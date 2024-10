In questo articolo si possono trovare i pronostici San Gallo-Fiorentina, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici San Gallo – Fiorentina, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la squadra di Enrico Maassen e quella guidata da Raffaele Palladino.

La partita, valevole per la seconda giornata della fase campionato di Conference League, si disputerà alle 18:45 di giovedì 24 ottobre al Kybunpark.

I nostri pronostici San Gallo-Fiorentina

Come scommettere su San Gallo – Fiorentina: analisi match e pronostici

Due gare in meno rispetto a Champions ed Europa League (se ne giocano sei invece di otto). Così, la gara in casa del San Gallo può risultare già decisiva per la Fiorentina. I viola vogliono confermarsi tra i favoriti alla vittoria finale in Conference League e per questo inseguono il secondo successo dopo il 2-0 contro i nordirlandesi del TNS. La squadra di Palladino viene da un buon momento, come certificano i recenti successi in campionato contro Milan e Lecce, con tanto di otto gol realizzati e solo uno subito.

Fase decisamente difficile, invece, per gli svizzeri del San Gallo, capaci di raccogliere appena un punto nelle ultime tre gare della Super League elvetica e protagonisti di un esordio shock in Conference (6-2 contro i belgi del Cercle Brugge).

Probabili formazioni San Gallo vs Fiorentina

Per i pronostici San Gallo – Fiorentina occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

SAN GALLO (4-3-1-2): Ati Zigi; Faber, Diaby, Vallci, Okoroji; Gortler, Quintillà, Witzig; Toma; Guebbels, Akolo. Allenatore: Maassen

Ati Zigi; Faber, Diaby, Vallci, Okoroji; Gortler, Quintillà, Witzig; Toma; Guebbels, Akolo. Allenatore: Maassen FIORENTINA (4-3-2-1): De Gea; Kayode, Martinez Quarta, Biraghi, Parisi; Richardson, Cataldi, Bove; Ikone, Sottil; Beltran. Allenatore: Palladino

Confrontare le quote vincente della partita San Gallo – Fiorentina permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Dopo l’exploit di Lecce, la Fiorentina non vuole più fermarsi

La vittoria tennistica contro il Lecce può dare il via ad una nuova fase a tinte viola. La squadra di Palladino non vuole fermarsi e punta con decisione alla seconda vittoria in questa rinnovata edizione della Conference League. L’obiettivo è farlo con un’altra goleada, nella speranza di vedere in campo la reazione di qualche giocatore fin qui sottotono come Betran, Ikone e Kouame. In ogni caso, al di là dei protagonisti, secondo i nostri pronostici San Gallo - Fiorentina sarà gara nel segno di almeno 5 reti totali.

Scommessa 1; over 4,5: 5,00 con bet365

Viola, non dovrebbero esserci problemi nonostante il turnover

La Fiorentina è nettamente più forte, ma il pesante turnover va comunque considerato. Senza l’infortunato Gudmundsson e l’acciaccato Kean (non verrà rischiato), Palladino è intenzionato a proporre lo stesso Beltran in attacco e Sottil sulla trequarti. In difesa chance per Biraghi (che potrebbe essere provato da centrale) e per l’altro mancino Parisi. Nonostante le tante novità, secondo la nostra previsione la Fiorentina vincerà con un netto 3-0.

Scommessa 2; risultato esatto 3-0 Fiorentina: 13,00 con Unibet

Il San Gallo deve tirare fuori l’orgoglio: un pareggio per la svolta?

Gli svizzeri devono approfittare della rivoluzione di formazione dei viola, che comunque rimangono superiori. In casa svizzera l'uomo in più è il centrocampista tedesco Lukas Gortler, mezzala ex Kaiserslautern dalle buone doti tecniche e fisiche. In attacco c'è il francese Willem Geubbels, classe 2001 già a quota 7 gol stagionali. Elementi che, nonostante la pesantissima crisi di risultati, mostrano la qualità di una squadra da non sottovalutare. Occhio, allora, perché secondo il nostro pronostico San Gallo-Fiorentina è gara che potrebbe chiudersi con un pareggio. Una delusione per i viola, una possibile svolta per gli elvetici.

Scommessa 3; pareggio: 3,70 con William Hill