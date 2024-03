Pronostici Salernitana - Lecce e informazioni utili per scommettere: giallorossi favoriti

In questo articolo si possono trovare i pronostici Salernitana – Lecce, quote dei bookmakers e analisi del match ore 18:00 di sabato 16 marzo.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Salernitana – Lecce, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sul match tra granata e salentini.

Dopo aver subìto la 18esima sconfitta stagionale contro il Cagliari, una Salernitana con più di un piede in Serie B ospita un Lecce a caccia di punti salvezza.

I nostri pronostici Salernitana - Lecce

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Salernitana - Lecce bet365 Sisal William Hill Over 2.5 2.10 2.10 2.05 Risultato esatto 0-2 Lecce 12.00 12.50 11.00 Lecce in vantaggio alla fine del 1° tempo 3.20 3.25 3.25

Come scommettere su Salernitana – Lecce: analisi match e pronostici

Entrambe reduci da due sconfitte in occasione dell’ultima giornata di campionato, Lecce e Salernitana mettono in campo motivazioni diverse. I salentini possono ancora salvarsi, mentre i campani hanno il destino ormai segnato. Il nuovo tecnico dei pugliesi Luca Gotti potrebbe puntare su Sansone nel tridente d’attacco, sostituendo l'infortunato Banda. Alcuni giocatori sono squalificati o indisponibili, tra cui Brancolini, Kaba e Dermaku, influenzando la scelta del tecnico chiamato a sostituire l’esonerato Roberto D’Aversa.

Probabili formazioni Salernitana - Lecce

Per i pronostici Salernitana – Lecce occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

SALERNITANA (4-3-1-2): Ochoa; Zanoli, Manolas, Pirola, Bradaric; Coulibaly, Maggiore, Basic; Candreva; Weissman, Tchaouna.

Ochoa; Zanoli, Manolas, Pirola, Bradaric; Coulibaly, Maggiore, Basic; Candreva; Weissman, Tchaouna. LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Gonzalez, Ramadani, Rafia; Almqvist, Krstovic, Sansone.

Confrontare le quote vincente della partita Salernitana – Lecce permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Due difese da rivedere

All’Arechi si sfidano due delle peggiori difese del campionato. Con i salentini a caccia di preziosi punti salvezza, e i campani ormai quasi rassegnati alla retrocessione, i pronostici Salernitana – Lecce prospettano una gara ricca di reti.

Scommessa 1; over 2.5: 2,10 con bet365

Ritrovare la vittoria

Il Lecce non conquista 3 punti in campionato dal clamoroso 3 a 2 al Via del Mare rifilato alla Fiorentina il 2 febbraio scorso. Contro una Salernitana allo sbando, il nuovo tecnico Luca Gotti potrà lavorare per la salvezza dei salentini cercando immediatamente di conquistare 3 preziosi punti in trasferta. I pronostici Salernitana - Lecce prevedono una gara a pari livello con due formazioni che tenteranno di tutto per conquistarsi i tre punti che mancano da così tanto tempo.

Scommessa 2; risultato esatto 0-2 Lecce: 12,50 con Sisal

L’entusiasmo di Luca Gotti

Per ritrovare la vittoria contro la Salernitana, il Lecce dovrà concentrarsi su una solida strategia di gioco, migliorare la coesione di squadra e sfruttare al meglio le capacità dei suoi giocatori. La sfida sarà importante per entrambe le squadre, quindi sarà fondamentale approcciare il match con la giusta mentalità e tattica cercando di passare in vantaggio il prima possibile.

Scommessa 3; Lecce in vantaggio alla fine del 1° tempo: 3,25 con William Hill