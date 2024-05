Pronostici Salernitana – Verona e informazioni utili per scommettere: scaligeri favoriti

In questo articolo si possono trovare i pronostici Salernitana – Verona, quote dei bookmakers e l’analisi partita di lunedì 20 maggio alle ore 18:30.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Salernitana – Verona, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla sfida tra granata e gialloblu, match valido per la 37esima giornata di Serie A.

Dopo aver pareggiato 1-1 contro i bianconeri allo Juventus Stadium in occasione dell’ultima partita di campionato, la Salernitana di Stefano Colantuono ospita un Verona a 2 punti dal terzultimo posto. I granata giocheranno l’ultima partita in Serie A davanti al loro pubblico e vorranno onorare al cento per cento quest’occasione.

I nostri pronostici Salernitana – Verona

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Salernitana - Verona bet365 Sisal William Hill Pareggio tra le due formazioni alla fine del 1° tempo 2.25 2.20 2.20 Risultato esatto 1-1 7.00 7.50 6.50 Chukwubuikem Ikwuemesi marcatore nell’incontro 4.50 5.00 4.80

Come scommettere su Salernitana – Verona: analisi match e pronostici

Secondo gli esperti il Verona parte nettamente favorito, ma attenzione alla Salernitana. L’ultimo colpo di coda d’orgoglio dei campani potrebbe mettere in difficoltà gli scaligeri allenati da Marco Baroni.

Probabili formazioni Salernitana - Verona

Per i pronostici Salernitana – Verona occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

SALERNITANA (3-4-1-2) Costil; Pierozzi, Fazio, Pirola; Sambia, Basic, Coulibaly, Bradaric; Tchaouna, Vignato; Ikwuemesi.

Costil; Pierozzi, Fazio, Pirola; Sambia, Basic, Coulibaly, Bradaric; Tchaouna, Vignato; Ikwuemesi. VERONA (4-2-3-1): Montipò; Centonze, Magnani, Coppola, Cabal; Duda, Serdar; Noslin, Suslov, Lazovic; Bonazzoli.

Confrontare le quote vincente della partita Salernitana – Verona permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

I granata per onorare l’ultima in casa

Dopo aver pareggiato per 1 a 1 contro la Juventus in trasferta, la Salernitana è fortemente intenzionata a onorare la sua ultima partita casalinga in Serie A. La squadra allenata da Stefano Colantuono dopo l’ottima prestazione contro i bianconeri cercherà di ripetersi contro il Verona di Marco Baroni.

Scommessa 1; pareggio tra le due formazioni alla fine del 1° tempo: 2,25 con bet365

La Salernitana vuole mettere lo sgambetto agli scaligeri

Senza nulla da perdere e nulla da chiedere di più al campionato, la Salernitana può giocare a mente sgombra e cercare di mettere i bastoni tra le ruote ai veneti che non hanno ancora matematicamente raggiunto la salvezza. I pronostici Salernitana - Verona indicano l’1-1 come uno dei risultati su cui puntare.

Scommessa 2; risultato esatto 1-1: 7,50 con Sisal

Chukwubuikem Ikwuemesi potrebbe trovare la sua seconda rete in Serie A

Autore finora di 2 gol in Coppa Italia e uno in Serie A, l’attaccante nigeriano classe 2001 dal nome quasi impronunciabile Chukwubuikem Ikwuemesi, è la pedina su cui puntare dalla prossima stagione per un veloce ritorno in massima serie. Contro il Verona Stefano Colantuono schiererà il numero 22 dal primo minuto e i pronostici Salernitana - Verona lo indicano come uno dei probabili marcatori.

Scommessa 3; Chukwubuikem Ikwuemesi marcatore nell’incontro: 4,80 con William Hill