultando la nostra guida completa.

Cominciare bene

Il Sassuolo ha vinto due delle ultime tre sfide contro l’Atalanta in campionato, e nelle cinque volte in cui ha fatto il suo esordio stagionale al Mapei Stadium, non ha mai perso. Finora infatti, ogni volta che ha cominciato il campionato in casa, il Sassuolo ha collezionato 3 pareggi e 2 vittorie. Aspetto rilevante per i nostri pronostici Sassuolo - Atalanta.

Scommessa 1: Vittoria Sassuolo: 6,00 con bet365

Cuore di capitano

Con Domenico Berardi a rischio cessione, la tifoseria del Sassuolo è stata con il fiato sospeso fino alle ultime ore. Dopo che la dirigenza ha tolto il fantasista calabrese dal mercato, c’è stato un grosso sospiro di sollievo nell’ambiente neroverde. Le prossime ore saranno cruciali per il futuro del capitano del Sassuolo, che contro l’Atalanta potrebbe riallacciare il feeling con la sua tifoseria.

Scommessa 2: Primo Marcatore Domenico Berardi: 8,50 con Sisal

Forze simili in campo

Con tutta la rosa a disposizione, ad eccezione di El bilal Tourè e Palomino, l’Atalanta si presenterà al Mapei Stadium per provare a fare risultato. La Dea è la squadra che ha vinto le ultime 5 partite d’esordio della Serie A e non vorrà certamente interrompere questa striscia positiva contro il Sassuolo. Dal canto suo, la formazione neroverde vuole fare bene davanti al pubblico di casa ed il fattore campo può giocare un ruolo fondamentale per i pronostici Sassuolo - Atalanta.

Scommessa 3: Pareggio: 3,60 con William Hill