In questo articolo si possono trovare i pronostici Salernitana – Roma, quote dei bookmakers e l’analisi della partita di lunedì 29 gennaio ore 20.45

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Salernitana – Roma, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sul match che chiuderà – di fatto – il 22esimo turno del campionato di Serie A allo Stadio Arechi di Salerno.

Seconda partita come allenatore della Roma per Daniele de Rossi che, dopo il primo successo (con qualche brivido) contro il Verona all’Olimpico, sarà ospite della Salernitana di mister Pippo Inzaghi.

I nostri pronostici Salernitana – Roma

Il nostro pronostico Salernitana - Roma bet365 Sisal William Hill Over 2.5 2.07 2.00 1.90 Risultato esatto 0-2 Roma 7.00 7.50 7.00 Romelu Lukaku marcatore dell’incontro 2.30 2.25 2.25

Come scommettere su Salernitana – Roma: analisi match e pronostici

I campani fanalino di coda ospitano una Roma reduce da una sofferta vittoria contro il Verona. I granata sono ancora a 0 punti da quando è cominciato il 2024 e la situazione in classifica sta diventando abbastanza critica.

Probabili formazioni Salernitana - Roma

Per i pronostici Salernitana – Roma occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Gyomber, Fazio, Lovato; Zanoli, Legowski, Maggiore, Bradaric; Candreva, Tchaouna; Simy.

Ochoa; Gyomber, Fazio, Lovato; Zanoli, Legowski, Maggiore, Bradaric; Candreva, Tchaouna; Simy. ROMA (4-3-2-1): Rui Patricio; Karsdorp, Llorente, Mancini, Spinazzola; Bove, Cristante, Pellegrini; El Shaarawy, Dybala; Lukaku.

Confrontare le quote vincente della partita Salernitana – Roma permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

La peggior difesa

Con 42 reti incassate, quella della Salernitana continua ad essere la peggior retroguardia della Serie A. A Salerno arriva una Roma rinfrancata dall’arrivo di una leggenda come De Rossi in panchina, con i giallorossi che potrebbero approfittare del momento fragile della difesa granata per conquistare un’altra vittoria. Viste le premesse, i pronostici Salernitana – Roma prevedono la possibilità di assistere ad un match ricco di reti.

Scommessa 1; over 2.5: 2,07 con bet365

Un’altra vittoria per De Rossi

Dopo aver conquistato 3 punti in casa contro il Verona, i giallorossi guidati da Daniele De Rossi vogliono conquistare un’altra vittoria per il loro nuovo allenatore. Contro una Salernitana ancora a caccia dei primi punti del 2024, la Roma ha la possibilità di conquistare il secondo successo consecutivo in campionato.

Scommessa 2; risultato esatto 0-2 Roma: 7,50 con Sisal

La certezza Lukaku

Arrivato a 9 reti in campionato, il gigante giallorosso ha la possibilità di andare in doppia cifra contro la tenera retroguardia dei campani. Autore della rete che ha sbloccato il match contro il Verona, il numero 90 giallorosso contro la Salernitana di Pippo Inzaghi vuole trovare nuovamente la via del gol. I pronostici Salernitana – Roma indicano il belga come uno dei probabili marcatori del match.

Scommessa 3; Romelu Lukaku marcatore nell’incontro: 2,25 con William Hill