In questo articolo è possibile trovare i pronostici Salisburgo - Inter e ulteriori informazioni utili per scommettere sulla sfida amichevole.

I nostri esperti di scommesse sportive online hanno analizzato la penultima amichevole estiva per i neroazzurri prima dell'esordio in Serie A per offrire i migliori pronostici Salisburgo - Inter con consigli per scommettere online e confronto quote.

Andrà in scena alla Red Bull Arena di Salisburgo alle ore 19.00 (ora italiana) il match amichevole tra i nerazzurri e i campioni d’Austria allenati da Gerhard Struber. Dopo aver vinto contro il Paris Saint Germain in rimonta, l’Inter ha pareggiato 1 a 1 con un gol del neoacquisto Frattesi contro l’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo e dell’ex Marcelo Brozovic. Si è così concluso il tour in Giappone con più di una nota positiva per Simone Inzaghi.

La squadra del tecnico piacentino sarà impegnata in un altro test domenica 13 agosto contro gli albanesi dell’Egnatia, prima di cominciare ufficialmente la sua stagione affrontando il Monza a San Siro in campionato.

Per il Salisburgo il match contro l'Inter arriva a campionato già in corso. Il team austriaco, chiamato a riaffermarsi in campionato, ha già iniziato il proprio cammino con due vittorie su due.

I nostri pronostici Salisburgo - Inter

I nostri pronostici Salisburgo vs Inter bet365 Sisal William Hill Pareggio 4.00 4.10 3.80 Esito 1° tempo 2 2.10 2.05 2.00 Squadra ospiti non segna 6.00 6.50 5.50

Scommettere su Salisburgo - Inter

Il Salisburgo ha già cominciato il Campionato

Con due vittorie su due in campionato, il Salisburgo dei campioni d’Austria accoglie l’Inter dei vicecampioni d’Europa con il motore già bello che avviato. Con in bacheca 17 titoli nazionali, la società austriaca passerà alla storia per aver fatto conoscere al mondo Erling Haaland.

Il gigante norvegese è passato da queste parti nella stagione 2019-20, per poi essere immediatamente ceduto al Borussia Dortmund. Nonostante il gap tecnico, i Red Bulls potrebbero strappare un pareggio stravolgendo i pronostici Salisburgo - Inter dei principali esperti di scommesse.

Scommessa 1: Pareggio 4.10 con Sisal

La Superiorità dei Nerazzurri

C’è da capire se Yann Sommer bagnerà il suo esordio proprio contro gli austriaci, oppure se farà il suo debutto direttamente in campionato contro il Monza.

Il portiere elvetico è l’ultima tessera del puzzle che mancava a Simone Inzaghi. Dopo l’ottimo test terminato con la vittoria contro il PSG, il tecnico piacentino probabilmente opterà per il medesimo modulo contro i campioni d’Austria.

Spazio quindi a Correa, con Thuram pronto a subentrare ma niente Lautaro stavolta, aspetto che potrebbe rivelarsi rilevante per i pronostici Salisburgo - Inter.

Scommessa 2: Esito primo tempo 2 2.10 con bet365

L’esperienza internazionale degli austriaci

Il Salisburgo ci tiene a fare bella figura. A livello internazionale i rot-weiß hanno grinta da vendere.

Dopo essere riusciti a conquistare per la prima volta nella loro storia l’accesso agli ottavi di finale di Champions League nella stagione 2021-22, la scorsa stagione gli austriaci sono stati eliminati in Europa League dalla Roma di Mourinho nei sedicesimi di finale.

I giocarono la prima delle due partite contro i giallorossi, senza alcuna paura, portando a casa il risultato di 1 a 0. Al ritorno furono però sconfitti per 2 a 1 uscendo dalla competizione.

Con il campionato austriaco già partito, potrebbero approfittare di questo piccolo vantaggio per mettere in difficoltà i nerazzurri.

Scommessa 3: Squadra ospiti non segna 5.50 con William Hill